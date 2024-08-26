Если бы да кабы. Почему Россия не арестовала Дурова и при чем тут Лимонов

В 2011 году Эдуард Лимонов подал заявление о выходе из французского гражданства. Причиной, вопреки устоявшемуся мнению, были не только президентские выборы: на тот момент закон позволял баллотироваться в президенты страны обладателям других паспортов. Одной из причин отказа от подданства Франции Лимонов называл опасение перед ее спецслужбами и вообще возможность попасть под государственный каток Франции в качестве ее гражданина, так как считал эту страну цепкой и жестокой. Об этом писатель знал не с чужих слов: французские органы много лет следили за ним, интересовались политическими контактами. Франции Лимонов был благодарен за предоставленный ему, лишенному советского гражданства, кров, однако оставаться ее гражданином в XXI веке опасался.

Павел Дуров, очевидно, не читал тогда про эту историю — был занят, ему предстояло важное дело: разбрасывать из окна офиса «ВКонтакте» пятитысячные купюры. Знай он о случае Эдуарда Лимонова и читай слова этого мудрого писателя про тяжесть французского паспорта, возможно, сейчас Павел Валерьевич находился бы в каком-нибудь другом месте.

Полные карманы паспортов В истории Павла Дурова много вопросов. Первый возник сразу же: есть ли у основателя «ВКонтакте» и Telegram российское гражданство? Ведь Дуров неоднократно просил не считать его россиянином, обещал никогда не возвращаться в Россию. В связи с этим, конечно, возникли вопросы, чей Дуров гражданин, помимо Франции, ОАЭ и островного государства Сент-Китс и Невис. Паспорт наш он вполне мог сдать. Но, как выяснилось, не сдал. Впрочем, сильно Дурову российский паспорт, как говорят знающие люди, не поможет: Дуров для Франции — гражданин Франции, других гражданств страна не признает. Так же, как на территории России, он был бы гражданином исключительно России, обходиться с ним как с гражданином еще и Франции Россия могла бы только по доброй воле.

Фото: Global Look Press

И пока все сводится к тому, что главная проблема Дурова — его французский паспорт. Он был получен основателем Telegram, примерно как и гражданство Сент-Китса и Невиса, без проживания. Дурову его дали особым указом: такая процедура предусмотрена для лиц, которые способны внести большой вклад в прославление Франции за пределами республики. С этим не поспоришь: случай Дурова прославил и ославил Францию на весь мир. Ни одна страна не догадалась схватить его в заложники и выбивать доступ к шифрованным сообщениям. Остается только догадываться, не для этого ли Пятая республика одарила Дурова своим подданством, чтобы можно было схватить его, посадить в тюрьму и, угрожая 20-летним заключением, получить контроль над непрозрачным Telegram.

Без соглагательности Но с Францией все понятно. Куда интереснее мотивы самого Дурова. Зачем брал французское гражданство и зачем залетел на свою новую родину? Собирался там останавливаться или нет, планировал ужин или не планировал? Очень интересно. Одно сплошное «зачем». Слышали, да, что обсуждается даже версия, будто, зная о неминуемом аресте, Дуров намеренно летел во Францию, чтобы сдаться? Зачем ему сдаваться? Ну, тут поле для фантазии велико. Например, чтобы не попасться в США. Или чтобы придать своему углубленному сотрудничеству со спецслужбами Запада более пристойный вид: кто осудит человека, если он не просто сдаст отгадку к ключам шифрования сообщений в Telegram, но и сделает это в застенках, под угрозой 20 лет тюрьмы? Тут и фронтовики поймут, которые используют Telegram для общения на передовой.

Есть и другая версия — будто бы Дуров очень боялся ареста со стороны России. Что крайне странно: он вылетел из Азербайджана, который имеет с Россией соответствующее соглашение и мог задержать там Дурова. До того посещал Казахстан. Если бы Москва захотела, никуда бы Дуров из Казахстана не улетел.

Вот эта версия точно не имеет никакого повода для сослагательности. Мы можем рассуждать сейчас о том, арестовали бы его в США или не арестовали. Нажали бы на него, допустим, в Германии, где Дуров тоже опасался появляться, или не нажали. Мы не знаем. По поводу России знаем точно: в России Дуров жил, работал, уже создавал популярную соцсеть, уже входил в конфликт с местными спецслужбами. И мы достоверно знаем, что Россия Дурова на 20 лет не посадила и не арестовала.

Фото: Global Look Press

Не посадили же Более того, Павел Дуров уже сталкивался в России с уголовным делом. Причем, как выяснилось впоследствии, было оно, кажется, не сфальсифицированным. Весной 2013 года Главное следственное управление СК по Санкт-Петербургу возбудило против Дурова уголовное дело по статье о применении насилия в отношении представителя власти: тогда еще владельцу 48% акций «ВКонтакте» вменяли, что 5 апреля 2013 года он, управляя «Мерседесом», нарушил правила дорожного движения и, уходя от инспектора ГИБДД, сбил его. Более того, якобы затем Дуров показал инспектору неприличный жест и скрылся. Я помню те события в деталях. Параллельно шла сделка по продаже Дуровым 48% акций «ВКонтакте» консорциуму инвесторов. Многие были уверены, что так у Дурова отжимают бизнес и вытесняют из России.

Конечно, ДТП отрицалось. Лично Дуров, кажется, не комментировал уголовное дело, но в СМИ регулярно появлялись сообщения, будто у предпринимателя нет машины и он вообще не водит. В конце концов все, похоже, оказалось правдой: именно Дуров был за рулем. Однако в июне уголовное дело закрыли, так как статью переквалифицировали на административную в связи — вдумайтесь! — с недоказанностью умышленного наезда на инспектора. Хотя неприличный жест в деле остался. А Дуров остался на свободе с 12% акций «ВКонтакте», которые вскоре продал. И затем покинул Россию.

Таким образом гадать, арестовала бы Россия Дурова или не арестовала, боялся он попасть в наши застенки или не боялся, не надо. Дуров уже был в руках у российских правоохранительных органов и не сел. Российская Федерация то ли не догадалась, что можно не церемониться, а просто посадить и отнять, то ли постеснялась сажать бизнесмена для отъема средств. Налицо обратный факт: при явном составе уголовного дела его закрыли. Будь за рулем того «Мерседеса» обычный человек, его бы осудили и наверняка посадили. К Дурову как к избранному Российская Федерация проявила снисхождение. Вряд ли он бежал в минувшую субботу от России.

Если очень просят, то можно Мне вообще непонятно, почему Дуров одно время так себя в отношении родины раздраконил. Понятно, что от него требовали сотрудничать. На днях даже Дмитрий Медведев рассказал, что тоже обращался к Дурову с вопросом о сотрудничестве с органами при расследовании тяжких преступлений — Дуров вроде как отказался, сославшись на принципиальную позицию. Это очень странно, потому что на Западе Дуров сотрудничает с органами и политической цензурой, что называется, за будь здоров. Например, в ряде стран заблокированы Telegram-каналы российских официальных СМИ. Причем давно.

Я лично еще в 2022 году убеждалась, что под немецким, к примеру, IP нельзя было зайти на Telegram-каналы Russia Today. Другой случай: Telegram-бот для сбора пожертвований Donate присвоил себе деньги, находившиеся на счетах ряда пророссийских журналистов и активистов. Это донаты, присланные одними россиянами другим для поддержания их общественно важной деятельности. Деньги не были выплачены под предлогом, что их владельцы перестали соответствовать нормам представления о справедливости, которые устанавливает команда бота.

У меня конкретно деньги были украдены тоже, я не смогла их вывести. Их мне прислали читатели в качестве благодарности за мои тексты про специфику украинского агитпропа и фальсификацию обвинений российской армии в зверствах в Буче. Что сделал Павел Дуров? Он спокойно позволил перерегистрировать бот, теперь тот называется Tribute. Между прочим, я в 2013 году с некоторым риском для собственной карьеры защищала Дурова, потому что тоже считала, что его дело было сфальсифицировано. Мы жили в одном городе, я писала громкие статьи о том, что, похоже, Дурова лишают акций «ВКонтакте». Спустя 10 лет Дуров в угоду явно западным интересантам позволил меня обокрасть только потому, что я российский журналист и осталась на родине.

Фото: Global Look Press

Таких мелких и не очень примеров сотрудничества Telegram с западными властями много. Да и не нужны они — команда Telegram вчера сама подтвердила, что полностью сотрудничает с европейскими властями. Да-да, оказалось, что здесь вам не там. У нас можно было не выдавать переписку настоящих террористов, не раскрывать авторов педофильских сообществ, не сотрудничать с поимкой наркораспространителей, которые на заре «ВКонтакте» общались в этой соцсети. На Западе нельзя себе позволить даже не заблокировать телеканал RT.

Не хватило одного маленького слова Зачем в таких условиях нужно было получать французский паспорт, непонятно. И зачем его сохранять до 2024 года? Мне все же кажется, что версия задержания Дурова с целью получить контроль над чатами наших военных — самая правдоподобная. Я не верю, что Дуров не выдавал европейским властям данные террористов или наркокартелей. Скорее всего, основателя Telegram, россиянина, вынуждают совершить военное предательство. Обречь армию своей родной страны на неприятности.

Фото: Cfoto/Keystone Press Agency / Global Look Press

Все-таки очень многое мы потеряли, решив избегать слова «война». Россия не воюет, а проводит СВО. Европа не втянулась в войну, а поддерживает одну из сторон вооруженного конфликта. Если бы у нас сразу и четко произнесли слово «война», возможно, Павел Дуров сообразил бы, что в войну лучше сидеть дома. Ну или по крайней мере не летать на ужин к противнику.

Никакой он французам не соотечественник. Он для них — русский. Уроженец и гражданин страны, для уничтожения армии которой Франция шлет оружие и деньги. Большая беда в такое время оказаться на территории противника.

Можно сколько угодно гадать, посадили бы в России Дурова или не посадили, отняли бы у него Telegram или не отняли, расцеловали бы его за возможность использовать мессенджер для военной связи или убили бы по-тихому. Одно известно: Дуров жил в России и не сел, обвинений на 20 лет заключения не получал. А во Франции он прямо сейчас сидит и ждет обвинения.