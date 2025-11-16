Без дыма и огня. Почему в России стоит ограничить новогодние фейерверки

В преддверии Нового года в России снова звучит справедливое предложение полностью запретить продажу фейерверков. Во-первых, залпы могут спровоцировать пожар, напугать животных, а пожилых людей даже довести до инфаркта. Сейчас, когда украинские боевики атакуют беспилотниками мирные города и села, праздничные взрывы будут явно не к месту.

Из-за пожаров и травм, вызванных легкодоступностью фейерверков, следует запретить их продажу, сообщил «Абзацу» член комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Евгений Марченко. По словам парламентария, проблема салютов уже несколько лет остается актуальной.

Из-за фейерверков у нас происходит много пожаров. Люди не умеют правильно обращаться с ними, зачастую не читают инструкции. В результате страдают не только те, кто сам запускает салюты. Могут пострадать и окружающие, включая детей, оказавшихся рядом. Бывают случаи, когда огни залетают на балконы и наносят ущерб. Это явно вызывает необходимость навести порядок в сфере пиротехники.

Ведущая 360.ru Регина Орехова обсудила с журналистом и блогером Павлом Кухаркиным, уместно ли вообще во время проведения СВО запускать фейерверки и как правильно с ними обращаться.

Я всегда фанател от фейерверков, мне нравилось покупать, запускать, но в прошлом году лично решил не брать, так как людям действительно и так хватает выстрелов, прилетов. Особенно если брать приграничные районы. У них, к сожалению, там периодически что-то да взрывается. И лишний раз какой-то триггер делать не стоит.

Журналист не считает правильным наказывать людей, которые хотят создать себе новогоднее настроение за городом, но не под окнами жилых домов.

«Но надо себе отдавать отчет, что это может действительно доставлять какой-то дискомфорт. Безусловно, какой-то главный салют в Москве, который покажут в новогоднюю ночь после обращения президента, — это будет здорово и круто. Я знаю, что там тысячи людей даже приедут и посмотрят его», — отметил он.