Пошумели и хватит. Как не нарваться на штраф в новогоднюю ночь

Бой курантов, шампанское, фейерверки — и неожиданный штраф? В новогоднюю ночь даже безобидные на первый взгляд действия могут привести к серьезным санкциям. За что можно лишиться денег в праздник — в материале 360.ru.

Шум в новогоднюю ночь В большинстве регионов России действует закон «О тишине». Субъекты сами устанавливают рамки, когда разрешен шум в многоквартирных домах. В Москве в выходные и праздничные дни нельзя шуметь с 23:00 до 07:00, в Московской области — с 21:00 до 08:00, в Санкт-Петербурге — с 22:00 до 12:00, а в Ленобласти — с 22:00 до 10:00. Штрафы за нарушения тоже разные. В Москве за первую шумную вечеринку могут назначить денежное взыскание от одной до двух тысяч рублей, а за повторную — две-три тысячи. Для должностных лиц предусмотрели штраф от четырех до восьми тысяч, а для юрлиц — от 40 до 80 тысяч рублей.

Однако для шума в частных домах отдельного федерального закона нет. Тем не менее в некоторых субъектах его уровень все же пытаются регулировать. Например, в Подмосковье действует закон «Об обеспечении тишины и покоя граждан». Взыскания аналогичны квартирным. Шум в общественных местах, например от новогодних гуляний или концертов, разрешен, если на это дали добро органы местного самоуправления.

Запуск фейерверков Новый год — традиционное время запуска хлопушек и салютов. Однако фейерверки могут стать еще одной причиной уплаты штрафа. Пиротехнику нельзя запускать: в помещениях;

на территории взрывоопасных и пожароопасных объектов, железных дорог, нефтепроводов, газопроводов;

вблизи линий электропередачи;

на крышах, балконах, лоджиях, выступающих частях зданий;

на стадионах;

концертных площадках;

на территории объектов культурного наследия, в заповедниках, на кладбищах;

в общественном транспорте;

на ж/д станциях;

в пешеходных переходах;

в местах торговли, на вокзалах, метро.

Как правильно запустить фейерверк, чтобы ничего не нарушить: Салюты могут зажигать только лица старше 16 лет, о чем предупреждают производители пиротехники на этикетках;

На расстоянии 30 метров от петарды не должно быть деревьев, зданий, людей, животных и всего, что может загореться;

Следует предупредить прохожих о запуске фейерверка.

За нарушение пожарной безопасности можно нарваться на штраф от пяти до 15 тысяч рублей. Если в регионе ввели особый противопожарный режим, то денежная санкция может вырасти до 20 тысяч. Если по вине человека произошел пожар, взыскание составит от 40 до 50 тысяч рублей, помимо возмещения материального ущерба пострадавшим. При тяжелых последствиях, когда кто-то получил увечья или погиб, могут применить уголовную статью, которая предусматривает лишение свободы до пяти лет.

Вырубка новогодней елки Новый год не может обойтись без главного атрибута праздника — елки. Если большинство покупают ее заранее на специальных базарах или наряжают искусственную, то некоторые идут за ней в парк или городскую аллею, что делать категорически запрещено. За незаконную вырубку или даже повреждение деревьев в черте города предусмотрен штраф от трех до четырех тысяч рублей. Должностные лица за аналогичное нарушение заплатят 20-40 тысяч, а компании — все 200-300 тысяч.

За вырубку редкого дерева можно поплатиться 0,5 миллиона рублей, обязательными исправительными работами или лишением свободы на срок до двух лет. За повреждение деревьев с привлечением спецтехники штрафы выше: Для физлиц — четыре-пять тысяч рублей;

Для должностных лиц — 40-50 тысяч;

Для юрлиц — 300-500 тысяч.

Алкоголь в общественном месте Какой Новый год без спиртного? Однако и тут есть подводные камни. Если человек отметит праздник дома, то в каком бы состоянии он ни был, его кошельку ничего не угрожает. Зато вот если он появится в нетрезвом виде в общественном месте, например на народных гуляниях или концерте, и будет выкрикивать непристойности и бранные слова по отношению к другим, то может схлопотать штраф от 500 до 1,5 тысячи рублей.

Строго запрещено употребление алкоголя в общественном месте. За нарушение придется заплатить от 500 до 1,5 тысячи. Можно пить спиртное в местах общественного питания. Другой вариант — нести по улице закрытую бутылку алкоголя. Однако если она уже открыта, то стражу правопорядка будет сложно доказать, что человек из нее не пил. Дети без взрослых Родители несут ответственность за детей и подростков, которым нет 18 лет. Именно поэтому запрещено отпускать школьников на улицу ночью, даже если она новогодняя. Для соблюдения правила существует комендантский час. В разных регионах он устанавливает собственные временные рамки. Например, в Москве и Подмосковье несовершеннолетних не должно быть на улице без взрослых с 23:00 до 06:00.

Хулиганство За мелкое хулиганство может наступить административная ответственность в виде штрафа от 500 до тысячи рублей или ареста до 15 суток. Уголовная ответственность наступает, если ущерб превысил пять тысяч рублей. В этом случае придется отвечать по статье 213 Уголовного кодекса России: За простое хулиганство возможен штраф 300-500 рублей, обязательные работы до 480 часов, исправительные работы до двух лет, принудительные — до пяти лет или лишение свободы до пяти лет;

Если хулиганство совершила группа по мотивам ненависти или вражды, в общественном транспорте, то нарушителям могут дать до пяти лет принудительных работ или лишения свободы. Если хулиганство совершили с применением оружия или взрывчаток, то возможно лишение свободы сроком от четырех до восьми лет.