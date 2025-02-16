Сегодня 00:01 Разрушительная сила. Почему люди ревнуют и как от этого избавиться Психолог Панфилова: чаще всего ревнуют склонные к зависимостям люди 0 0 0 Фото: Pxhere Эксклюзив

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Ревность — мучительное чувство, отравляющее жизнь и порой толкающее на безрассудные поступки вплоть до преступлений. Ее причина прежде всего кроется в недоверии к партнеру и страхе его потерять. Как держать себя в руках и можно ли вообще не ревновать, разобрался 360.ru.

Что такое ревность Психолог-консультант и семейный психолог Наталья Панфилова в беседе с 360.ru назвала ревностью подозрение в обоюдной измене. «Мы так устроены, что, если человек собирается изменять или думает про это, то, на самом деле, предполагает, что так же может поступить его близкий человек», — подчеркнула она. Иногда, добавила психолог, ревность носит паталогический характер и возникает из-за повышенной тревожности за близкого человека. Хотя это и обусловлено некоторой предрасположенностью.

Обычно, если к нам приходит пара, которая жалуется на ревность, мы разбираемся, к какой категории это относится — к каким-то особенностям человека, либо это что-то уже патологическое. Здесь есть определенная граница, про которую тоже нужно помнить. Наталья Панфилова семейный психолог

Чаще всего ревнуют, по словам собеседницы 360.ru, люди, которые склонны к зависимостям. Они способны на многое ради того, чтобы не потерять человека, в том числе часто угрожают убийством или суицидом.

Интересно В Москве мужчина накормил знакомого выпечкой с ртутью из ревности к девушке. «Я знал, что он возьмет от меня слойку и съест ее вместе с ртутью, потому что ему нравились эти слойки», — заявил он в суде. В Москве мужчина накормил знакомого выпечкой с ртутью из ревности к девушке. «Я знал, что он возьмет от меня слойку и съест ее вместе с ртутью, потому что ему нравились эти слойки», — заявил он в суде.

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Как ревнуют женщины и мужчины Панфилова заметила, что мужчины в припадке ревности более откровенны, открыты, и вычислить их намерения обычно проще, чем планы женщины-ревнивицы. В пример она привела историю с отравлением начиненными ртутью слойками.

Женщины, как правило, ревнуют более тонко. Очень часто женская ревность уходит как бы внутрь женщины, больше ее разрушает. Женщины не столько иногда это демонстрируют, за исключением случаев, близких к клиническим. Наталья Панфилова

Женщина, по словам собеседницы 360.ru, сначала переживает, а потом думает и, возможно, начнет действовать. «Мужчина, как правило, даже не успел как следует расстроиться, но уже начал действовать. <…> То есть не разобрался что к чему, но пошел», — объяснила Панфилова. Конечно, представительницы прекрасного пола тоже ведут себя агрессивно — например, могут прилюдно избить соперницу. Такие случаи, сказала психолог, и 100, и 200 лет назад.

Просто не было нормой, чтобы женщины с кулаками друг на друга набрасывались. Это все-таки прерогатива мужчин. Но сближение полов делает подобные случаи более частыми. Наталья Панфилова

Психолог отметила, что граница между мужским и женским поведением довольно условная. Иногда женщина проявляет себя с непривычной стороны, как и мужчина порой поступает не по свойственному его полу сценарию.

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Чем опасна ревность В бытовом плане ревность, подчеркнула Панфилова, способствует росту напряженности в отношениях. Если по-простому, то люди просто треплют друг другу нервы, требуют объяснений там, где они не нужны, зацикливаются на чем-то.

Самое опасное в ревности — пустое подозрение. Когда говорят: «Я не встречаюсь с этим человеком». А другой уверяет: «Нет, встречаешься. Я точно знаю». — «Где доказательства?» — «Их нет, но я точно знаю». Это, как правило, вбивает клин в отношения. Наталья Панфилова

И мужчине, и женщине, по ее словам, будет обидно слушать обвинения в том, чего на самом деле нет. Действует это на обоих партнеров разрушительно. «Это все равно, что сказать: „Я знаю, что ты у меня украл деньги из кошелька“. Сродни такому же чувству», — сказала психолог.

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Как справиться с ревностью Панфилова добавила, что воспитать в себе отсутствие ревности удастся вряд ли. А вот разобраться, почему охватывает это чувство, стоит. «Не зря же есть формулировка „ревновать к телефонному столбу“, потому что ревновать [таким образом] совсем смешно. И если человек честно себе в этом признается, может быть, последуют определенные действия — он начнет держать себя в руках, сдерживаться, чтобы не сказать лишнего», — предположила специалист. Психолог призвала с осторожностью относиться к ревнивцам, поскольку порой эта черта оказывает разрушительное влияние на психику. «Стресс — это химическая реакция, она долбит по организму. Нарушается сексуальная жизнь, мочеполовые функции, сердечная деятельность. Все, что способен разрушить стресс, может начать разрушаться», — заключила она.