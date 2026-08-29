Последние летние выходные в Москве и Подмосковье: куда пойти и чем заняться

Последние дни лета — повод успеть поймать теплую погоду и зарядиться впечатлениями. 360.ru собрал лучшие идеи, как провести августовские выходные в Москве и Подмосковье.

Куда пойти 29–30 августа в Подмосковье

Финальный этап чемпионата и Кубка России по дрэг-рейсингу

В эти выходные в Подмосковье запланировали насыщенную программу — от спортивных событий до культурных фестивалей и экологических акций. Одно из главных событий — финальный этап чемпионата и Кубка России по дрэг-рейсингу, он пройдет на автодроме RDRC Racepark в деревне Быково Раменского муниципального округа.

В соревнованиях примут участие более 200 спортсменов из разных регионов. Помимо заездов, гостей ждет развлекательная программа: Sueta Car Fest (показ тюнинг-проектов), выставка арт-музея «Пополам» и выставка работ художницы Марии Ионовой. На территории будут трибуны, ресторанный дворик, парковка, детский городок с аниматорами, дрифт- и дрэг-такси, автограф-сессии пилотов и доступ в технический парк.

Фестиваль иллюзионного искусства «Маги в парках»

Фестиваль иллюзионного искусства «Маги в парках» пройдет 29 августа в Центральном парке Ногинска, 30 августа — в Центральном парке Реутова. Начало запланировали на 19:00, вход свободный. На сцене выступят фокусники из Подмосковья и других регионов.

В программе — конкурсные номера, в том числе новая номинация «Семейная магия». Также организаторы запланировали специальные выступления художественных руководителей фестиваля — братьев Сафроновых. Лучшие участники встретятся на гала-концерте 12 сентября в парке Мира в Коломне.