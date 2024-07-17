Сегодня 22:26 Насущная проблема больших городов. Почему электросамокаты лучше запретить Блогер Ануфриев: отношение к электросамокатам не изменится, их стоит запретить 0 1 0 Фото: Svetlana Vozmilova / Global Look Press Эксклюзив

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В Госдуме задумались о полном запрете езды по улицам на электросамокатах. В опросе, который запустил спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин, за инициативу высказались более половины россиян. Идею в стриме с ведущей 360.ru Екатериной Малашенко поддержал и блогер Антон Ануфриев.

Предложения по поводу электросамокатов, напомнил он, поступают постоянно. Вся проблема заключается в том, что каким-то образом придется регулировать любые нововведения или запреты. «То есть сотрудники ДПС, например, должны останавливать и проверять [электросамокатчиков] или как-то ограничивать. Боюсь, просто не хватает людей и на эту работу тоже. Нужно какого-то отдельного специалиста по самокатам вводить, что ли?» — задался вопросом Ануфриев.

Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press

Собеседник 360.ru заметил, что, скорее всего, власти постепенно приходят к пониманию — контролировать использование электросамокатов невозможно.

Слишком много аварий, новые правила никак не помогают. И, видимо, один-единственный способ бороться с этим — все-таки запретить вообще. Антон Ануфриев блогер

Вероятный запрет этих средств передвижения вряд ли станет прецедентом в России и, в частности, в Москве. В Париже, обратил внимание Ануфриев, уже отказались от СИМ. Определенные запреты действуют и в Испании.

Интересно С 1 сентября 2023 года в Париже невозможно взять электросамокаты напрокат. СИМ, которые находятся в личной собственности, ограничения не коснулись. В Испании с 2024-го их использование запретили на автомагистралях, скоростных и междугородних дорогах, в городских проездах, туннелях, а также на городских тротуарах. В Монако они полностью под запретом, а в Великобритании прокатиться можно только на частной земле. С 1 сентября 2023 года в Париже невозможно взять электросамокаты напрокат. СИМ, которые находятся в личной собственности, ограничения не коснулись. В Испании с 2024-го их использование запретили на автомагистралях, скоростных и междугородних дорогах, в городских проездах, туннелях, а также на городских тротуарах. В Монако они полностью под запретом, а в Великобритании прокатиться можно только на частной земле.

«То есть в больших туристических городах по всему миру это насущная проблема, и там решают вопрос радикально», — подчеркнул блогер.

Ануфриев выразил уверенность, что никакие предпринимаемые меры, в том числе штрафы и ограничения, не сработают. Причину этому он увидел в отношении людей друг к другу. «Это чисто внутренняя культура людей и уважение к другим согражданам», — сказал он.

Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press

Чаще всего электросамокаты, добавил блогер, используют именно как развлечение. Например, предпочитают езду на них по паркам пешим прогулкам. Именно транспортом СИМ бывают реже — на них доезжают до метро или до места работы.

«Но не думаю, что это массовое явление. Чаще — развлечение. Поэтому, полагаю, этим можно пожертвовать. Кроме того, остаются те же самые прокатные велосипеды, которые гораздо менее травмоопасные, потому что как минимум не перемещаются с такой жуткой скоростью», — заключил собеседник 360.ru. Володин отмечал, что ГД в первом чтении приняла законопроект, которым хотят установить штрафы для СИМ. Однако поступают предложения и о полном запрете электросамокатов на российских улицах. В опросе, который он запустил, 54% проголосовавших согласились с такой мерой, еще 41% высказался против, а 5% респондентов признались в своем равнодушии к проблеме.