Посевной лунный календарь — 2026: что и когда сажаем в саду и огороде в марте
Первый весенний месяц означает начало посевной для садоводов и огородников. К этому важному периоду следует подготовиться. Что можно сделать на участке по лунному календарю в марте-2026 — в материале 360.ru.
Садовые работы в марте
Обрезка деревьев и кустарников
Обрезку можно проводить и зимой, но температура воздуха должна подняться выше -5 градусов. Март для этого занятия подходит идеально — уже тепло, но движение сока еще не началось, поэтому можно смело браться за пилу и секатор.
В марте обычно проводят все виды обрезки: санитарную, омолаживающую и формирующую. Замазывать рану рекомендуется пластилином, а большие спилы — масляной красной на натуральной олифе.
«Побелка стволов обычно производится или осенью, или в ранний весенний период, потому что при высоком притоке солнца возникают ожоги на коре. Чаще всего у косточковой культуры, но иногда повреждаются и семечковые», — рассказал 360.ru главный агроном Академии имени Тимирязева Вячеслав Маслов.
Раскрытие винограда, роз и клематиса
С этими работами тянуть не следует — укрытые в зиму теплолюбивые растения страдают от выпревания. Как только температура поднимается выше нуля, необходимо постепенно убирать защиту.
При этом растения должны привыкнуть к солнечному свету и прохладному воздуху. Сначала укрытие снимают на день, а ночью возвращают на место. Через две недели его можно убрать окончательно, уточнила KP.RU.
Удобрения
Деревья и кустарники каждый год выносят из почвы большое количество азота, поэтому весной нужно пополнять его запасы. В марте полезно подкормить сад аммиачной селитрой, компостом и перегноем.
Домики для птиц
Скворцы — защитники сада и огорода, поэтому в первую очередь важно повесить скворечники. Одна взрослая птица в день уничтожает до 250 грамм вредителей: майских жуков, щелкунов, долгоносиков, саранчи и гусениц.
Нужно развесить и синичники, мухоловочники, трясогузочники и совятники. Все эти птицы поедают насекомых, а последние — еще и мышей.
Мартовские работы в огороде
Посев семян на рассаду
В начале первого весеннего месяца можно посеять ранние и среднеспелые сорта перцев и баклажанов. В последних числах — среднеспелые и поздние сорта томатов и капусту.
Подготовка теплицы
Уже в начале апреля в теплице можно сеять холодостойкие овощи. Важно навести порядок — помыть окна, обеззаразить почву, внести удобрения и накрыть грядки черной нетканкой для быстрого прогрева.
Можно попробовать сделать открытый дренаж для таяния снега, если у вас нет встроенной дренажной системы, но мало кто это будет делать. Снег можно просто чернить любыми возможными средствами, проводить мульчирование.
Вячеслав Маслов
главный агроном Академии имени Тимирязева
Лунный календарь огородника и садовода на март 2026
- 1 марта — Луна растет. Если погода позволяет, можно заменить почву в теплице, сеять, сажать, пересаживать засухоустойчивые растения.
- 2 марта — Луна растет. Неблагоприятный день для всех видов работ.
- 3 марта — Полнолуние. Работы с растениями под запретом. Можно почитать статьи по садоводству или составить план будущих посадок.
- 4 и 5 марта — Луна убывает. Растения лучше не беспокоить.
- 6 марта — Луна убывает. Самое время обработать теплицу от болезней и вредителей. Можно купить семена, обрезать деревья.
- 7, 8 и 9 марта — Луна убывает. Можно подкормить рассаду. Нельзя высевать семена и черенковать растения.
- 10, 11, 12, 13 и 14 марта — Луна убывает. Нельзя сеять и сажать. Можно подкормить рассаду, а в саду обрезать деревья.
- 15 марта — Луна убывает. Можно сеять и сажать любые растения. Хороший день для установки заборов и ревизии в погребе.
- 16 марта — Луна убывает. Можно провести ревизию урожая, клубней и луковиц в погребе.
- 17 марта — Луна убывает. Хороший день, чтобы полить и подкормить комнатные растения. Нельзя сажать и обрезать деревья, заготавливать дрова.
- 18, 19 и 20 марта — Луна убывает. Неблагоприятный день для всех видов работ.
- 21 и 22 марта — Луна растет. Можно посеять на рассаду томаты, распикировать рассаду, посадить растения и обработать теплицу от болезней и вредителей.
- 23 и 24 марта — Луна растет. Следует посеять на рассаду огурцы — для теплиц нужно выбирать партенокарпические сорта, для огорода подойдут любые.
- 25, 26 и 27 марта — Луна растет. Благоприятный день, чтобы посеять на рассаду томаты — сорта для теплиц и сорта для открытого грунта. Нельзя обрезать деревья.
- 28 и 29 марта — Луна растет. Можно заменить или перекопать почву в теплице, а дома пересадить растения-суккуленты.
- 30 и 31 марта — Луна растет. Можно сеять, сажать и пересаживать все виды растений. Хорошее время, чтобы заложить альпийскую горку и отремонтировать оросительные системы.
Приметы для садоводов-огородников на март
Гром в марте предвещает холодный месяц. Если первый месяц весны сухой и холодный, будет много хлеба, если мокрый с дождями оттепелями — год выдастся неурожайный.
Ноздреватый снег в марте — к хорошему урожаю, гладкий и блестящий наст — к голодному году. Чем длиннее сосульки в марте, тем дольше затянется весна. Туманы — к дождливому лету. Дружное таянье снега — предвестник мокрого лета.