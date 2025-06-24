24 июня 2025 00:49 Средневековые развлечения и мучения животных. Почему львов из «Тайгана» надо спасать Журналист Миронова призвала проверить крымский парк «Тайган» и национализировать 0 0 0 Фото: Silas Stein/dpa / www.globallookpress.com Эксклюзив

Общество

Скандалы

Волонтеры

Крым

Россия

Животные

Зоопарки

В Крыму львы напали на владельца парка «Тайган» Олега Зубкова, он получил тяжелые травмы. Хочется, чтобы этот инцидент наконец привлек внимание к ситуации в парке, который представляет собой печальное наследие дикой украинской культуры. На маленьком клочке земли десятки львов без конца бьются и убивают друг друга. С проложенных над саванной мостков за этим наблюдает публика. Средневековое развлечение, при котором гибнет множество животных. Это не говоря о нападениях на людей и смерти двух сотрудников. Почему нельзя закрыть это место мучения зверей и развращения человеческой натуры?

Нападения в парке «Тайган» «Тайган» — тот самый парк, где осенью 2024-го львы загрызли управляющую Леокадию Перевалову. Уголовное дело о ее гибели возобновили — об этом после нападения на Олега Зубкова сообщил супруг убитой. Почему дело было закрыто — другой вопрос. О гибели Переваловой и ситуации в «Тайгане» на тот момент я написала большой текст. После него даже получала угрозы убийством, на которые никто не стал реагировать. Однако Перевалова не единственная жертва: в 2017 году при странных обстоятельствах, от укушенных рваных ран, скончался кипер «Тайгана» Максим Яковлев. Он был мебельщиком, устроился в парк смотреть за обезьянами, даже принял у одной роды. После смерти кипера Олег Зубков объявил, будто мужчина был волонтером, а погрызла его собака на стороне. Семья Яковлева утверждает, что его искусали хищники, но на помощь никто не пришел.

Фото: Сотрудница сафари-парка «Тайган» Леокадия Перевалова / РИА «Новости»

В 2018 году туристке в саванне лев поранил руку, ее госпитализировали. «Тайган» заявил, будто женщина была пьяна. В 2019-м посетителя поцарапал тигренок. В 2021 году хищник откусил маленькому ребенку палец, Зубков и пресс-секретарь парка Татьяна Алексагина заявили, что виновата мать ребенка, которая якобы специально поднесла ребенка к решетке. В 2022-м стажеру парка леопард погрыз руки, тут «Тайган» даже не удосужился дать комментарий. По открытым данным, Олег Зубков несколько раз судим: за истязание рабочего, за оказание услуг ненадлежащего качества. Несколько раз ветнадзор приостанавливал работу парка — за то, что животные не были вакцинированы, за то, что львы исцарапаны. Был случай, когда парк закрыли из-за просроченного мяса, которым кормили львов. Самый вопиющий пример: в 2019 году ко львам и тиграм загнали живьем свиней и козлов и скормили живьем, за что «Тайган» получил проблемы с ветнадзором.

Фото: Директор сафари-парка «Тайган» Олег Зубков держит на руках новорожденных амурских тигрят, апрель 2023 года / РИА «Новости»

После возвращения Крыма в Россию «Тайган» стал для ветеринаров головной болью. Есть множество сообщений сотрудников ведомства о том, что в парке царила анархия: животных якобы не идентифицировали, не прививали, содержали скопом. Председатель Государственного комитета ветеринарии Республики Крым Валерий Иванов еще в 2019 году утверждал, что пять лет его ведомство пыталось навести в парке хоть какой-то порядок. Не получилось. Вся семья Зубковых в бесконечных судах. Напомним, сын владельца «Тайгана» в 2022 году устроил смертельное ДТП, в котором погибла семья из трех человек. Олег Зубков всячески спасал сына от наказания. В итоге Зубков-младший отделался четырьмя годами колонии-поселения. Крымчане сообщили, что виновник ДТП уже на свободе, возможно, вышел по УДО, с учетом сроков в СИЗО и долгого следствия. Подтверждений этой информации пока нет.

Фото: Владелец парка львов «Тайган» Олег Зубков в Белогорском районном суде Республики Крым / РИА «Новости»

Но если вы следите за деятельностью парка на их каналах, то могли заметить, что его сотрудники постоянно заняты разоблачением врагов. Если верить «Тайгану», с самого 2014 года парк преследуют некие недоброжелатели, которые устраивают подтасовки, «заказывают» вредительство, чтобы… Чтобы просто навредить Олегу Зубкову. Десятки судов, уголовные дела, внимание ветнадзора и зоозащитников — все это, по мнению владельца парка и его команды, организовали недоброжелатели. Традиционная версия «Тайгана» — у них хотят отнять землю рейдеры. Но, как я выяснила, земля в аренде. Причем в Крыму жители рассказывают, будто сам Зубков когда-то, еще при Украине, захватил землю — у общества «Поляна сказок». Это была территория парковки, где торговали ручными поделками, якобы именно по этой причине много лет Зубков не мог оформить землю.

Убить «похуже Фили» В реальности парк не вылезает из скандалов, потому что условия содержания животных и труда людей, на мой взгляд и взгляд зоозащитников, там чудовищные. В Белогорске, где расположен «Тайган», зоозащитники организовали своеобразную вахту: они следят по очереди за состоянием животных парка, документируют смерти или исчезновения львов с тиграми, заваливают контролирующие органы жалобами, бьют тревогу. В ответ получают тонны оскорблений и угроз.

Фото: Лев на территории сафари-парка «Тайган» в Крыму, 2020 год / РИА «Новости»

Любой человек в России, если у него есть медийный вес, стоит ему обратить внимание на проблемы в «Тайгане» и жестокое обращение с животными, подвергается организованным нападкам как ботов, так и живых сторонников парка, которых много, так как люди очень любят дикие развлечения. Я обращалась публично в правоохранительные органы после своей статьи о гибели Леокадии Переваловой и истинной ситуации в парке — меня обещали за нее убить. Но никто заниматься проверками не стал. Сейчас я вновь подвергаюсь нападкам. И так — со всеми журналистами, активистами, просто публичными людьми. В 2016 году в саванну «Тайгана» ездил Филипп Киркоров. Публику водили прямо среди львов, в том числе только что родившей львицы. При певце другая львица набросилась на львят, двоих успела убить, третьего схватил Киркоров и спас.

Львенка назвали Филей. Когда Филя подрос, его выпустили в саванну, где был растерзан львами. Киркоров высказался об этом с недоумением. В ответ на аккаунты певца организовали атаку, тоже обзывали и обещали убить «похуже Фили».

Защитники «Тайгана» не дают рта раскрыть журналистам. И всюду пишут, будто бы истинная причина критики парка — рейдерский захват земли и всех нас, кто требует проверить и закрыть парк, купили рейдеры.

Фото: Новорожденные амурские тигрята в сафари-парке «Тайган» / РИА «Новости»

Паспорта Украины, непонятные счета и партия «Батькивщина» На чем «Тайган» зарабатывает деньги? Начнем с видеоконтента: драки львов, домашнее воспитание отнятых детенышей, сериалы про орангутана онлайн. Сейчас, когда YouTube замедлен, а «Дзен» отключил монетизацию видео, доходы очевидно упали. Но еще недавно сотрудники «Тайгана» вели десятки крайне популярных каналов, на которых выкладывали видео. Теперь у них есть аккаунты на «Бусти» — сервисе платной подписки. Отдельный жанр — видео из дома Татьяны Алексагиной, пресс-секретаря парка. Она с мужем выращивала гамадриленка Люську, которую отобрала у матери та самая Леокадия Перевалова — якобы мать плохо заботилась о Люське. Затем у Алексагиной появился второй гамадриленок и другие детеныши. Каждый раз публике объясняли, что матери от них отказываются. Надо же, как удачно: видео с детенышами диких зверей приносили миллионные доходы от монетизации. Теперь вся семья Алексагиной имеет свои каналы и снимает для них тайгановских животных.

Фото: Tara Malhotra/Keystone Press Agency / www.globallookpress.com

Когда YouTube в 2022 году отключил россиянам возможность получать доход, реклама на тайгановских каналах осталась — вероятно, сотрудники парка переоформили аккаунты на украинские паспорта. До сих пор реклама стоит на каналах «Тайган и Крым», при этом он зарегистрирован в… США. Канал «Олег Зубков — Человек Лев» зарегистрирован в России, на нем тоже открыта монетизация, следовательно, он оформлен не на гражданина России. Согласно публичной оценке, только этот канал принес до 385 тысяч долларов. Теперь внимание: у «Тайгана» несколько десятков популярных каналов. Все не стала проверять, но убедилась, что монетизация подключена на канале «Тайган с Алиной Алексагиной», «Тайган и Крым». Увы, это означает, что они зарегистрированы не на граждан России, а деньги выводятся на иностранные счета, поскольку видеохостинг не выплачивает авторам вознаграждения на счета российских банков. Скорее всего, владельцы пользуются паспортами Украины. В 2017 году Олег Зубков в своем блоге написал пост разочарования от присоединения к России: дескать, стало хуже. Конечно, ветконтроль, не дают бросать свиней в пасть к львам, требуют вакцины и документы на животных. Тем, кто привык работать по беспределу, стало плохо.

Фото: Jens BÃ�ttner/dpa / www.globallookpress.com

Но это еще не все: мне написали жители Крыма, которые утверждают, что сам Олег Зубков до сих пор член партии «Батькивщина». В 2014 году он не очень дружелюбно встретил в Крыму Россию, высказывался об этом, однако вскоре обнаружился в партии «Единая Россия». Вот только мои источники сообщили, что Зубков заявление на выход из «Батькивщины» не писал и якобы до сих пор платит членские взносы.

К чему я это все говорю? Без иностранного паспорта обойти запрет на монетизацию на YouTube нельзя. Так что, предположительно, в «Тайгане» работают люди, которые не только не обратились с заявлением о выходе из гражданства, но и активно пользуются паспортами страны, с которой мы четвертый год состоим в военном конфликте. Это не говоря о членстве в партии Юлии Тимошенко. Вряд ли они убежденные патриоты Украины. Просто безвиз и обход санкций. Шутка ли, 315 тысяч долларов только с одного канала?

Какая еще саванна? Но главный доход парку, конечно, приносили не видео, а билеты в саванну. Зубков утверждает, что содержит животных в максимально приближенных к природным условиях. Однако на 20 гектарах открытой территории в «Тайгане» выпускают в «саванну» десятки не родственных самцов львов плюс львиц. Тогда как в дикой природе один прайд с вожаком занимает в среднем 50 гектаров территории. Что происходит? Хищники без конца дерутся, так как львы — территориальные животные. В природе большинство самцов за всю жизнь ни разу не сталкиваются с чужим прайдом и с задачей прогонять чужаков, могут происходить схватки внутри прайда, но и это бывает обычно не каждый год: вожак обычно устанавливает авторитет на годы, драки начинаются, когда он стареет. Это первое. Второе: в природе слабый самец или самка обычно избегают драк и уходят. Или они уходят и умирают в одиночестве, не умея выжить, или основывают новые прайды. Бьются только альфа-самцы, только претенденты на лидерство, они же и размножаются.

Фото: Elena Mayorova/Global Look Press / www.globallookpress.com

У Зубкова сильные убивают слабых. Слабый не может убежать. Когда даже сильные самцы устают от драк или ослабевают, к ним подсаживают новых. В саванну ко львам могут выпустить и молодых львят, которых вырастили с человеком. Много случаев, когда в львиных драках были убиты молодые львы и львицы, полученные «Тайганом» от «населения». Парк принимал львят от людей. Увы, в России распространены случаи, когда богатый человек для забавы покупает львенка, а потом не знает, что с ним делать, — его пристраивают в «Тайган». Там выросшего в доме или даже в квартире львенка выводят на те самые 20 гектаров, где десятки львов бьются за территорию. Список погибших львов «Тайгана» насчитывает десятки имен. Сам Олег Зубков прямо говорил, что парк теряет «шесть львов в год». Извините, в природе прайд столько львов не теряет за всю жизнь.

Фото: Werribee Open Range Zoo/XinHua / www.globallookpress.com

А ведь еще есть львы, которые непонятно куда исчезают. Учета, как сообщил еще в 2019 году глава крымского ветнадзора Иванов, инспекторы не нашли, животные спаривались беспорядочно. Сколько там львов и тигров плодилось — никто не знает, куда они девались — неясно. Тайну приоткрыл случай со львенком Шерханом, которого отправили в Харбинский зоопарк, где тоже практикуют средневековые развлечения: львиные бои, кормление живым скотом (за деньги посетитель может заказать спуск к тиграм и львам живой козы), но львенок «застрял» в Минске: белорусским таможенникам не понравились документы. Шерхан застрял, Олег Зубков попал в неловкое положение, ведь в мировом интернете множество видео, которые говорят о том, что в Харбинском парке тигров (есть и львы) может функционировать настоящая фабрика смерти животных. Тогда зоозащитники и просто неравнодушные граждане объединились и обратились к Александру Лукашенко с просьбой оставить льва в Минске. Я сама писала в адрес Лукашенко открытое письмо.

Фото: Frank Hoermann / SVEN SIMON / www.globallookpress.com

В апреле объявили окончательное решение: Шерхан остается в Минске. Этому льву повезло. Сколько львов и тигров отправили из «Тайгана» в Китай на фабрику смерти или на дериваты (лапы, клыки, желчные пузыри, используемые в китайской медицине) — никто не знает. Проверкой сообщений о голодных и больных львах никто не занимался, кажется.

Кота мучить нельзя, а львов десятками изводить — можно? Почему не знает? Почему нельзя наконец взяться за это средневековое развлечение и выяснить? Кто мешает прекратить это развлечение, если парк не раз прикрывали за ненадлежащие условия, в том числе за нахождение человека рядом с хищниками? Такое понятие, как саванна, в России не существует: у нас нельзя человеку находиться с хищником на одной территории. В «Тайгане» регулярно выкладывали на монетизируемых каналах видео из саванны. Это официально подтвердили: в Следственном комитете зафиксировали, что нападение произошло именно в саванне, куда на кормление заехали Олег Зубков и Татьяна Алексагина, хотя это запрещено.

Фото: Matthias Graben/http://imagebroker.com/#/search/ / www.globallookpress.com

Вероятно, чтобы замести следы, источники «Тайгана» с первых минут трагедии стали искажать информацию, заявляя, будто лев напал на Зубкова в клетке, но пострадавший выбрался. На самом деле лев напал, когда Зубков с пресс-секретарем приехал кормить львов и убирать за ними. Лев таскал Зубкова по саванне, Татьяна Алексагина бросала в него веник, совок, ведро. Когда лев отбежал, на спасение бросился обычный посетитель: мужчина пришел в парк с семьей, увидел, что женщина одна не сможет оттащить тело в машину, спустился по опоре с мостков, по которым гуляет публика, наблюдая за львами в саванне. Здесь, кстати, отметим еще момент, помимо нарушения запрета на пребывание на территории вместе с хищниками: что владелец парка и пресс-секретарь делали среди львов с мясом, совком и веником? Они сами кормили и убирали за львами. То же, что произошло и с Леокадией Переваловой: будучи управляющей «Тайгана» и директором зоопарка «Сказка» (тоже принадлежит Зубкову), Перевалова чистила клетки.

Зоозащитники давно поднимают тревогу, говоря, что в «Тайгане» минимум сотрудников, очень маленький штат, сам Олег Зубков не раз признавал, что у него даже нет штатного ветеринара.

Загрызенный Яковлев работал кипером, но, по словам семьи, его официально не оформляли. Перевалова делала вообще всю работу, годами мы наблюдали за этим на видео. Отсутствие ветеринара приводило к тому, что пострадавшие в боях львы оставались без помощи. Зоозащитники утверждают, что без ветеринарной помощи умерли лев Гек, получив травму шеи. В том же 2021 году скончался лев Малыш — группа зоозащитников считает, что ему не оказывали помощь. Смерть циркового льва Тома, которого выпустили в саванну к матерым львам, засняла пресс-служба «Тайгана»: умиравшего от ран льва оттащили из саванны и поливали из шланга водой, он умер. Повторяю: случаев смерти и исчезновения из «Тайгана» львов более двух десятков лишь с 2021 года. Есть и сообщение о том, что Зубков будто бы лично застрелил львицу Клаву: в 2020-м об этом зоозащитникам сообщили сотрудники парка. Вообще-то, в России даже кота нельзя убить, а тут — лев.

Фото: Директор крымского сафари-парка «Тайган» Олег Зубков / РИА «Новости»

Заметьте, я говорю только о львах, хотя в парке есть другие животные. Непонятной природы отъем детенышей гамадрилов, которые вдруг «завели» свои монетизируемые каналы: Люська, Степка, дальше уже сбилась. Печальное содержание тюленя, которого зоозащитники обнаружили когда-то в «Тайгане» на жаре без навеса, возле миниатюрного резервуара с цветущей водой. Тюлень с заплывшими глазами спасался от пекла в зеленой жиже. Тогда была создана петиция с требованием перевести его в другое место. Тюленя был готов принять Мурманский океанариум. В ответ «Тайган» выпустил заявление, будто бы злоумышленники вылили в резервуар с водой для тюленя вещество.

Актуальность проблемы можно оценить по тому, что друг Маэстро по кличке Малыш умер в «Тайгане», проглотив пластиковый пакет, умер и еще один, безымянный, тюлень. Тюленя Маэстро выцарапывали два года. В итоге его перевезли в Утриш, причем «Тайган» отдал тюленя бесплатно — вероятно, опасаясь угроз судебного преследования, потому что тюлень стал вялый и мог не успеть эвакуироваться.

Вспомните смерть слонихи Дженни, которую Олег Зубков принял на дожитие. Вот она свой век и дожила: умерла от камня в мочевом пузыре весом 1,5 килограмма. Если бы слониха жила в зоопарке, она бы проходила диспансеризацию, камень у нее обнаружили бы на ранних сроках.

Фото: Ulrich Perrey/dpa / www.globallookpress.com

Формируем дикарей Зачем такие зверства — понятно: деньги. Но зачем России парки, где гибнут животные и люди? Почему никак не могут навести там порядок, а то и вовсе закрыть этот, как говорят зоозащитники, концлагерь для животных? Гибель, убийства, драки, увечья животных. Второй десяток лет в нашей юрисдикции и под нашим вниманием гибнут животные, гибнут и калечатся люди. В Сети есть фото львов из «Тайгана». Уже погибший от боев Гек с мордой, на которой нет живого места. С опухшим глазом — лев Чип. Его засняли за три дня до нападения.

Фото: Львы в сафари-парке «Тайган» / РИА «Новости»

Люди, которые много лет несут в «Тайгане» вахту и стараются вести учет львам, утверждают, что именно Чип напал на Зубкова, а не некие мариупольские львы и тем более не львица, которая осенью загрызла Перевалову. Лев Чип без конца дрался — уже немолодой, он изранен и изможден, ведь как только он примиряется с противниками, к нему подсаживают новых молодых львов. У львов есть память и межвидовое общение.

Вы не думаете, что льву могла надоесть его скотская жизнь? Представляете, что такое львиные драки? Это когда лев, к примеру, не спит неделями. Он не может заснуть, потому что иначе его раздерут. Чип жил так годами. Его брат Дейл уже погиб. Между прочим специальная комиссия Росприроднадзора проверила обстоятельства нападения и запретила уничтожать льва: его признали действующим на своей территории, куда зашел человек.

К чему России такие развлечения? Зачем у нас в туристическом центре работает фабрика по оскотиниванию населения? Ведь продавать билеты на драки обессиленных львов, которые от безысходности и невозможности убежать бьются друг с другом и едят львят, — это оскотинивание. Прививание людям средневекового и потребительского отношения к животным.

Фото: РИА «Новости»

А фотозоны со львятами и тигрятами? Малышей отнимают у самок, селят в отелях и за деньги предлагают туристам: погладить, сфотографировать.

Разве мы не ушли от этого? Разве мы не воюем четвертый год в том числе за то, чтобы освободить русских людей от жизни в дикой дыре правового и культурного нигилизма? Нет, я сейчас не хочу разыграть политическую карту и приплести сюда неких виноватых украинцев. Олег Зубков и Татьяна Алексагина такие же русские. Просто в 1991 году они оказались в зоне беспредела и правового коллапса. Мы — тоже, но у нас беспредел потихоньку уходит. А на Украине — нет!

Кстати, помните, что уже в 2025 году в мариупольском зоопарке случилась другая трагедия: тигр загрыз кипера. Тоже частный зоопарк. Сафари там нет, все выглядит приличнее, но я была в этом зоопарке в прошлом году — тесно, грязно. В «большой России» такого уже нет. И нет частных зоопарков с десятками хищников. Это какая-то дикая забава. Мы получили от Украины дикость. Надо с нею бороться, изживать ее, а не давать распространяться по стране. Сколько сотен тысяч туристов посетили «Тайган», улюлюкая над смертельными боями изможденных львов, развлекая себя фотографиями больных тюленей (два тюленя умерли в «Тайгане»), фотографируясь со львятами, тигрятами и отнятыми у матерей детенышами гамадрилов?

Фото: Посетители и львы в «Тайгане» / РИА «Новости»

Жестокие условия в парке «Тайган» привлекли уже внимание иностранных журналистов. К примеру, есть такой журналист из Нидерландов Anna van Densky, которая регулярно пишет о чудовищном отношении в «Тайгане» к животным. Ван Денски — член Брюссельского международного пресс-корпуса, аккредитованный корреспондент в Европарламенте и Еврокомиссии. Мы уверены, что нам сейчас очень надо прослыть пещерными дикарями? Между прочим, та же ван Денски — один из серьезных европейских журналистов, который поддерживает в данный момент Россию и старается объективно освещать наш военный конфликт. И я смею утверждать, что дикие забавы в парке «Тайган» наносят нашей стране репутационный ущерб куда сильнее, чем украинский кондовый агитпроп.

Сторонний западный человек почитает такие новости и решит: «Ааа, оба хуже, оба пещерные дикари». Мы разве ж дикари? Вроде как нет. Но если за деньги пускают смотреть на гибель животных, то получается, что все-таки да.

Считаю, что Олега Зубкова нужно вылечить и провести полную проверку «Тайгана» и его зоопарка «Сказка». Всех животных необходимо идентифицировать, все случаи их гибели или исчезновения — задокументировать и расследовать с привлечением к ответственности за каждого погибшего льва, тюленя или обезьяны. И для этого вовсе не надо десантировать в Крым половину Центрального аппарата СК. Если я, сидя в Петербурге, еще в прошлом году за день смогла составить и уточнить примерный список погибших животных, следователь на месте точно справится. Тем более что есть уже несколько сообществ зоозащитников, которые ведут, как могут, учет животных «Тайгана». Не надо заглядывать в клетки — опросите людей, которые сами годами пишут в органы. Этот остров средневековых развлечений нужно закрывать. Животных — пристроить в зоопарки или оставить в «Тайгане» на дожитие после национализации парка.

Фото: Выпуск львов в крымском сафари-парке «Тайган» / РИА «Новости»

И, разумеется, нам нужно что-то делать с частными зоопарками. Их стало слишком много, контролировать не получается. Никакой научной работы частные парки не ведут, плодят бесконтрольно хищников, которых некуда девать — они даже в Африке не нужны. Даже тайгановских львов некуда девать, если сейчас парк закроется. На мой взгляд, Россия должна запретить частные зоопарки. Деньги на мучении животных делать нельзя. Достаточно нескольких крупных государственных зоопарков на страну. У человека нет природной необходимости глазеть на диких животных: раз в жизни свозить ребенка в зоопарк достаточно. Контактные зоопарки ведь запретили. И частные скоро запретят. Вот увидите. Потому что от стало много проблем и опасности. Жаль, что никто не знает, сколько еще людей пострадает, сколько самих животных погибнет, прежде чем дождемся запрета.