Уроженцы Кавказа едва не убили жителя Химок из-за замечания о музыке

После нападения уроженцев Кавказа на жителя Химок возбудили дело

Несколько уроженцев Кавказа стали фигурантами уголовного дела о покушении на убийство в Химках. В мужчину выстрелили несколько раз за то, что он сделал им замечание из-за громкой музыки.

Видео конфликта появилось в Сети 2 сентября. О возбуждении уголовного дела в региональном ГСУ СК сообщили накануне.

По предварительной информации, местный житель сделал замечание нескольким приятелям, которые громко слушали музыку. На что один из уроженцев Кавказа достал оружие и начал стрелять в мужчину. После этого злоумышленники скрылись.

«В настоящее время проводится комплекс следственно-оперативных мероприятий, направленных на установление лиц произошедшего», — заключили в следственном управлении.