Посевной лунный календарь — 2026: что и когда сажаем в саду и огороде в марте

Первый весенний месяц означает начало посевной для садоводов и огородников. К этому важному периоду следует подготовиться. Что можно сделать на участке по лунному календарю в марте-2026 — в материале 360.ru.

Садовые работы в марте

Обрезка деревьев и кустарников

Обрезку можно проводить и зимой, но температура воздуха должна подняться выше -5 градусов. Март для этого занятия подходит идеально — уже тепло, но движение сока еще не началось, поэтому можно смело браться за пилу и секатор.

В марте обычно проводят все виды обрезки: санитарную, омолаживающую и формирующую. Замазывать рану рекомендуется пластилином, а большие спилы — масляной красной на натуральной олифе.

«Побелка стволов обычно производится или осенью, или в ранний весенний период, потому что при высоком притоке солнца возникают ожоги на коре. Чаще всего у косточковой культуры, но иногда повреждаются и семечковые», — рассказал 360.ru главный агроном Академии имени Тимирязева Вячеслав Маслов.

Раскрытие винограда, роз и клематиса

С этими работами тянуть не следует — укрытые в зиму теплолюбивые растения страдают от выпревания. Как только температура поднимается выше нуля, необходимо постепенно убирать защиту.

При этом растения должны привыкнуть к солнечному свету и прохладному воздуху. Сначала укрытие снимают на день, а ночью возвращают на место. Через две недели его можно убрать окончательно, уточнила KP.RU.

Удобрения

Деревья и кустарники каждый год выносят из почвы большое количество азота, поэтому весной нужно пополнять его запасы. В марте полезно подкормить сад аммиачной селитрой, компостом и перегноем.

Домики для птиц

Скворцы — защитники сада и огорода, поэтому в первую очередь важно повесить скворечники. Одна взрослая птица в день уничтожает до 250 грамм вредителей: майских жуков, щелкунов, долгоносиков, саранчи и гусениц.

Нужно развесить и синичники, мухоловочники, трясогузочники и совятники. Все эти птицы поедают насекомых, а последние — еще и мышей.

Мартовские работы в огороде

Посев семян на рассаду

В начале первого весеннего месяца можно посеять ранние и среднеспелые сорта перцев и баклажанов. В последних числах — среднеспелые и поздние сорта томатов и капусту.

Подготовка теплицы

Уже в начале апреля в теплице можно сеять холодостойкие овощи. Важно навести порядок — помыть окна, обеззаразить почву, внести удобрения и накрыть грядки черной нетканкой для быстрого прогрева.

Можно попробовать сделать открытый дренаж для таяния снега, если у вас нет встроенной дренажной системы, но мало кто это будет делать. Снег можно просто чернить любыми возможными средствами, проводить мульчирование.

Вячеслав Маслов

главный агроном Академии имени Тимирязева

Лунный календарь огородника и садовода на март 2026

Приметы для садоводов-огородников на март

Гром в марте предвещает холодный месяц. Если первый месяц весны сухой и холодный, будет много хлеба, если мокрый с дождями оттепелями — год выдастся неурожайный.

Ноздреватый снег в марте — к хорошему урожаю, гладкий и блестящий наст — к голодному году. Чем длиннее сосульки в марте, тем дольше затянется весна. Туманы — к дождливому лету. Дружное таянье снега — предвестник мокрого лета.

