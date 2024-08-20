20 августа 2024 00:38 «Как маленький ребенок». Почему опасно оставлять собаку привязанной у магазина Зоозащитник Сафонова: оставленную у магазина без присмотра собаку могут украсть 0 0 0 Фото: РИА «Новости» Общество

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Собака — как маленький ребенок, ее нельзя оставлять без присмотра, а тем более привязывать у ТЦ и магазинов. Так прокомментировала случаи кражи питомцев директор фонда помощи животным «Дарящие надежду» Светлана Сафонова. Специалист рассказала 360.ru, как следует поступать владельцам собак, чтобы питомцы были в безопасности.

Танюха и уркаденные собаки В Химках произошло ЧП — незнакомец увел из Торгового центра чужую собаку. Владельцы не уследили за питомцем, делая покупки в магазине. Иван рассказал 360.ru, что ему удалось проследить за злоумышленником до «Выхино», там он след потерял. Украденную собаку породы кавалер-кинг-чарльз-спаниель заметили с двумя мужчинами у станции «Левобережная». Также известно, что пса видели с мужчиной в вагоне поезда, следовавшего в сторону Москвы. Потом злоумышленник пересел на электричку со станции «Электрозаводская» и вышел после «Выхино», там его след оборвался. Владелец собаки разместил объявление о пропаже питомца в городских чатах и группах, а также написал заявление в полицию.

Фото: РИА «Новости»

В ноябре прошлого года на юго-востоке Москвы участились случаи похищения собак, которых хозяева оставляют привязанными у магазинов. Зоозащитники выяснили, что в этом замешана местная жительница по кличке Танюха. Уголовное дело на нее не могли завести, потому что она отпускала собак. В Марьино 12 ноября похитили стаффордширского терьера по кличке Боня, которого хозяйка оставила у магазина на Братиславской. Собаку отвязали и увели две женщины, это выяснили по записи с камер наблюдения. Боню смогли найти только на следующее утро, похитители привязали ее на улице. Доброжелатели приютили собаку, а когда выяснили, что она украдена — наши хозяйку и вернули пса.

Фото: РИА «Новости»

Новая кража произошла менее чем через 10 дней — в районе Печатников на улице Кухмистерова украли Рэкса, привязанного у магазина «Магнит». Владелица сразу написала заявление в полицию, стала просматривать тематические чаты и там узнала про Танюху. Эта история тоже закончилась благополучно, похитители отпустили собаку, ее увидел знакомый семьи и полицейские. Пса вернули домой целого и невредимого.

Но все могло закончиться не так удачно. Ранее при обыске у Танюхи находили фрагменты собаки, а сама она болеет туберкулезом. Предположительно, она «лечится» при помощи собак. Ходили слухи, что она «кого-то разделывала» на детской площадке. Но эту информацию официально не подтвердили. Танюху все же удалось привлечь к ответственности. В августе 2024 года ее приговорили к двум годам исправительной колонии общего режима. Суд учел чистосердечное признание подсудимой и ряд хронических заболеваний. Выяснилось, что женщина страдает от алкогольной зависимости.

Фото: Freepik

В феврале 2022 года неизвестный украл собаку из антикафе в Санкт-Петербурге. Пса породы сиба-ину похититель сначала ударил несколько раз по морде, а потом схватил и выбежал из кафе. Сотрудники заведения утверждали, что мужчина был пьян. Собака являлась «работником» антикафе. Пса нашли почти сразу же, он находился недалеко от заведения, скорее всего, похититель отпустил его, испугавшись погони.

Мы в ответе за их жизнь Директор фонда помощи животным «Дарящие надежду» Светлана Сафонова признала, что владельцы собак повсеместно оставляют их без присмотра у магазинов. «Это конечно всегда очень волнительно, потому что, с одной стороны собачка приученная и никуда не уйдет и будет ждать хозяина, а с другой стороны получаются вот такие случаи», — отметила собеседница издания.

Фото: РИА «Новости»

Сафонова также указала на тот факт, что зачастую собак бросают, привязывая у магазинов. Волонтеры таких забирают на передержку и ищут им новых хозяев. Бывает, что собак оставляют на привязи около магазинов и, увлекшись покупками, забывают о них надолго. «Это плохо, потому что собака — это как маленький ребенок. Мы же не оставляем грудных детей без присмотра на улице», — заявила Сафонова. Если нет возможности взять собаку с собой в магазин, лучше оставить ее дома, считает специалист.

«Любая нестандартная ситуация — для собаки стресс» Светлана Сафонова Директор фонда помощи животным «Дарящие надежду»

Светлана Сафонова подчеркнула, что не нужно «совмещать несовместимое», лучше погулять с питомцем и привести его домой, а потом отправляться за покупками. Также у собаки обязательно должен быть адресник, а еще лучше — чип, тогда ее можно будет легко отыскать. Еще можно прикрепить GPS-трекер для отслеживания местонахождения собаки. А лучше не доводить до ситуации, когда питомца нужно искать, добавила Сафонова. «Потому что жизнь собаки полностью зависит от вас, надо думать об этом», — подытожила собеседница издания.