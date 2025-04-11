Покупатели квартир в ЖК «Скандинавия» пожаловались на задержку в выдаче ключей
Более 400 дольщиков в Новой Москве уже несколько месяцев не могут получить ключи от квартир в жилом комплексе «Скандинавия». О ситуации они рассказали 360.ru.
Мнение жильцов
По словам одной из купивших квартиру в ЖК женщин, в часть квартир люди уже заселились и делают ремонт, но многим по-прежнему не дают возможности въехать в новое жилье. Сам корпус до сих пор не получил разрешения на ввод в эксплуатацию.
«Они каждодневно звонят в офис заселения, только там кормят разными датами, вот-вот — и всем все дадут. <…> Каждому говорят разные даты», — рассказала женщина.
Собеседница 360.ru подчеркнула, что застройщик не планировал ремонт и обещал черновую отделку, но не рассказывает, какие работы в доме проводят сейчас. От встреч с покупателями, добавила женщина, он и вовсе отказывается. Это подтвердила и другая дольщица.
«Никаких пояснений мы получить не можем. Задержка с декабря», — заявила она.
Женщина пожаловалась, что из-за моратория для застройщиков с них нельзя потребовать неустойку, а расходы людей, вложившихся в строительство, тем временем растут. Дом же обещают достроить не раньше конца июня, хотя изначально речь шла о сдаче в декабре прошлого года.
Отзывы о ЖК в интернете
О проблемах говорят и пользователи, оставляющие отзывы на «Яндекс. Картах».
«После покупки квартиры о каком-либо внятном комфортном сопровождении можете забыть. Ни на одно сообщение их менеджеры вам не ответят. Знаю, о чем говорю. Имел неосторожность купить квартиру еще в 2023 году. Сдать дом должны были еще два месяца назад. Тишина. Дом стоит недостроенный. А менеджеры молчат», — написал один из них.
Другой сообщил, что застройщик не уведомляет о переносе заранее, поэтому покупатели не могут ничего планировать.
Третий рассказал, что получил квартиру с задержкой в полтора месяца и, когда уже заселился, увидел унитаз на гипсокартоне и ванную без гидроизоляции. На плитке на стене — сколы и окалины.
«Интересно было, когда принимал квартиру со специалистом и в присутствии представителя застройщика. На претензии специалиста ответ представителя застройщика убил: „Ну вы же все равно здесь все будете переделывать“. А зачем я платил за этот ремонт тогда?» — задался вопросом мужчина.
Ранее политолог Алексей Ярошенко предложил создать единый публичный реестр «проблемных застройщиков», чтобы обезопасить желающих купить квартиру.