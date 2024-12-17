17 декабря 2024 01:06 Повышение зарплат в 2025 году. Кто из бюджетников начнет получать больше Депутат Бассараб рассказала, в чем загвоздка с индексацией зарплат бюджетников 0 0 0 Фото: Nikolay Gyngazov, Николай / Global Look Press Общество

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Оплата труда некоторых категорий бюджетников увеличится с 1 января 2025 года: в частности, зарплата работников сферы образования, культуры, науки станет больше на 13,2%. Кого еще ожидает прибавка и рассчитывать ли на нее в 2026-м, разбирался 360.ru.

Как вырастет зарплата бюджетников в 2025 году В 2025-м в России начнут тестировать новую систему оплаты труда бюджетников. «Разброса в зарплатах медиков, учителей, других специалистов не должно быть», — заявил президент России Владимир Путин.

Интересно Планировалось, что пилотный проект пройдет только в системе оплаты труда сотрудников здравоохранения и лишь в некоторых регионах. Однако позднее решили, что в нем поучаствуют бюджетники по всей стране. Планировалось, что пилотный проект пройдет только в системе оплаты труда сотрудников здравоохранения и лишь в некоторых регионах. Однако позднее решили, что в нем поучаствуют бюджетники по всей стране.

В Минтруде пояснили, что в рамках новой системы работникам повысят долю оклада, а стимулирующие и компенсационные выплаты приведут к единому стандарту. Далее слово дали Госдуме. Депутаты приняли новый проект федерального закон о бюджете на 2025 год и на плановый период 2026–2027-х. В нем прописали, какая индексация ждет разные категории бюджетных работников.

Фото: РИА «Новости»

Социальная сфера В 2025 году основной массе бюджетников проиндексируют зарплату на 13,2%. Правило коснется: социальных работников;

учителей;

преподавателей вузов;

работников культуры, искусства и кино;

врачей и медработников;

ученых;

работников сельских и лесных хозяйств;

работников МЧС;

работников социальных спецслужб;

военнослужащих и силовиков;

сотрудников Росстандарта и Роспотребнадзора. В 2024-м зарплату работников социальной сферы проиндексировали на 9,8%. В начале года их насчитывалось 5,2 миллиона человек.

Фото: Aleksey Smyshlyaev / Global Look Press

Госслужащие В 2025-м зарплату госслужащих проиндексируют на 4,5%. Правило коснется: прокуроров;

судей;

работников Следственного комитета. Увеличение оплаты труда этих сотрудников бюджетной сферы запланировали на начало октября.

Фото: РИА «Новости»

Работники госучреждений Госслужащих федерального уровня тоже ждет повышение. Индексация для этой категории граждан составит 4,5%. Зарплаты чиновников пока индексировать не собираются. «Самое важное — исполнение указа главы государства. Сегодня в большинстве регионов России показатели по указам президента, их еще называют майскими, в той или иной мере выполняются», — рассказала 360.ru член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб. Она подчеркнула, что парламентарии озаботились нагрузкой специалистов. Фактически показатели выполняются, но какой ценой?

Фото: Shatokhina Natalia/news.ru / Global Look Press

«Если в указе говорится, что средняя зарплата медработников должна быть не ниже 200% от средней оплаты труда в регионе, этот показатель выполняется. Но нас также интересует интенсивность труда врача, который получает такую зарплату», — объяснила Бессараб. То же самое касается работы педагогов. Их зарплата не должна быть ниже 100% от среднего значения по региону.

Мы понимаем, что учителям для этого приходится выполнять больше работы — как правило, это полторы ставки, а может быть, 1,6 и даже 1,8. Это серьезно отрывается от тех задач, которые ставил президент. Светлана Бессараб

Депутат оценила и единую систему оплаты труда: это хорошее нововведение как минимум для работников здравоохранения. «Мы знаем, что медсестра на Сахалине и в Подмосковье выполняет одну работу. Поэтому они должны получать одинаковую зарплату с учетом региональных особенностей: нагрузки приема пациентов, регионального коэффициента», — отметила Бессараб.

Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press

Повышение МРОТ с 1 января 2025 года Помимо индексации зарплат бюджетников, президент подписал указ о повышении уровня МРОТ с 1 января. Со следующего года его начнут считать, исходя из медианной зарплаты.

Интересно МРОТ — это минимальный размер оплаты труда. Показатель влияет на зарплаты, командировочные, больничные, пособия по безработице, декретные выплаты, страховые взносы за сотрудников малого и среднего бизнеса. Если россиянин получает зарплату меньше МРОТ, он может обратиться в трудовую инспекцию. МРОТ — это минимальный размер оплаты труда. Показатель влияет на зарплаты, командировочные, больничные, пособия по безработице, декретные выплаты, страховые взносы за сотрудников малого и среднего бизнеса. Если россиянин получает зарплату меньше МРОТ, он может обратиться в трудовую инспекцию.

Сейчас федеральный МРОТ равен 19 242 рублям, а с 2025-го составит 22 440 рублей. Таким образом, показатель вырастет на 16,6%. Каждый регион вправе установить свой минимальный размер оплаты труда. Он может быть больше федерального, но не меньше.

Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press

Будет ли повышение зарплаты бюджетникам в 2026 году Согласно указу президента о новой системе оплаты труда бюджеников, эксперимент продолжится вплоть до 2027 года. Размер индексации для работников социальной сферы, госслужащих и других трудящихся установят позднее — при принятии федерального бюджета на 2026 и 2027 годы. Зарплату работников бюджетной сферы, то есть муниципальных, социальных, работников здравоохранения, образования, культуры и других бюджетных сфер, будут индексировать ежегодно. Это заложено в бюджете, подтвердила Бессараб. «С другой стороны, такие госслужащие, как депутаты Госдумы, сенаторы, будут получать прежнюю зарплату. Индексация для этой категории бюджетников пока заморожена. Но с учетом того, что их оплата труда выше, чем средняя по региону, это объективно», — подытожила собеседница 360.ru.