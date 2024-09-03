Депутат Останина: к урокам семьеведения в школах нужно привлекать многодетных родителей

С этого года в российских школах предмет семьеведение преподается в 68 регионах в качестве дополнительного. К этим урокам нужно привлекать многодетных родителей, рассказала RT глава комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина.

По словам депутата, можно приглашать на занятия успешных представителей многодетных семей. Детям будет интересно послушать их истории.

В целом в этом вопросе не нужно спешить. Очень важно детально продумать содержание единого учебника по семьеведению, а также подготовить кадры, отметила Останина.