Москвичка получила два года колонии за кражи собак

Жительница Москвы получила два года колонии за кражи собак у супермаркетов

В Москве женщину приговорили к двум годам исправительной колонии общего режима за кражу породистых собак, которые ждали у супермаркетов ушедших за покупками хозяев. Об этом РИА «Новости» рассказали в правоохранительных органах.

По информации источника, женщина похитила американского стаффордширского терьера, отцепив его с привязи велосипедной стойки у супермаркета. Ущерб составил 57 тысяч рублей.

Примерно через 10 дней она же украла метиса вельш-корги и английского спаниеля, которого привязали к поручню у другого супермаркета. Тогда ущерб оценили в 8,7 тысячи рублей.

Суд учел чистосердечное признание и хронические заболевания обвиняемой. В ходе разбирательств установили, что она страдает от алкогольной зависимости.

В ноябре 2023 года зоозащитники жаловались на серийную воровку собак, которая действовала на юго-востоке Москвы. Волонтеры уверяли, что к кражам причастна местная жительница по прозвищу Танюха.