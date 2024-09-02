«Работа.ру»: возраст и пол попали в список скрытых причин отказа в трудоустройстве

Многие россияне сталкивались со скрытыми правилами отбора при трудоустройстве. Об этом сообщил Life со ссылкой на результаты исследования сервиса «Работа.ру».

Так, 79% нанимателей могут отказать кандидату из-за большого возраста. А вот 45% — обращают внимание на молодость и токсичность соискателя. Для 49% работодателей значение имеют отзывы с предыдущего места, для 45% — пол.

Нередко соответствующая практика объясняется общей политикой компании.

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