Позитив для рынка, который не к месту. Снизят ли минимальный срок владения квартирой

Депутат Госдумы Ярослав Нилов предложил снизить с пяти до трех лет минимальный срок владения квартирой, после которого можно не уплачивать НДФЛ с дохода от ее продажи. Ипотечный брокер, эксперт по недвижимости Дмитрий Ракута в разговоре с 360.ru оценил инициативу позитивно.

Ракута отметил, что достаточно часто в рамках одной семьи люди покупают несколько объектов недвижимости. Особенно это было популярно, когда активно развивались льготные программы — многие брали в рамках семейной ипотеки несколько квартир для себя и для инвестиций, либо для себя и на перспективу ребенку. Если вставал вопрос продажи, человеку необходимо было ждать.

По действующему законодательству, если собственник владеет квартирой менее пяти лет, ему необходимо заплатить налог в размере 13%. Идею Нилова эксперт счел интересной, поскольку она могла бы поддержать сделки на вторичном рынке. Многие владельцы решились бы на продажу недвижимости и не стали бы ждать истечения пяти лет.

Подобная инициатива точно позитивна на рынке недвижимости. Сейчас на вторичном рынке сделок не так много, и единственные, которые сейчас у нас проходят, это альтернативные, когда люди продают свою недвижимость и взамен меняют.

«Потому что много кто сможет обойти этот момент и, соответственно, не платить налог», — подчеркнул собеседник 360.ru.

Ракута назвал 13% от разницы стоимости существенными деньгами для многих россиян. Сокращение минимального срока владения квартиры, по его словам, окажет положительный эффект.

Дойдет ли предложение до рассмотрения и утверждения — большой вопрос, добавил брокер, поскольку сейчас велики затраты в других сферах экономики.

«Инициатива выглядит хорошо но, честно, сомневаюсь, что она сейчас реализуема ввиду того, что это по факту сокращение бюджетных денег. Налоги — это бюджетные деньги, а деньги сейчас в бюджете необходимы», — сказал он.

Ракута отметил, что даже с учетом ситуации на рынке недвижимости, где не хватает лимитов на ту же самую семейную ипотеку, средства приходится изымать.

«Разницу между ключевой ставкой субсидируют за счет правительства. Правительство берет деньги с налогов в том числе», — резюмировал брокер.

Ранее финансист Игорь Балынин рассказал, что для выгодной перепродажи недвижимости стоит иметь в собственности несколько объектов.