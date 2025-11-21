Сегодня 13:17 Повышение пенсий в декабре 2025 года: кого коснется и на сколько 0 0 0 Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press / www.globallookpress.com Общество

С последним месяцем в году в Россию придет не только календарная зима, но и очередная индексация пенсий. Кому и на сколько повысят выплаты в декабре, выяснил 360.ru.

Кому и на сколько проиндексируют пенсии в декабре 2025 года Достигшие 80-летнего возраста В декабре 2025 года пенсии повысят тем, кому в ноябре исполнилось 80. Человек начнет получать двойную фиксированную часть страховой пенсии, то есть 17 815 рублей вместо 8907. Дополнительно начислят надбавку на уход за пенсионером: 1314 рублей для получателей страховой пенсии и 1377 — государственной. Люди с инвалидностью I группы Если в ноябре гражданин приобрел инвалидность I группы, то с декабря ему станут начислять двойную фиксированную часть пенсии.

Также получателю выплатят ежемесячную компенсацию за лекарства, проезд и другие услуги. В 2025 году она составляет 5830,7 рубля для инвалидов I группы. Набор социальных услуг могут предоставлять и в натуральной форме, то есть в качестве бесплатных лекарств, лечебного питания, медицинских изделий, путевки в санаторий, проезда на пригородном ж/д транспорте или междугороднем — до места лечения.

Уволившиеся пенсионеры Работавшие ранее пенсионеры, которые в ноябре ушли на заслуженный отдых, начнут получать страховую часть пенсии. Ее размер будет зависеть от стажа и накопленных баллов.

Стоимость пенсионного балла в России ежегодно пересматривают. Так, в 2025-м она составляет 145,69 рубля. Чем выше зарплата гражданина, тем больше у него баллов, но не более 10 в год.

Помимо того, что пожилой россиянин начнет получать пенсию, ее ему увеличат на размер инфляции (в 2025 году — на 9,5%) и с учетом всех пропущенных до 2025 года индексаций. Напомним, до 1 января 2025 года выплаты работающим пенсионерам в России не индексировали. О новом статусе неработающего пенсионера сообщать в Соцсфонд не нужно — вся информация в ведомство поступит автоматически.

Пенсионеры с иждивенцами Если у пожилого гражданина появился иждивенец, то также положена дополнительная выплата. На одного иждивенца доплатят 2969 рублей, на двух — 5938, на трех — 8907. Другие группы граждан, которым положена индексация в декабре 2025 года В районах Крайнего Севера и приравненных к нему территориях пенсии также увеличатся. Однако в этом случае суммы вырастут за счет районных коэффициентов. Кроме того, пенсию повысят людям с северным стажем и правом на сельскую надбавку. Их размеры устанавливают в регионах отдельно.

Когда придет пенсия в декабре В последнем месяце года некоторые пенсионеры получат двойную пенсию. Это произойдет из-за того, что им выплачивают ежемесячное пособие в первой половине месяца. Так как в январе 2026 года страна будет официально отдыхать до 11 января включительно, пенсию за этот месяц граждане получат в конце декабря. То есть двойную выплату — сразу за два месяца.