«Морозы окрепнут». Какой будет погода в новогоднюю ночь в Москве и Подмосковье
Синоптик Ильин дал прогноз погоды на новогоднюю ночь в Москве и Подмосковье
Чуть больше недели остается до наступления 2025 года. Погода в праздничную ночь имеет большое значение, влияя как на планы, так и на новогоднее настроение. Что синоптики сулят жителям Москвы и Подмосковья, выяснил 360.ru.
Прогноз погоды на новогоднюю ночь — 2025 в Москве и Подмосковье
Температура воздуха
Прогноз для 360.ru составил синоптик и метеоролог Александр Ильин.
Еще днем 31 декабря в столице и области не будет даже намека на мороз, столбики термометров покажут около нуля градусов. Но к вечеру начнет постепенно холодать, поэтому в канун Нового года подморозит, отметил специалист.
В западных и северных районах Московской области температура составит от -6 до -11 градусов, на юге области — от -4 до -6.
В Москве будет примерно -7 градусов. Температура продолжит понижаться и после полуночи.
«Под утро морозы окрепнут, температурное поле выровняется. Столбики термометров будут показывать от -10 до -15 градусов», — уточнил синоптик.
Днем 1 января в городе и области потеплеет — от -2 до -7 градусов.
Осадки
Днем и вечером в Москве и регионе возможен мокрый снег, но после полуночи он ослабнет, а местами вовсе прекратится, добавил Ильин.
Какие активности выбрать в новогоднюю ночь в Москве и Подмосковье
Как мы видим, в новогоднюю ночь в столице и области прогнозируется минусовая температура. Однако это не повод отказываться от гуляний. Есть много способов весело встретить Новый год даже в морозную погоду.
Один из вариантов — устроить праздник дома. Украсьте квартиру гирляндами и новогодними игрушками, приготовьте вкусные блюда, пригласите близких. Можно устроить тематическую вечеринку, например в стиле ретро или в духе любимого фильма.
Еще один вариант — отправиться на городскую площадь, где обычно устанавливают елку и проводят праздничные мероприятия. Можно поучаствовать в конкурсах, потанцевать, послушать музыку, ощутить дух единения.
Можно поехать за город, на базу отдыха или в загородный дом. Вдали от городской суеты насладитесь природой, покатайтесь на лыжах или коньках, проведите время с друзьями.
Главное — не забывать о теплой одежде и обуви, чтобы не замерзнуть. И тогда Новый год в морозную погоду может стать незабываемым праздником.