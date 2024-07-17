Насущная проблема больших городов. Почему электросамокаты лучше запретить
Блогер Ануфриев: отношение к электросамокатам не изменится, их стоит запретить
В Госдуме задумались о полном запрете езды по улицам на электросамокатах. В опросе, который запустил спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин, за инициативу высказались более половины россиян. Идею в стриме с ведущей 360.ru Екатериной Малашенко поддержал и блогер Антон Ануфриев.
Предложения по поводу электросамокатов, напомнил он, поступают постоянно. Вся проблема заключается в том, что каким-то образом придется регулировать любые нововведения или запреты.
«То есть сотрудники ДПС, например, должны останавливать и проверять [электросамокатчиков] или как-то ограничивать. Боюсь, просто не хватает людей и на эту работу тоже. Нужно какого-то отдельного специалиста по самокатам вводить, что ли?» — задался вопросом Ануфриев.
Собеседник 360.ru заметил, что, скорее всего, власти постепенно приходят к пониманию — контролировать использование электросамокатов невозможно.
Слишком много аварий, новые правила никак не помогают. И, видимо, один-единственный способ бороться с этим — все-таки запретить вообще.
Антон Ануфриев
блогер
Вероятный запрет этих средств передвижения вряд ли станет прецедентом в России и, в частности, в Москве. В Париже, обратил внимание Ануфриев, уже отказались от СИМ. Определенные запреты действуют и в Испании.
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«То есть в больших туристических городах по всему миру это насущная проблема, и там решают вопрос радикально», — подчеркнул блогер.
Ануфриев выразил уверенность, что никакие предпринимаемые меры, в том числе штрафы и ограничения, не сработают. Причину этому он увидел в отношении людей друг к другу.
«Это чисто внутренняя культура людей и уважение к другим согражданам», — сказал он.
Чаще всего электросамокаты, добавил блогер, используют именно как развлечение. Например, предпочитают езду на них по паркам пешим прогулкам. Именно транспортом СИМ бывают реже — на них доезжают до метро или до места работы.
«Но не думаю, что это массовое явление. Чаще — развлечение. Поэтому, полагаю, этим можно пожертвовать. Кроме того, остаются те же самые прокатные велосипеды, которые гораздо менее травмоопасные, потому что как минимум не перемещаются с такой жуткой скоростью», — заключил собеседник 360.ru.
Володин отмечал, что ГД в первом чтении приняла законопроект, которым хотят установить штрафы для СИМ. Однако поступают предложения и о полном запрете электросамокатов на российских улицах.
В опросе, который он запустил, 54% проголосовавших согласились с такой мерой, еще 41% высказался против, а 5% респондентов признались в своем равнодушии к проблеме.