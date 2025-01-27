Таня Савичева подождет? Почему в «блокадные» дни вновь оплакиваем Анну Франк

Сегодня 27 января — День снятия блокады Ленинграда. За этой датой следует целый месяц памятных дней: один за одним Красная армия освобождала города, поселки и деревни сегодняшних Ленинградской и Новгородской областей. К лету — годовщина освобождения Псковщины. Массовые захоронения, братские могилы, до полутора миллионов погибших блокадников, сотни тысяч убитых в боях и замученных в тылу. Но в театрах и музеях почему-то вспоминают Анну Франк с жертвами холокоста. Наверное, что-то с нами как нацией не так, раз мы чужое горе чтим больше своего?

Таня Савичева или Анна Франк? Блокада — трагедия всей страны. Горе огромного города, который стал теперь и моим. Более миллиона погибших. Вы замечали, что многие годы торжественные мероприятия, фильмы, спектакли о холокосте в памятные «блокадные» дни не вызывали у нас вообще никакого вопроса? Как будто так и надо. Куда мы со своими маленькими неприятными воспоминаниями на фоне большой трагедии уважаемых людей? Наш Ленинград против их Освенцима-Аушвица? Тем более что мы же его и освободили. Я запомнила, когда начали задавать вопросы о неуместности мероприятий в память о холокосте в дни памяти блокады — когда нас прекратили звать на освобождение Аушвица, а мы продолжили плакать по европейским евреям как по родным. Забыв о том, что сами потеряли куда больше людей.

Фото: Узники Освенцима. IMAGO/www.imago-images.de / Global Look Press

Вопросы появились, но результата пока мало. Например, в эти дни Пушкинский музей присоединился к неделе памяти жертв холокоста и 25 января совместно с Российским еврейским конгрессом провел концерт «Memento! Музыка, пережившая холокост». Играть музыку, пережившую блокаду Ленинграда, насколько я понимаю, в музее не планируют. Что там Пушкинский музей! В 2017 году даже Мариинский театр в Петербурге отметил снятие блокады… спектаклем «Дневник Анны Франк» — моноопера прозвучала 28 января.

В этом году жертв чужих народов считают почему-то и в моей родной Тюмени, крайне удаленной от газовых камер: 28 января в Тюменском драмтеатре пройдет спектакль «Анна Франк». И если вы думаете, что тюменцев на это подтолкнул Еврейский конгресс или тайное еврейское лобби, то ошибаетесь: режиссер спектакля — Александр Тихонов из Саратова, многолетний директор этого театра — Сергей Осинцев, уроженец поселка Голышманово Тюменской области, лишь недавно снят с должности за то, что попал под следствие по «денежной» статье.

Почему так вышло, что Тюмень скорбит не по миллиону блокадников, а по Анне Франк? Наверное, привыкли. И в Саратове привыкли, и в поселке Голышманово, и в Пушкинском музее.

Фото: Анна Франк умерла от тифа в лагере Берген-Бельзен в конце февраля — начале марта 1945 года. imago stock&people, via www.imag/www.imago-images.de / Global Look Press

Есть другие примеры того, что Анна Франк нам вдруг стала ближе миллиона блокадников. Так, спектакль «Дневник Анны Франк. Белая роза» традиционно ставил на майские праздники Большой театр. Может, и к этому Дню Победы подарят нам рассказ о чужой мученице: пока неизвестно, афиша опубликована до начала марта. Ах да, никаких постановок про Таню Савичеву я в этом году не нашла. Так, навскидку, пробежав по афишам ведущих театров, увидела только одно «блокадное» мероприятие — в «Геликон-опере» сегодня дают спектакль «Остров радости» о героической работе Ленинградского театра музкомедии, который не закрывался всю блокаду. Однако на даты празднования 80-летия Дня Победы в этом же театре запланирован показ «Императора Атлантиды», спектакль пройдет 6 и 7 мая: эту оперу венгерский композитор Виктор Ульман написал в концлагере Терезин, где затем и погиб. Впервые «Геликон-опера» поставила ее 10 мая 2024 года. Спасибо, что сказать.

Фото: Юные участники акции «Блокадный хлеб» держат плакат со страницами из дневника девочки-блокадницы Тани Савичевой. Акция прошла на Пискаревском мемориальном кладбище в Санкт-Петербурге, 2011 год / РИА «Новости»

Про кино что вспоминать? Был фильм «Зоя». Неудачный, лучше бы не снимали. Что еще? В 2023–2024 годах выпустили сериал о блокаде «Осталась одна Таня», в нем 36 серий. Знаете, почему вы не слышали об этом проекте? Потому что серии длятся по 2,5 минуты, делали его энтузиасты, сериал не получается найти на стриминговых платформах. Ведущие театры уже, простите, замусолили дневник Анны Франк — трагедия Тани Савичевой, видимо, их не затронула. Ведь если сложить всех, кто погиб в боях и оккупации только в Ленинградской операции, на Новгородчине и Псковщине, чье освобождение пришлось на первую половину 1944 года и последовало вслед за прорывом блокады, то, возможно, мы получим число потерь, не равное, но сопоставимое с числом жертв холокоста.

Я не знаю, что должны были сделать с нацией, которая забыла свою огромную трагедию и принялась в дни собственной скорби чтить память чужих жертв.

Потеря русской истории и культуры Если кого-то прямо с души воротит праздновать 27 января, предлагаю другую дату. За неделю до того, 20 января, тихо и незаметно прошла очередная годовщина освобождения Великого Новгорода от немцев. Одна из страшнейших дат в истории русского народа. Когда наша армия вошла в Новгород, в нем оставались всего 30 жителей, в основном монахи. На весь город нашлось лишь 40 домов с целыми стенами. Памятник «Тысячелетие России» были распилен немцами и готовился к вывозу в город Инстербург, где бургомистром был друг генерала артиллерии Курта Херцога. Херцог — тот самый человек, что разрушил Новгород. Еще он разрушил обстрелами Петергоф и отвечал за артиллерийскую осаду Ленинграда.

Фото: Памятник «Тысячелетие России» на территории Новгородского кремля, разрушенный фашистскими захватчиками. 20 января 1944 года Великий Новгород был освобожден войсками 59-й армии Волховского фронта под командованием генерал-лейтенанта И. Т. Коровникова / РИА «Новости»

Есть фотография красноармейцев, смотрящих на раскиданные по белому снегу отрубленные туловища Владимира Мономаха, Ярослава Мудрого, Петра Первого… В глазах солдат — недоумение. Изумление. Видно, что наши, как мы считали, темные крестьяне не поверили в существование столь антигуманной цивилизации, которая пустила купола тысячелетних храмов на золотые портсигары, а алтари — на дрова. И которая догадалась распилить великолепный памятник, чтобы его попросту украсть. Учтите, что к Новгороду солдаты шли через села и деревни, находившиеся под оккупацией: они видели виселицы на центральных улицах, оружейные склады в храмах, братские могилы расстрелянных, замученных, запытанных.

Фото: Фрагмент горельефа на нижнем ярусе памятника «Тысячелетие России». Установлен в 1862 году / РИА «Новости»

Мы так не можем. Русский народ в 1941 году столкнулся с какой-то другой силой, нечеловеческой, дикой. Эта сила не только уничтожила 28 миллионов граждан СССР — она нанесла огромный урон русской культуре. Русский народ фактически утратил колыбель своей государственности и первую настоящую столицу — Новгород. Утратил многие образцы домонгольской архитектуры. Утратил облик десятков своих городов. Это наша национальная трагедия. Чем ознаменовалось 20 января в этом году? Я искала и не нашла никаких серьезных мероприятий, посвященных освобождению Новгорода. Январь–февраль 1944-го — ожесточеннейшие бои на Ленинградском и Новгород-Лужском направлениях.

Фото: Взорванный немецко-фашистскими оккупантами железнодорожный мост через реку Волхов в освобожденном Великом Новгороде. На левом берегу реки — разрушенный Новгородский кремль — памятник архитектуры XV века, 1944 год / РИА «Новости»

Почему не отметить годовщину Новгород-Лужской операции? Там дата за датой: 28 января освобождена деревня Жестяная Горка под Новгородом, следом — ряд деревень с массовыми захоронениями мирных жителей. В Жестяной Горке убиты минимум 2600 человек, в деревне Черное — минимум 1100. Это оценки, основанные лишь на разведанных могильных ямах. Район от Новгорода до Луги сегодня — выжженная земля. Затем 29 января — освобождение поселка Вырица, где существовал детский концлагерь, в котором у детей брали кровь для нужд вермахта, а их самих, пока были живы, гоняли вдоль железнодорожных путей как живой щит, чтобы советская авиация не бомбила немецкий санаторий.

Какая-то нелепость, что мы в эти дни продолжаем отмечать трагедию другого народа.

Какие такие немцы в Пскове? Также не очень понятно, почему мы в эти дни смотрим передачи про белорусских партизан и геноцид украинских евреев. Все, это теперь чужие страны. У них свои жертвы, у нас свои. Покажите нам наши трагедии, нашу историю. Я регулярно рассказываю про потери Новгородчины в Великую Отечественную — и каждый раз находятся читатели, которые не слышали о том, что Новгород был в оккупации. Многие не знают ничего об оккупации Пскова, а ведь город прожил под немцами ровно три года и был почти полностью уничтожен. Население гибло еще и потому, что на Псковщине было сильное партизанское движение, немцы за сочувствие к партизанам выжигали людей деревнями. Город Луга и прилегающие к нему сегодня районы трех областей — Ленинградской, Новгородской и Псковской — были центром партизанского движения. А мы знаем лишь о белорусских партизанах.

Фото: Стратегическая наступательная операция по прорыву блокады Ленинграда. Январь 1943 года. Ленинградцы встречают партизанские отряды, участвующие в боях за город / РИА «Новости»

Псков и Новгород у нас — города партизанской славы. Псков — лидер среди городов современной России по сроку оккупации — три года и 14 дней. Кажется, простоял под немцами на два дня дольше, чем Минск. При этом про оккупацию Минска мы знаем много, а про псковскую, нашу собственную трагедию — ничего. Как и о других оккупированных городах. На втором месте по длительности немецко-фашистской оккупации — Петрозаводск — два года, восемь месяцев и 18 дней. Третье место — у Великого Новгорода — два года, пять месяцев и один день. Смоленск — четвертый, он оставался в оккупации два года, два месяца и девять дней. Киев, если что, был под оккупацией два года и полтора месяца. О нем мы тоже знаем немало.

Фото: Памятник на братской могиле воинов Советской армии, погибших в боях с немецко-фашистскими захватчиками под Псковом в 1944 году. Деревня Череха Псковского района Псковской области / РИА «Новости»

Немцы сумели захватить 19 городов из числа нынешних столиц регионов, еще за четыре города шли бои. Это больше четверти современных региональных столиц. В оккупации была даже Тула, оккупирована была Калуга. Когда мы в последний раз видели какие-либо фильмы, громкие театральные проекты, посвященные трагедии российских городов, пострадавших от немцев? Был неудачный фильм «Блокадный дневник» режиссера Зайцева. Что еще? В 2017 году в Новгородской филармонии воссоздали Новгородский процесс над немцами, в том числе над генералом артиллерии Куртом Херцогом, — их судили за уничтожение населения, включая расстрелы в Жестяной Горке и Черном. Проект назывался «Да судимы будете!» Леденящая душу постановка. Особенно если учесть, что сам трибунал проходил в том же здании — в 1947 году в нем располагался театр. Но все ограничилось силами новгородцев. Сделали — и спасибо, мол, дальше не надо, у нас новая опера про Анну Франк.

Фото: Мария Риваль в роли Анны Франк в сцене из спектакля «Дневник Анны Франк» во время премьеры на Симоновской сцене в Театре имени Евгения Вахтангова, 2019 год

Ребенку нечего показать Трагедия блокады коснулась семьи моего мужа — следовательно, это личная история моей дочери. У мужа в родне есть блокадники. Его дед работал на Дороге жизни. В четверг, например, дочка с классом ездила в школьный музей Ольги Берггольц и затем делала домашнее задание по истории блокады. А мне даже нечего ей показать, кроме коротких документальных фильмов, явно не предназначенных для детей. Про жертв холокоста у нас море фильмов, опер, спектаклей. Неподалеку от дома нашей бабушки, в поселке Торковичи, есть мемориал школьницам-партизанкам, которые держали связь с подпольем почти два года и были зверски казнены. Рядом с нашей новгородской дачей — массовые захоронения.

Но мне даже нечего ребенку показать. Да и взрослым — нечего. Нет у нас никаких фильмов про маленьких партизанок, про концлагеря в Васильковичах и Вырице, про распил памятника «Тысячелетие России», мимо которого моя дочь целый год ходила в новгородскую худшколу, когда мы там временно жили. Даже про Таню Савичеву нет кино. Про Берггольц. Только отдельные документальные передачи. Вы даже книжек про Таню Савичеву не найдете.

Зато с помпой выпустили очередную биографию Ирены Сендлер. Зато есть оперы об Анне Франк, есть киноэпопея о спасении евреев советским солдатом. Есть целая неделя памятных мероприятий об узниках Освенцима, на юбилей освобождения которого нас не зовут, а мы, вероятно, из вежливости ничего не показываем про его освободителей. В день освобождения Освенцима ставим спектакли о жертвах лагерей и молчим об их освободителях. У меня дед, кстати, воевал на подступах к Освенциму, незадолго до взятия лагеря его развернули обходить Краков с севера. Я бы хотела посмотреть кино или оперу об Освенциме глазами деда, да вряд ли удастся.

Фото: Damian Klamka/ZUMAPRESS.com / Global Look Press

Страна Нацистия и деликатные освободители Наверное, время уже упущено. Поздно. Десятки уголовных дел о массовых убийствах и геноциде на территории России все еще расследуют. Тем временем преступники давно умерли, многие счастливо прожили жизнь в Прибалтике. Советской власти было недосуг считать погибших русских и их палачей. Не успели — надо было, видимо, срочно мириться с Германией и продавать ей газ. Дошли до того, что стали потихоньку умалчивать, кто же на нас напал. Вы заметили, как пафосно звучит фраза «немецко-фашистские захватчики»? Все потому, что в какой-то момент в нашей стране решили не педалировать национальность этих захватчиков. Не напирать. Мы вдруг стали праздновать победу над некими нацистами.

Где те нацисты живут, какая у них родина, как называется их страна? Может, Нацистия? В России долго жить если не хорошо, то очень интересно. Я помню, как в 90-е «немецкие захватчики» превратились в «нацистов». Мы все так же праздновали, но деликатно обходили факт, кто же именно ставил наших крестьян по 300 человек на лед и стрелял по ним из танка для экономии патронов. Нацисты из Нацистии, да…

Так все вдруг завертелось, что не до торковических партизанок стало, не до истории Пскова с Новгородом и не до Тани Савичевой. Вроде отошли немного от дурмана, отряхнулись, отъелись. А на уме — все та же Анна Франк, и вместо немцев убивают ее некие нацисты. У самих до полутора миллионов человек только в одном городе погибло, а мы льем слезы по жертвам другого народа. Нас не зовут на праздник освобождения Освенцима? Ну и не надо, ну и не обидно, мы и дома про жертв холокоста сами споем, сами их помянем. Свои жертвы подождут.