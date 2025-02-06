«Не дожить до пенсии». Почему покупать сливочное масло в России стало опасно
Бражко: подделывать сливочное масло выгодно, а выявить подделку очень трудно
Несмотря на то, что Россия в 2024 году увеличила импорт молочной продукции на 100 тысяч тонн, из которых 94% приходится на Белоруссию, Россельхознадзор назвал сливочное масло самым фальсифицируемым продуктом в стране. Почему именно сливочное масло, насколько легко его подделать и чем опасен фальсификат, в беседе с ведущей 360.ru Региной Ореховой рассказал координатор гражданского проекта «За честные продукты» Александр Бражко.
Почему подделывают именно сливочное масло
По словам эксперта, подделка сливочного масло просто-напросто позволяет недобросовестному производителю получить значительную наценку, в отличие от других продуктов.
В основе — экономика процесса. На сегодняшний день стоимость килограмма сливочного масла в розничной торговле составляет примерно 1300-1500 рублей за один килограмм. Соответственно, говяжий, свиной жир или же тропические жиры продаются по цене примерно 150-200 рублей за килограмм. <…> Если эту жировую смесь упаковать и написать на этикетке «сливочное масло», то мы получим наценку примерно 500-700%.
Александр Бражко
координатор гражданского проекта «За честные продукты»
Как отличить подделку
Эксперт отметил, что в России уже ушли от кустарных способов подделки продуктов и перешли на промышленное производство фальсификата. Поэтому отличить настоящее сливочное масло от подделки порой становится невыполнимой задачей.
«Данная продукция имеет, к большому сожалению, все необходимые маркировки. Она проходит через государственные системы», — посетовал собеседник 360.ru.
Для того, чтобы не приобрести фальсификат, Бражко посоветовал прежде всего не покупать продукцию компаний, которые уже попались на изготовлении подделки.
«Конечно, в первую очередь не нужно покупать продукцию тех компаний, которые хотя бы один или два раза за последние пять лет были уличены в данной деятельности. Вся необходимая информация [о таких производителях] есть на сайте Роспотребнадзора и Россельхознадзора», — рассказал специалист.
Почему не работают штрафы за выпуск подделки
По словам эксперта, производители редко перестают продавать подделку в случае его выявления, несмотря на то, что им грозят штрафы.
Негодяи не останавливаются. К большому сожалению, достаточно легко платят штраф в 100, 200, 300 тысяч рублей. Потому что при обороте в месяц в один миллиард рублей у них есть необходимые ресурсы для того, чтобы заплатить этот штраф.
Александр Бражко
координатор гражданского проекта «За честные продукты»
Чем опасно поддельное масло
По словам эксперта, Генпрокуратура России имеет достаточно четкую позицию относительно вреда, который может быть нанесен организму при употреблении молочного фальсификата или, так называемых, иных жиров.
«Человек банально может не дожить до пенсии. Ну, а для наших детей это прямой риск получения хронических заболеваний», — пояснил собеседник 360.ru.
Специалист также отметил, что фальсифицированные продукты встречаются не только на торговых полках, но и огромным потоком идут в социальную сферу — в больницы, школы, детские сады, роддома.
«Почему? Потому что у наших детей или у их родителей нет возможности выявить эту отраву. Ну, а директора школ, к сожалению, закрывают глаза на данную проблему», — заявил Бражко.
В декабре прошлого года федеральная антимонопольная служба начала проверку производителей сливочного масла после жалоб россиян на повышение стоимости этого продукта.