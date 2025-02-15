Арестованный по делу о слойках с ртутью признал вину только в отравлении

Адвокат Рабаданов: пострадавший от слоек с ртутью не имел претензий к отравителю

Накормивший знакомого слойками с ртутью признал вину только в отравлении соперника. Убивать мужчину он не планировал. Об этом 360.ru заявил представляющий интересы обвиняемого адвокат Запир Рабаданов.

Он добавил, что Зюзинский суд Москвы отправил его подзащитного в следственный изолятор до 14 апреля.

«Вину он признал только в отравлении, что пытался пытался причинить вред здоровью. То, что покушался на его жизнь — ничего этого не было», — заявил Рабаданов.

Адвокат добавил, что подзащитный виделся с потерпевшим на очной ставке. В ходе общения пострадавший заявил, что никаких претензий к обвиняемому не имеет. Но следователи уголовное дело прекращать не стали.

Рабаданов добавил, что обвиняемый пошел на отравление ртутью из-за девушки. Но отношений у него с ней не было. По словам адвоката, подзащитный просто ее опекал.

Зюзинский суд Москвы в субботу, 15 февраля, арестовал на два месяца обвиняемого в покушение на убийство при помощи закачанной в слойки ртути из градусников.

Пресс-служба прокуратуры Москвы привела заявление обвиняемого, который подчеркнул, что действовал намеренно, так как знал о любви пострадавшего к выпечке.