«Морозы окрепнут». Какой будет погода в новогоднюю ночь в Москве и Подмосковье

Синоптик Ильин дал прогноз погоды на новогоднюю ночь в Москве и Подмосковье

Чуть больше недели остается до наступления 2025 года. Погода в праздничную ночь имеет большое значение, влияя как на планы, так и на новогоднее настроение. Что синоптики сулят жителям Москвы и Подмосковья, выяснил 360.ru.

Еще днем 31 декабря в столице и области не будет даже намека на мороз, столбики термометров покажут около нуля градусов. Но к вечеру начнет постепенно холодать, поэтому в канун Нового года подморозит, отметил специалист.

В западных и северных районах Московской области температура составит от -6 до -11 градусов, на юге области — от -4 до -6.

Днем 1 января в городе и области потеплеет — от -2 до -7 градусов.

«Под утро морозы окрепнут, температурное поле выровняется. Столбики термометров будут показывать от -10 до -15 градусов», — уточнил синоптик.

В Москве будет примерно -7 градусов. Температура продолжит понижаться и после полуночи.

Осадки

Днем и вечером в Москве и регионе возможен мокрый снег, но после полуночи он ослабнет, а местами вовсе прекратится, добавил Ильин.

Какие активности выбрать в новогоднюю ночь в Москве и Подмосковье

Как мы видим, в новогоднюю ночь в столице и области прогнозируется минусовая температура. Однако это не повод отказываться от гуляний. Есть много способов весело встретить Новый год даже в морозную погоду.

Один из вариантов — устроить праздник дома. Украсьте квартиру гирляндами и новогодними игрушками, приготовьте вкусные блюда, пригласите близких. Можно устроить тематическую вечеринку, например в стиле ретро или в духе любимого фильма.