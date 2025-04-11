Покупатели квартир в ЖК «Скандинавия» пожаловались на задержку в выдаче ключей

Более 400 дольщиков в Новой Москве уже несколько месяцев не могут получить ключи от квартир в жилом комплексе «Скандинавия». О ситуации они рассказали 360.ru.

Мнение жильцов

По словам одной из купивших квартиру в ЖК женщин, в часть квартир люди уже заселились и делают ремонт, но многим по-прежнему не дают возможности въехать в новое жилье. Сам корпус до сих пор не получил разрешения на ввод в эксплуатацию.

«Они каждодневно звонят в офис заселения, только там кормят разными датами, вот-вот — и всем все дадут. <…> Каждому говорят разные даты», — рассказала женщина.

Собеседница 360.ru подчеркнула, что застройщик не планировал ремонт и обещал черновую отделку, но не рассказывает, какие работы в доме проводят сейчас. От встреч с покупателями, добавила женщина, он и вовсе отказывается. Это подтвердила и другая дольщица.

«Никаких пояснений мы получить не можем. Задержка с декабря», — заявила она.

Женщина пожаловалась, что из-за моратория для застройщиков с них нельзя потребовать неустойку, а расходы людей, вложившихся в строительство, тем временем растут. Дом же обещают достроить не раньше конца июня, хотя изначально речь шла о сдаче в декабре прошлого года.