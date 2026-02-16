Сегодня 11:45 Починки 16 февраля: запреты и традиции в день Анны и Семена в 2026 году 0 0 0 Фото: Lantyukhov Sergey/news.ru / www.globallookpress.com Общество

Православная церковь 16 февраля совершает попразднство Сретения Господня и чтит память святых праведных Симеона Богоприимца и Анны Пророчицы, встретивших в храме Младенца Христа. В народном календаре праздник носит три названия: день Анны и Семена, Хранитель младенцев и Починки. История, традиции, запреты и приметы — в материале 360.ru.

История праздника Починки Праведный Симеон был одним из 72-х ученых мужей, переводивших Священное Писание на греческий язык в Александрии. В пророчестве Исаии «Се, Дева во чреве приимет» он хотел исправить слово «Дева» на «Жена», но в этот момент явился Ангел. Он удержал руку Симеона и возвестил, что тот не умрет, пока не увидит исполнения этого пророчества. По внушению Святого Духа старец пришел в Иерусалимский храм в день, когда Пресвятая Богородица и Иосиф принесли туда Младенца Иисуса.

Праведный Симеон взял Спасителя на руки и произнес пророческие слова: «Ныне отпущаеши раба Твоего, Владыко…», и мирно отошел к Господу. Святая Анна пророчица — 84-летняя вдова из колена Асирова, тоже была в тот день в храме. Она вела строгую, благочестивую жизнь в посте и молитве, за что и удостоилась дара пророчества. Увидев Младенца Иисуса, она славила Бога и возвещала о нем всем, ожидавшим избавление в Иерусалиме.

Традиции дня Анны и Семена 16 февраля Народное название Починки произошло от обычая в этот день ремонтировать и готовить сельскохозяйственный инвентарь к весне. Тогда говорили: «Семен и Анна сбрую починяют»; «Готовь сани летом, а телегу — зимой». Семьи рано утром выходили в амбары и сараи, проверяли и чинили к весенним работам бороны, упряжь и сохи.

Интересно В этот день готовили особое блюдо — саламату, которое представляет собой заваренную гречишную муку с маслом. Хозяйки приговаривали: «Приехала саламата на двор — расчинай починки». Святым Симеону и Анне молились о здоровье новорожденных, отсюда еще одно название праздника — Хранитель младенцев.

В Починки продолжались именины домового. Считалось, что в ночь на 16 февраля он может «заездить» лошадей. Чтобы дух не проказничал, к коню привязывали кнут и рукавицы, а за печкой оставляли миску каши.

Что запрещено делать в Починки Надевать одежду черного цвета или мрачных, траурных тонов;

давать деньги в долг или одалживать их у кого-то;

поднимать потерянные деньги, особенно бумажные купюры;

долго спать, лениться и валяться в постели;

ругаться, кричать, громко выражать недовольство и жаловаться на жизнь;

делать перестановку мебели в доме, менять местами крупные предметы.

Что можно делать в день Анны и Семена Заниматься ремонтом вещей, починкой домашней утвари, сельскохозяйственного инвентаря и подготовкой к весенним работам;

искать новое интересное хобби, изучать полезные навыки, связанные с трудом;

приводить в порядок дом и хозяйство, перебирать вещи в кладовках, наводить чистоту в хлевах и сараях;

ухаживать за домашними животными, проверить их здоровье и почистить стойла.

Приметы в Починки Считалось, что если 16 февраля снег идет крупными и пушистыми хлопьями, лето будет прохладным и дождливым. Громкий крик воробьев означал скорое наступление весны, а сильный треск деревьев в лесу предвещал долгие морозы. Шум деревьев, гул от ветра в ветвях предзнаменовал скорую оттепель. Густой иней ночью 16 февраля обещал морозный и солнечный день. Если кошка в Починки скребет когтями стену или пол — быть бурану и сильной метели. Лето будет жарким и засушливым, если 16 февраля домашние животные спят дольше и крепче обычного.

О чем молиться Анне и Семену 16 февраля Праведному Симеону Богоприимцу молятся о благодатной христианской кончине, даровании терпения, смирения и мудрости в старости. Также у него просят здравия и исцеления младенцев. Святой Анне Пророчице молятся о даровании сил для благочестивой жизни в одиночестве, укреплении в посте и молитве, удержании от плотских искушений. Ей молятся о помощи в бездетности и заступничестве за сирот и вдов.

Молитва Симеону Богоприимцу «О Богоприимче Симеоне! Услыши нас, грешных раб Божиих (имена), и не отыми покров твой святый от нас, моли благость Господа, яко да отвратит от нас гнев Свой, праведно по делом нашим на ны движимый, и, презрев безчисленная прегрешения наша, обратит нас на путь покаяния и на стези заповедей Своих утвердит нас. Огради молитвами твоими в мире жизнь нашу и во всем благом благое поспешение испроси, вся к животу и благочестию потребная нам даруя, яко да тихое и безмолвное житие поживем во всяком благочестии и чистоте, и тако в вечный достигнем покой, идеже сподобим ся Небеснаго Царствия Христа Бога нашего, Емуже всякая слава подобает, со Отцем и Пресвятым Его Духом, ныне и присно и во веки веков. Аминь».

Молитва Анне Пророчице «О святая угоднице Божия, святая Анна Пророчице! Подвигом добрым подвизавшися на земли, восприяла еси на Небесех венец правды, егоже уготовал есть Господь всем любящим Его. Темже взирающе на святый твой образ, радуемся о преславнем скончании жительства твоего и чтем святую память твою. Ты же, предстоя Престолу Божию, приими моления наша и ко Всемилостивому Богу принеси, о еже простити нам всякое прегрешение и помощи нам стати противу кознем диавольским, да избавльшеся от скорбей, болезней, бед и напастей и всякого зла, благочестно и праведно поживем в нынешнем веце и сподобимся предстательством твоим, аще и недостойни есмы, видети благая на земли живых, славяще Единаго во святых Своих славимаго Бога, Отца и Сына и Святаго Духа, ныне и во веки веков. Аминь».

Молитва Николаю Японскому «О, великий угодниче Христов, равноапостольный святителю Николае! Услыши ны, раб Божиих (имена), и призри на немощи наша, и умоли Премилосердаго Царя Небеснаго, да не прогневается на ны зело и да не погубит нас со беззаконьми нашими, но да помилует и спасет нас по милости Своей, да всадит в сердца наша покаяние и спасительный страх Божий, да просвети́т Своею благодатию ум наш, во еже оставити нам стези нечестия и неуклонно же заповеди Божия творити и уставы Святыя Церкве соблюдати. Моли, благосерде, Человеколюбца Бога, да явит нам великую милость Свою и да избавит нас, к святей иконе твоей с верою прибегающих, от бед и напастей, недугов телесных и душевных, и да сподобит Царствия Своего Небеснаго во веки веков. Аминь».