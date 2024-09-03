Образ многодетной семьи в сознании многих россиян по-прежнему является маргинальным, и с этим необходимо бороться. Для этого России нужно осознать проблему и начать «специальную демографическую операцию», заявила 360.ru депутат Госдумы Нина Останина.

Нужно начинать с общественных установок

«Философией нашей жизни, как говорит президент [Владимир Путин], семья не стала. Особенно многодетная семья. Она так и осталась в сознании многих маргинальной», — отметила она.

Парламентарий подробно объяснила свое высказывание о необходимости проведения «специальной демографической операции». По ее словам, это словосочетание придумал гендиректор ВЦИОМ Константин Абрамов, и с ним нельзя не согласиться.

«Абрамов сказал, что все не просто „плохо“, а „очень плохо“. Плохо с рождаемостью, плохо у молодых семей с рождением первого ребенка, плохо с многодетностью, потому что у нас сегодня, кроме указа президента и единого пособия, которое, к сожалению, не каждая семья получает, других мер поддержки нет», — рассказала она.

Останина указала на необходимость проработки вопросов, связанных с идеологией. По ее мнению, благодаря четкому определению традиционных ценностей Россия сможет урегулировать демографическую ситуацию.

«Честно говоря, я порадовалась тому, что мы все вместе заметили это. Дело в том, что большую роль играют установки общественные, ориентиры нравственные <…> Начинать надо с этого. Одними только материальными мерами, мерами социальной поддержки проблему демографическую не решить», — подчеркнула она.

Спецоперация стала «водоразделом»

Депутат напомнила, что россияне перестали восхвалять Европу, и страну сильно «отрезвили» парижская Олимпиада и спецоперация.

«Я сказала на этой сессии, что спецоперация, она водоразделом послужила для нас всех, на до и после. До — это восхваление всего, что было там, в Европе. <…> Какие ценности нашей молодежи предложим, чтобы они руководствовались ими и передавали их будущим поколениям?» — задалась вопросом она.

Она добавила, что для улучшения демографической ситуации также нужно изменить медийное пространство, в котором образ семьи сейчас транслируется как проблемный и маргинальный.

«Согласитесь, „пожить для себя“ — это не наше. <…> [При этом] наша политика, наше медийное пространство тоже пронизано образчиками того, как спокойно можно жить себе в удовольствие», — заключила депутат.

Ранее она посоветовала привлекать успешных представителей многодетных семей к урокам семьеведения в школах. По мнению Останиной, дети с интересом отнесутся к историям таких людей.