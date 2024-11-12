«Ничего не дешевеет». Что будет с ценами на подсолнечное масло в 2025 году
Эксперт Корбут: рост цен на подсолнечное масло не ударит по кошельку россиян
Подсолнечное масло подорожало на 25% на фоне дефицита пальмового. Экспортная цена из России выросла на 11% за месяц и более чем на 40% за год, что отразилось на внутреннем рынке. В чем причина и что будет с ценами в 2025 году, выяснил 360.ru.
Что влияет на цену подсолнечного масла в России?
Отвечает экс вице-президент Российского зернового союза, эксперт по сельскому хозяйству Александр Корбут:
В первую очередь на цену подсолнечного масла влияют цены мирового рынка. Около 2/3 подсолнечного масла из России поступает на внешний рынок. Нас считают вторыми по экспорту этого продукта в мире.
Стоимость такого масла зависит от цен на другие масла. Частично они взаимозаменяемы. Помимо этого, как ни странно, есть связь с ценами на нефть. Ключевой продукт на международном рынке — это пальмовое и соевое масло. В ряде стран его используют как биотопливо.
Цены на мировом рынке увеличились, соответственно, в России тоже подросли. В среднем отпускная цена сейчас — 95-102 тысячи рублей за тонну сырого нерафинированного подсолнечного масла. Ничего удивительного, обычная рыночная ситуация.
Отвечает доктор экономических наук, профессор, бывший замминистра сельского хозяйства и продовольствия Леонид Холод:
Цена подсолнечного масла зависит от стоимости сырья, переработки, транспортировки и хранения сырья и готовой продукции. К сожалению, ничего из вышеперечисленного не подешевело.
Пальмовое и подсолнечное масло влияют друг на друга в плане цен, потому что оба входят в блок растительных масел.
Кроме того, рынок подсолнечного масла и растительных масел опирается на объемы потребления. И если в стране начали меньше покупать оливкового масла, значит, его чем-то заменяют.
В нашем случае в дефиците пальмовое масло, которое используют в том числе в кондитерской промышленности. Его нужно заменить другим продуктом.
Сокращение поставок одного масла может потянуть за собой увеличение цен на другое масло. Или понижение — смотря что произошло.
Кстати, подорожание сливочного масла переключает часть спроса на подсолнечное. Это, конечно, не полноценный заменитель, но все же. Если человек жарил до этого на сливочном масле, но в какой-то момент оно ему стало не по карману, он перейдет на подсолнечное. Ведь на оливковом особенно не пожаришь, а виноградное или пальмовое у нас не пользуется спросом.
Что будет с ценами на подсолнечное масло в России в 2025 году?
Отвечает Александр Корбут:
В России есть ограничитель цен — пошлина на экспортное масло. Существует минимальная цена, от которой идет расчет, а все остальное попадает под пошлину. Она позволяет сдерживать внутренние цены на рынке масел.
Кроме того, была договоренность с маслодобытчиками о сдерживании цен на подсолнечное бутилированное рафинированное масло. У меня ощущение, что сейчас это соглашение будет соблюдаться в той или иной степени. Поэтому значительного роста в 2025 году не ожидаю.
Стоит учитывать, что потребление растительного масла в России незначительное — меньше килограмма на человека. Мы потребляем в основном подсолнечное масло, нет запроса на соевое или оливковое в значительных объемах.
Этот показатель стабилен из года в год. Даже если цены вырастут, то с точки зрения доходов населения и потребления сильного влияния на людей это не окажет.