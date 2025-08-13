Благословение урожая и начало Успенского поста. Почему православные так любят Медовый Спас
Священник Ланский рассказал о традициях Медового Спаса
Православные христиане 14 августа отмечают Медовый Спас — первый в череде праздников, приуроченных к сбору урожая и началу Успенского поста. Второго по важности после Великого. Что это за событие, как правильно его отмечать, что можно и нельзя делать — в материале 360.ru.
Что такое Медовый Спас
Медовый Спас, отмечаемый 14 августа, открывает череду православных праздников, связанных с благословением нового урожая. Этот день соединяет христианские и народные традиции, символизируя благодарность за дары природы и духовное очищение.
По словам Наталии Фоминых, религиоведа и профессора РЭУ им. Г. В. Плеханова, он уходит корнями в языческие обычаи поклонения плодородию. В начале августа славяне собирали мед, мак и другие продукты, что обеспечивало достаток на зиму. Название «Спас» связано с идеей спасения от холодов и создания запасов.
Вячеслав Ланский, священник, уточнял, что в этот день церковь вспоминает Происхождение (Изнесение) честных древ Креста Господня, связанное с избавлением Константинополя от эпидемий через молитвы и крестные ходы.
«Медовый Спас — это праздник, открывающий благословение нового урожая, начиная с меда, который приносят в храм для освящения», — пояснил духовник.
Он объединяет языческие традиции благодарности природе и христианскую веру в Иисуса Христа как Спасителя.
История праздника Медовый Спас
Медовый Спас имеет глубокие исторические корни, переплетая византийские и славянские традиции. В IX веке в Константинополе праздник Изнесения честных древ Креста Господня установили как местный, чтобы через крестные ходы отводить болезни. К XII–XIV столетиям он стал общеправославным, а на Руси закрепился с принятием Иерусалимского устава в конце XIV века.
Крестные ходы в Константинополе с частицей Креста Господня ослабляли эпидемии, что и легло в основу праздника. Ошибочно связывают Медовый Спас с Андреем Боголюбским, который в 1164 году одержал победу над волжскими булгарами, молясь перед иконой Владимирской Божией Матери.
Как уточняла Фоминых, в тот же день византийский правитель Мануил I Комнин победил сарацинов и оба события привели к установлению праздника Всемилостивому Спасу и Богородице, что иногда путают с Медовым Спасом.
Праздник также ассоциируется с памятью семи ветхозаветных мучеников Маккавеев, принявших мученическую смерть в 166 году до нашей эры за верность Ветхому Завету. Их подвиг не связан напрямую с Медовым Спасом, но народная этимология соединила их имя с созревающим в августе маком, что отразилось в традициях.
Как принято отмечать Медовый Спас
На Руси Медовый Спас был временем благодарности за урожай и освящения меда.
«Пчеловоды, осеняя ульи крестным знамением, выбирали самые богатые соты, часть которых несли в храм для благословения, а остальное раздавали нищим и детям. Праздничные трапезы включали блюда с медом и маком — пряники, блины, пироги и маковое молоко», — рассказала Фоминых.
В этот день начинается Успенский пост, второй по строгости после Великого. Он длится до 28 августа.
У южных славян, по словам Фоминых, в этот день освящали воду с базиликом, но использовали ее только для питья или готовки. Восточные славяне совершали крестные ходы к водоемам, освящали колодцы и купали скот, чтобы защитить его от болезней.
«На Медовый Спас в храмах выносят крест и освящают мед, напоминая о духовном смысле поста и благодарности Богу», — отметил Вячеслав Ланский.
Молитвы на Медовый Спас
Медовый Спас сопровождается особыми богослужениями, включая водосвятный молебен и молитвы, связанные с освящением меда и воды. Ланский пояснял, что в храмах читают молитвы на освящение даров природы, чтобы благословить новый урожай. Они подчеркивают благодарность Богу за изобилие и связь с природой.
Интересно
Другая молитва, используемая во время водосвятного молебна:
«Господи, Боже сил, освятивый воды Иордана пришествием Твоим, ниспосли Духа Твоего Святаго и освяти воду сию, да будет во исцеление душ и телес».
Обычаи и традиции на Медовый Спас
Медовый Спас богат традициями, соединяющими духовные и народные обычаи. Пчеловоды освящали ульи и раздавали мед, а в храмах благословляли соты. Девушки осыпали парней маком, распевая песни. Ланский подчеркивал, что праздник учит благодарности Богу и людям, трудившимся над урожаем.
«Мы зачастую, особенно в современном мире, привыкли воспринимать все происходящее как определенную данность и совершенно часто забываем быть благодарными и Творцу, и окружающим нас людям, что порой убительно сказывается и на нашем духовном состоянии, и взаимоотношениях с близкими. Поэтому таким духовным содержанием Медового Спаса, конечно, должна быть благодарность Богу за новый урожай и тем, кто трудился над его сбором», — добавил священник.
У восточных славян освящали колодцы и водоемы, купали скот, а у южных предсказывали погоду на год. После Спаса переставали купаться, готовясь к осени, что связано с народными приметами о завершении лета.
Что можно делать и что нельзя
Медовый Спас — день радости, но и начала строгого Успенского поста, что накладывает ограничения.
Что можно делать:
- освящать мед и воду в храме;
- готовить блюда с медом и маком: блины, пироги, маковое молочко. Угощать ими родных, близких и друзей;
- делиться медом с нищими и детьми;
- совершать крестные ходы к водоемам и освящать колодцы;
- соблюдать Успенский пост, исключающий мясо, молоко и рыбу.
Что нельзя делать:
- работать в поле, чтобы не навлечь болезнь;
- купаться или стирать в освященной воде у южных славян, чтобы не нарушить ее святость;
- нарушать пост, употребляя запрещенные продукты;
- игнорировать духовные практики, такие как молитва и благодарность;
- ссориться с близкими.