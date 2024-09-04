Уроженцы Кавказа едва не убили жителя Химок из-за замечания о музыке

После нападения уроженцев Кавказа на жителя Химок возбудили дело

Фото: РИА «Новости»

Несколько уроженцев Кавказа стали фигурантами уголовного дела о покушении на убийство в Химках. В мужчину выстрелили несколько раз за то, что он сделал им замечание из-за громкой музыки.

Видео конфликта появилось в Сети 2 сентября. О возбуждении уголовного дела в региональном ГСУ СК сообщили накануне.

По предварительной информации, местный житель сделал замечание нескольким приятелям, которые громко слушали музыку. На что один из уроженцев Кавказа достал оружие и начал стрелять в мужчину. После этого злоумышленники скрылись.

«В настоящее время проводится комплекс следственно-оперативных мероприятий, направленных на установление лиц произошедшего», — заключили в следственном управлении.

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