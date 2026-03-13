Первый весенний месяц означает начало посевной для садоводов и огородников. К этому важному периоду следует подготовиться. Что можно сделать на участке по лунному календарю в марте-2026 — в материале 360.ru.

Садовые работы в марте

Обрезка деревьев и кустарников

Обрезку можно проводить и зимой, но температура воздуха должна подняться выше -5 градусов. Март для этого занятия подходит идеально — уже тепло, но движение сока еще не началось, поэтому можно смело браться за пилу и секатор.

В марте обычно проводят все виды обрезки: санитарную, омолаживающую и формирующую. Замазывать рану рекомендуется пластилином, а большие спилы — масляной красной на натуральной олифе.

«Побелка стволов обычно производится или осенью, или в ранний весенний период, потому что при высоком притоке солнца возникают ожоги на коре. Чаще всего у косточковой культуры, но иногда повреждаются и семечковые», — рассказал 360.ru главный агроном Академии имени Тимирязева Вячеслав Маслов.