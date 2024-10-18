Финансист Балынин: для выгодной перепродажи недвижимости лучше иметь в собственности несколько объектов

Заработать на покупке и последующей перепродаже жилья можно, но этот рынок имеет множество подводных камней и несет в себе серьезные финансовые риски, рассказал «Газете.Ru» доцент кафедры общественных финансов Финансового университета при правительстве России Игорь Балынин.

Для успешных инвестиций в недвижимость лучше всего владеть несколькими объектами жилья. Это позволит оставаться в курсе ситуации на рынке, приводит слова эксперта сайт INFOX.ru.

Не стоит забывать, что определенный раздел расходов связан с налогами. Если собственник владеет квартирой менее пяти лет, ему необходимо заплатить налог в размере 13%, напомнил Балынин.