«Ничего не дешевеет». Что будет с ценами на подсолнечное масло в 2025 году

Отвечает экс вице-президент Российского зернового союза, эксперт по сельскому хозяйству Александр Корбут:

В первую очередь на цену подсолнечного масла влияют цены мирового рынка. Около 2/3 подсолнечного масла из России поступает на внешний рынок. Нас считают вторыми по экспорту этого продукта в мире.

Стоимость такого масла зависит от цен на другие масла. Частично они взаимозаменяемы. Помимо этого, как ни странно, есть связь с ценами на нефть. Ключевой продукт на международном рынке — это пальмовое и соевое масло. В ряде стран его используют как биотопливо.

Цены на мировом рынке увеличились, соответственно, в России тоже подросли. В среднем отпускная цена сейчас — 95-102 тысячи рублей за тонну сырого нерафинированного подсолнечного масла. Ничего удивительного, обычная рыночная ситуация.