«Подход красного менеджмента». Почему россияне все чаще переходят с удаленки в офис

Причины снижения популярности «удаленки» кроются как в намерении работодателей установить более жесткий контроль, так и в желании самих сотрудников, которых не устраивают минусы работы дома. Подробно об этом 360.ru рассказала HR-специалист и клинический психолог Зулия Лоикова.

Систему сложно перестроить

Она напомнила, что для России характерна офисная работа в рамках так называемого «красного менеджмента».

«В России вообще в целом [распространен] подход „красного менеджмента“. Это когда руководители стараются все контролировать, и они привыкли сверху ставить задачи, это в большинстве своем. Поэтому им проще управлять, когда они видят человека на месте», — объяснила специалист.

Лоикова добавила, что в некоторых системах ни при каких обстоятельствах нельзя вводить удаленную работу из-за риска «слива» данных. В качестве примера она назвала финансовые структуры, которые работают с конфиденциальной информацией.

«Для многих руководителей сложно перестроить систему, и есть такие позиции, такие бизнес-процессы, когда ты не сможешь вывести это на удаленку или на гибрид. Это просто нереально», — подчеркнула эксперт.

По ее словам, многие работники не хотят переходить на удаленку, так как не могут работать из дома.

«Некоторые сотрудники просят вернуться на рабочее место в офис, потому что [кому-то] крайне сложно, а у кого-то просто нет возможности адаптировать бесшумное рабочее место дома», — заявила она.

Существуют и обратные ситуации — ряд сотрудников привыкают к удаленке и возможности путешествовать, но при этом эффективно выполняют свои должностные обязанности.

Молодежь ценит возможность выбора

Эксперт посоветовала работодателям давать сотрудникам выбор между удаленкой, гибридом и офисной работой. Возможность выбирать даст компании преимущество в глазах работников.

«Сейчас у нас находятся несколько поколений на рынке труда. Безусловно, молодому поколению гораздо [более] импонирует, когда есть такой выбор и не нарушена свобода этого выбора», — пояснила Лоикова.

HR-специалист предположила, что популярность разных режимов работы будет в дальнейшем зависеть от нескольких факторов, среди которых мнение работодателей станет значительным, но не решающим.

«Я думаю, что все будет решаться не только самими компаниями, но и в целом трендом поведения, экономикой страны и какими-то законодательными нормативами в той и ли иной отрасли», — заключила она.

Ранее сервис «Работа.ру» провел социальный опрос и выяснил, по каким скрытым критериям работодатели отбирают сотрудников. По его данным, 79% компаний могут отказать кандидату из-за возраста.