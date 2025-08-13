13 августа 2025 15:20 Благословение урожая и начало Успенского поста. Почему православные так любят Медовый Спас Священник Ланский рассказал о традициях Медового Спаса 0 0 0 Фото: Andre Skonieczny/imageBROKER.com / www.globallookpress.com Эксклюзив

Православные христиане 14 августа отмечают Медовый Спас — первый в череде праздников, приуроченных к сбору урожая и началу Успенского поста. Второго по важности после Великого. Что это за событие, как правильно его отмечать, что можно и нельзя делать — в материале 360.ru.

Что такое Медовый Спас Медовый Спас, отмечаемый 14 августа, открывает череду православных праздников, связанных с благословением нового урожая. Этот день соединяет христианские и народные традиции, символизируя благодарность за дары природы и духовное очищение. По словам Наталии Фоминых, религиоведа и профессора РЭУ им. Г. В. Плеханова, он уходит корнями в языческие обычаи поклонения плодородию. В начале августа славяне собирали мед, мак и другие продукты, что обеспечивало достаток на зиму. Название «Спас» связано с идеей спасения от холодов и создания запасов. Вячеслав Ланский, священник, уточнял, что в этот день церковь вспоминает Происхождение (Изнесение) честных древ Креста Господня, связанное с избавлением Константинополя от эпидемий через молитвы и крестные ходы. «Медовый Спас — это праздник, открывающий благословение нового урожая, начиная с меда, который приносят в храм для освящения», — пояснил духовник.

Фото: Выставка «Рукотворные чудеса Невьянских мастеров» в Сергиево-Посадском музее-заповеднике / Медиасток.рф

Он объединяет языческие традиции благодарности природе и христианскую веру в Иисуса Христа как Спасителя. История праздника Медовый Спас Медовый Спас имеет глубокие исторические корни, переплетая византийские и славянские традиции. В IX веке в Константинополе праздник Изнесения честных древ Креста Господня установили как местный, чтобы через крестные ходы отводить болезни. К XII–XIV столетиям он стал общеправославным, а на Руси закрепился с принятием Иерусалимского устава в конце XIV века. Крестные ходы в Константинополе с частицей Креста Господня ослабляли эпидемии, что и легло в основу праздника. Ошибочно связывают Медовый Спас с Андреем Боголюбским, который в 1164 году одержал победу над волжскими булгарами, молясь перед иконой Владимирской Божией Матери. Как уточняла Фоминых, в тот же день византийский правитель Мануил I Комнин победил сарацинов и оба события привели к установлению праздника Всемилостивому Спасу и Богородице, что иногда путают с Медовым Спасом.

Фото: Nasser Ishtayeh/Keystone Press Agency / www.globallookpress.com

Праздник также ассоциируется с памятью семи ветхозаветных мучеников Маккавеев, принявших мученическую смерть в 166 году до нашей эры за верность Ветхому Завету. Их подвиг не связан напрямую с Медовым Спасом, но народная этимология соединила их имя с созревающим в августе маком, что отразилось в традициях. Как принято отмечать Медовый Спас На Руси Медовый Спас был временем благодарности за урожай и освящения меда. «Пчеловоды, осеняя ульи крестным знамением, выбирали самые богатые соты, часть которых несли в храм для благословения, а остальное раздавали нищим и детям. Праздничные трапезы включали блюда с медом и маком — пряники, блины, пироги и маковое молоко», — рассказала Фоминых. В этот день начинается Успенский пост, второй по строгости после Великого. Он длится до 28 августа.

Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press / www.globallookpress.com

У южных славян, по словам Фоминых, в этот день освящали воду с базиликом, но использовали ее только для питья или готовки. Восточные славяне совершали крестные ходы к водоемам, освящали колодцы и купали скот, чтобы защитить его от болезней. «На Медовый Спас в храмах выносят крест и освящают мед, напоминая о духовном смысле поста и благодарности Богу», — отметил Вячеслав Ланский. Молитвы на Медовый Спас Медовый Спас сопровождается особыми богослужениями, включая водосвятный молебен и молитвы, связанные с освящением меда и воды. Ланский пояснял, что в храмах читают молитвы на освящение даров природы, чтобы благословить новый урожай. Они подчеркивают благодарность Богу за изобилие и связь с природой.

Молитва на освящение меда: «Господи Боже наш, благоволивый благослови всякое дело рук человеческих, благослови и сии соты пчелиные и мед, от них собранный, яко да будут во здравие и пользу душ и телес раб Твоих, вкушающих от них, и в домех их пребывающих».

Другая молитва, используемая во время водосвятного молебна:

«Господи, Боже сил, освятивый воды Иордана пришествием Твоим, ниспосли Духа Твоего Святаго и освяти воду сию, да будет во исцеление душ и телес».

Фото: Shadi Hatemi/ZUMAPRESS.com / www.globallookpress.com

Обычаи и традиции на Медовый Спас Медовый Спас богат традициями, соединяющими духовные и народные обычаи. Пчеловоды освящали ульи и раздавали мед, а в храмах благословляли соты. Девушки осыпали парней маком, распевая песни. Ланский подчеркивал, что праздник учит благодарности Богу и людям, трудившимся над урожаем. «Мы зачастую, особенно в современном мире, привыкли воспринимать все происходящее как определенную данность и совершенно часто забываем быть благодарными и Творцу, и окружающим нас людям, что порой убительно сказывается и на нашем духовном состоянии, и взаимоотношениях с близкими. Поэтому таким духовным содержанием Медового Спаса, конечно, должна быть благодарность Богу за новый урожай и тем, кто трудился над его сбором», — добавил священник. У восточных славян освящали колодцы и водоемы, купали скот, а у южных предсказывали погоду на год. После Спаса переставали купаться, готовясь к осени, что связано с народными приметами о завершении лета. Что можно делать и что нельзя Медовый Спас — день радости, но и начала строгого Успенского поста, что накладывает ограничения.

Фото: Julian Stratenschulte/dpa / www.globallookpress.com

Что можно делать: освящать мед и воду в храме;

готовить блюда с медом и маком: блины, пироги, маковое молочко. Угощать ими родных, близких и друзей;

делиться медом с нищими и детьми;

совершать крестные ходы к водоемам и освящать колодцы;

соблюдать Успенский пост, исключающий мясо, молоко и рыбу. Что нельзя делать: работать в поле, чтобы не навлечь болезнь;

купаться или стирать в освященной воде у южных славян, чтобы не нарушить ее святость;

нарушать пост, употребляя запрещенные продукты;

игнорировать духовные практики, такие как молитва и благодарность;

ссориться с близкими.