Сегодня 10:25 «Работа.ру»: возраст и пол попали в список скрытых причин отказа в трудоустройстве
Многие россияне сталкивались со скрытыми правилами отбора при трудоустройстве. Об этом сообщил
Life со ссылкой на результаты исследования сервиса «Работа.ру».
Так, 79% нанимателей могут отказать кандидату из-за большого возраста. А вот 45% — обращают внимание на молодость и токсичность соискателя. Для 49% работодателей значение имеют отзывы с предыдущего места, для 45% — пол.
Нередко соответствующая практика объясняется общей политикой компании.
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