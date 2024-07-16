Володин запустил опрос о полном запрете езды на электросамокатах по улицам

Фото: РИА «Новости»

Законопроект, устанавливающий штрафы для электросамокатов, 10 июля прошел первое чтение в Госдуме. В то же время есть предложения о том, чтобы полностью запретить их для передвижения по улицам, отметил спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин. В своем Telegram он запустил опрос о том, действительно ли необходима такая мера.

На выбор респондентам Володин предложил три варианта ответа: да, нет и все равно. На момент написания новости в опросе приняли участие 10 600 пользователей.

За полный запрет передвижения на электросамокатах проголосовали 66% человек, 30% выступил против и 4% выбрали третий вариант.

На минувшей неделе Володин приводил печальную статистику по ДТП с участием средств индивидуальной мобильности. По его информации, количество аварий в этом году уже в два с половиной раза превысило показатели 2023-го за аналогичный период. Есть случаи со смертельными исходами.

«Абсолютное большинство выступает за то, чтобы в этой сфере был наведен порядок», — подчеркнул он.

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