Благословение урожая и начало Успенского поста. Почему православные так любят Медовый Спас

Священник Ланский рассказал о традициях Медового Спаса

Andre Skonieczny/imageBROKER.com
Фото: Andre Skonieczny/imageBROKER.com/www.globallookpress.com

Православные христиане 14 августа отмечают Медовый Спас — первый в череде праздников, приуроченных к сбору урожая и началу Успенского поста. Второго по важности после Великого. Что это за событие, как правильно его отмечать, что можно и нельзя делать — в материале 360.ru.

Что такое Медовый Спас

Медовый Спас, отмечаемый 14 августа, открывает череду православных праздников, связанных с благословением нового урожая. Этот день соединяет христианские и народные традиции, символизируя благодарность за дары природы и духовное очищение.

По словам Наталии Фоминых, религиоведа и профессора РЭУ им. Г. В. Плеханова, он уходит корнями в языческие обычаи поклонения плодородию. В начале августа славяне собирали мед, мак и другие продукты, что обеспечивало достаток на зиму. Название «Спас» связано с идеей спасения от холодов и создания запасов.

Вячеслав Ланский, священник, уточнял, что в этот день церковь вспоминает Происхождение (Изнесение) честных древ Креста Господня, связанное с избавлением Константинополя от эпидемий через молитвы и крестные ходы.

«Медовый Спас — это праздник, открывающий благословение нового урожая, начиная с меда, который приносят в храм для освящения», — пояснил духовник.

Выставка «Рукотворные чудеса Невьянских мастеров» в Сергиево-Посадском музее-заповеднике
Фото: Выставка «Рукотворные чудеса Невьянских мастеров» в Сергиево-Посадском музее-заповеднике/Медиасток.рф

Он объединяет языческие традиции благодарности природе и христианскую веру в Иисуса Христа как Спасителя.

История праздника Медовый Спас

Медовый Спас имеет глубокие исторические корни, переплетая византийские и славянские традиции. В IX веке в Константинополе праздник Изнесения честных древ Креста Господня установили как местный, чтобы через крестные ходы отводить болезни. К XII–XIV столетиям он стал общеправославным, а на Руси закрепился с принятием Иерусалимского устава в конце XIV века.

Крестные ходы в Константинополе с частицей Креста Господня ослабляли эпидемии, что и легло в основу праздника. Ошибочно связывают Медовый Спас с Андреем Боголюбским, который в 1164 году одержал победу над волжскими булгарами, молясь перед иконой Владимирской Божией Матери.

Как уточняла Фоминых, в тот же день византийский правитель Мануил I Комнин победил сарацинов и оба события привели к установлению праздника Всемилостивому Спасу и Богородице, что иногда путают с Медовым Спасом.

Nasser Ishtayeh/Keystone Press Agency
Фото: Nasser Ishtayeh/Keystone Press Agency/www.globallookpress.com

Праздник также ассоциируется с памятью семи ветхозаветных мучеников Маккавеев, принявших мученическую смерть в 166 году до нашей эры за верность Ветхому Завету. Их подвиг не связан напрямую с Медовым Спасом, но народная этимология соединила их имя с созревающим в августе маком, что отразилось в традициях.

Как принято отмечать Медовый Спас

На Руси Медовый Спас был временем благодарности за урожай и освящения меда.

«Пчеловоды, осеняя ульи крестным знамением, выбирали самые богатые соты, часть которых несли в храм для благословения, а остальное раздавали нищим и детям. Праздничные трапезы включали блюда с медом и маком — пряники, блины, пироги и маковое молоко», — рассказала Фоминых.

В этот день начинается Успенский пост, второй по строгости после Великого. Он длится до 28 августа.

Maksim Konstantinov/Global Look Press
Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press/www.globallookpress.com

У южных славян, по словам Фоминых, в этот день освящали воду с базиликом, но использовали ее только для питья или готовки. Восточные славяне совершали крестные ходы к водоемам, освящали колодцы и купали скот, чтобы защитить его от болезней.

«На Медовый Спас в храмах выносят крест и освящают мед, напоминая о духовном смысле поста и благодарности Богу», — отметил Вячеслав Ланский.

Молитвы на Медовый Спас

Медовый Спас сопровождается особыми богослужениями, включая водосвятный молебен и молитвы, связанные с освящением меда и воды. Ланский пояснял, что в храмах читают молитвы на освящение даров природы, чтобы благословить новый урожай. Они подчеркивают благодарность Богу за изобилие и связь с природой.

Интересно

Молитва на освящение меда: «Господи Боже наш, благоволивый благослови всякое дело рук человеческих, благослови и сии соты пчелиные и мед, от них собранный, яко да будут во здравие и пользу душ и телес раб Твоих, вкушающих от них, и в домех их пребывающих».

Другая молитва, используемая во время водосвятного молебна:
«Господи, Боже сил, освятивый воды Иордана пришествием Твоим, ниспосли Духа Твоего Святаго и освяти воду сию, да будет во исцеление душ и телес».

Shadi Hatemi/ZUMAPRESS.com
Фото: Shadi Hatemi/ZUMAPRESS.com/www.globallookpress.com

Обычаи и традиции на Медовый Спас

Медовый Спас богат традициями, соединяющими духовные и народные обычаи. Пчеловоды освящали ульи и раздавали мед, а в храмах благословляли соты. Девушки осыпали парней маком, распевая песни. Ланский подчеркивал, что праздник учит благодарности Богу и людям, трудившимся над урожаем.

«Мы зачастую, особенно в современном мире, привыкли воспринимать все происходящее как определенную данность и совершенно часто забываем быть благодарными и Творцу, и окружающим нас людям, что порой убительно сказывается и на нашем духовном состоянии, и взаимоотношениях с близкими. Поэтому таким духовным содержанием Медового Спаса, конечно, должна быть благодарность Богу за новый урожай и тем, кто трудился над его сбором», — добавил священник.

У восточных славян освящали колодцы и водоемы, купали скот, а у южных предсказывали погоду на год. После Спаса переставали купаться, готовясь к осени, что связано с народными приметами о завершении лета.

Что можно делать и что нельзя

Медовый Спас — день радости, но и начала строгого Успенского поста, что накладывает ограничения.

Julian Stratenschulte/dpa
Фото: Julian Stratenschulte/dpa/www.globallookpress.com

Что можно делать:

Что нельзя делать:

