Последние летние выходные в Москве и Подмосковье: куда пойти и чем заняться
Последние дни лета — повод успеть поймать теплую погоду и зарядиться впечатлениями. 360.ru собрал лучшие идеи, как провести августовские выходные в Москве и Подмосковье.
Куда пойти 29–30 августа в Подмосковье
Финальный этап чемпионата и Кубка России по дрэг-рейсингу
В эти выходные в Подмосковье запланировали насыщенную программу — от спортивных событий до культурных фестивалей и экологических акций. Одно из главных событий — финальный этап чемпионата и Кубка России по дрэг-рейсингу, он пройдет на автодроме RDRC Racepark в деревне Быково Раменского муниципального округа.
В соревнованиях примут участие более 200 спортсменов из разных регионов. Помимо заездов, гостей ждет развлекательная программа: Sueta Car Fest (показ тюнинг-проектов), выставка арт-музея «Пополам» и выставка работ художницы Марии Ионовой. На территории будут трибуны, ресторанный дворик, парковка, детский городок с аниматорами, дрифт- и дрэг-такси, автограф-сессии пилотов и доступ в технический парк.
Фестиваль иллюзионного искусства «Маги в парках»
Фестиваль иллюзионного искусства «Маги в парках» пройдет 29 августа в Центральном парке Ногинска, 30 августа — в Центральном парке Реутова. Начало запланировали на 19:00, вход свободный. На сцене выступят фокусники из Подмосковья и других регионов.
В программе — конкурсные номера, в том числе новая номинация «Семейная магия». Также организаторы запланировали специальные выступления художественных руководителей фестиваля — братьев Сафроновых. Лучшие участники встретятся на гала-концерте 12 сентября в парке Мира в Коломне.
Дни открытых дверей в учреждениях культуры
В последние выходные августа многие дома культуры и библиотеки Подмосковья открывают свои двери. В ДК можно посетить открытые занятия, презентации кружков, экскурсии, бесплатные мастер-классы и концерты местных коллективов. В библиотеках жителей ждут экскурсии по пространствам, книжные выставки, литературные квизы, громкие чтения, встречи с писателями, мастер-классы по ораторскому искусству и каллиграфии.
Во многих местах будет возможность записаться в секции на новый творческий сезон. Информацию о конкретных мероприятиях можно уточнить в приложениях «Мое Подмосковье. ДК» и «Мое Подмосковье. Библиотеки».
Акции по раздельному сбору отходов
В нескольких муниципалитетах организуют пункты приема вторсырья. Например, 29 августа — в Долгопрудном (Московское шоссе, 25/4), Одинцовском округе (Звенигород, улица Ленина, 30) и Королеве (улица Калинина, 6в и проезд Макаренко, 1), 30 августа — в Дмитрове (улица Профессиональная, 27), Солнечногорске (поселок Менделеево, улица Куйбышева, 1, гараж 274) и Химках (улица Германа Титова, 14к1).
На всех площадках участникам будут помогать волонтеры.
Мероприятия 29–30 августа в Москве
Фестиваль «Горький+» продолжится в столице 29–30 августа: гостей ждут спектакли, концерты, лекции и литературные программы, которые проходят сразу на нескольких площадках — в парке Горького, Театре Наций и на Чистопрудном бульваре.
Фестиваль водных фонариков состоится на Красногвардейских прудах вечером 28–30 августа. Здесь можно будет загадать желание, отправив фонарик по воде. Атмосферу дополнят световые инсталляции и живая музыка.
В музее-усадьбе «Люблино» 28 августа пройдет музейно-исторический фестиваль «Дожинки». Он посвящен традиционному празднику завершения сбора урожая: состоится историко-культурная реконструкция одного дня в усадьбе. Рекомендуется проверить условия входа — может потребоваться регистрация.
В последние выходные августа на гребном канале в Крылатском проведут фестиваль «Открытая вода». Для гостей подготовили гонки на аквабайках, флайборд-шоу, мастер-классы и семейные активности.
Всегда приятно погулять в парке «Зарядье», даже если там не проходят масштабные мероприятия. Обычную прогулку можно совместить с посещением медиацентра или просто насладиться видами и современными ландшафтными решениями.
Перед поездкой на фестивали и в музеи рекомендуется проверять актуальную афишу: программа иногда корректируется. На массовые мероприятия и в популярные места лучше приходить заранее или оформить регистрацию. Если планируется активный отдых, с собой нужно взять воду и удобную обувь.