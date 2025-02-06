«Не дожить до пенсии». Почему покупать сливочное масло в России стало опасно

Несмотря на то, что Россия в 2024 году увеличила импорт молочной продукции на 100 тысяч тонн, из которых 94% приходится на Белоруссию, Россельхознадзор назвал сливочное масло самым фальсифицируемым продуктом в стране. Почему именно сливочное масло, насколько легко его подделать и чем опасен фальсификат, в беседе с ведущей 360.ru Региной Ореховой рассказал координатор гражданского проекта «За честные продукты» Александр Бражко.

По словам эксперта, подделка сливочного масло просто-напросто позволяет недобросовестному производителю получить значительную наценку, в отличие от других продуктов.

В основе — экономика процесса. На сегодняшний день стоимость килограмма сливочного масла в розничной торговле составляет примерно 1300-1500 рублей за один килограмм. Соответственно, говяжий, свиной жир или же тропические жиры продаются по цене примерно 150-200 рублей за килограмм. <…> Если эту жировую смесь упаковать и написать на этикетке «сливочное масло», то мы получим наценку примерно 500-700%.

Эксперт отметил, что в России уже ушли от кустарных способов подделки продуктов и перешли на промышленное производство фальсификата. Поэтому отличить настоящее сливочное масло от подделки порой становится невыполнимой задачей.

«Данная продукция имеет, к большому сожалению, все необходимые маркировки. Она проходит через государственные системы», — посетовал собеседник 360.ru.

Для того, чтобы не приобрести фальсификат, Бражко посоветовал прежде всего не покупать продукцию компаний, которые уже попались на изготовлении подделки.

«Конечно, в первую очередь не нужно покупать продукцию тех компаний, которые хотя бы один или два раза за последние пять лет были уличены в данной деятельности. Вся необходимая информация [о таких производителях] есть на сайте Роспотребнадзора и Россельхознадзора», — рассказал специалист.

Почему не работают штрафы за выпуск подделки

По словам эксперта, производители редко перестают продавать подделку в случае его выявления, несмотря на то, что им грозят штрафы.