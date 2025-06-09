09 июня 2025 12:33 Корь снова поднимает голову? Как защитить себя и детей от самой заразной болезни 0 0 0 Фото: Vadim Akhmetov/URA.RU / www.globallookpress.com Общество

Болезни

За свою историю человечество не раз сталкивалось с эпидемиями страшных заболеваний, которые уносили миллионы жизней. Остановить их помог коллективный иммунитет. Одним из ярких примеров этого стала победа над корью. Мы собрали главное, что нужно знать об этой болезни и об основном способе защиты от нее.

Что известно о вирусе кори Опасное инфекционное заболевание вызывает вирус кори. У заболевших поднимается очень высокая температура — до 40,5 градуса, происходит воспаление слизистых оболочек полости рта и верхних дыхательных путей, появляется конъюнктивит и пятнисто-папулезная сыпь. Самым тяжелым осложнением при кори является энцефаломиелит — в 10% случаев он становится причиной смерти. Если у человека нет иммунитета к кори, то вероятность заразиться при контакте с больным равна 100%. Единственным эффективным средством профилактики кори среди детей и взрослых является вакцинация. Как побеждали корь Активная иммунизация против кори в США была введена в 1963 году, в СССР — в 1967 году, после этого корь потеряла статус самого распространенного заболевания. Охват вакцинации от кори за 1980-е и 1990-е годы вырос с 40 до 80%. После этого число зарегистрированных случаев кори в мире упало в несколько раз. Так, в 1983 году оно составляло четыре миллиона. А в 1994 году этот показатель стал равен 800 тысячам.

В нулевых на снижение заражений и смертности от кори повлияли меры по иммунизации от кори, принятые Всемирной организацией здравоохранения. К 2017 году охват вырос до 86%. Глобальная смертность от этой болезни снизилась на 80%.

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По словам заместителя директора по клинической работе Московского НИИ эпидемиологии, микробиологии имени Г. Н. Габричевского Татьяны Руженцовой, в начале прошлого столетия корью переболевало к восьми годам практически все население, при этом смертность была очень высокая. «Примерно 40% заболевших детей до года погибали. С введением вакцинации мы увидели снижение и числа заболевших, и летальных случаев», — уточнила эксперт в эфире Первого канала. Она обратила внимание, что в России уровень вакцинации против кори остается высоким. В год ей болеют около одной-двух тысяч человек, число смертельных исходов при этом составляет только один-два. Опасность возвращения В 2019 году в США и Европе заболеваемость корью снова пошла вверх из-за распространения противников вакцинации. После этого ВОЗ предупредила, что из-за сбоев в плановой иммунизации появилась угроза появления новых вспышек заболевания. Доктор медицинских наук, вирусолог Владислав Жемчугов в беседе с radiokp.ru указал на то, что прекращение вакцинации в ощутимом количестве снова приведет к росту заболевших и летальных случаев. «Корь никуда не делась, она действительно есть. И если прекратить вакцинацию в ощутимом количестве, то заболеваемость воспрянет и будет такой же, как несколько лет назад. Вся Европа тогда страдала, было много погибших», — подчеркнул он. Случаи заражения корью в России Весной 2023 года стало известно, что карантин из-за вспышки кори объявили в Российском государственном университете нефти и газа имени И. М. Губкина. Студентов отправили на внеплановые каникулы до 16 апреля.

На сайте университета указали, что в эти дни в здании проведут противоэпидемические мероприятия. По данным источника 360.ru, учащимся велели сделать прививки от кори в тот период, пока вуз не работает. После им нужно загрузить справку о вакцинации в личный кабинет на сайте вуза.

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В Новосибирской области тогда зафиксировали в общей сложности 105 случаев заболевания корью. В Свердловской области известно уже о восьми лабораторно подтвержденных случаях кори, еще у 27 человек диагнозы проверяются, сообщило «Уралинформбюро». По информации издания, предварительно диагнозы поставили двум детям из Екатеринбурга и Березовского. Оба были не привиты от инфекции. Почему распространяется корь В понедельник, 9 июня, стало известно о тревожном эпидемическом откате. По данным «Коммерсанта», в 2024 году резко возросло число заболеваний, которые были практически искоренены благодаря массовой вакцинации. Речь идёт о вспышках кори, краснухи и коклюша.

Основная причина — критическое ослабление популяционного иммунитета, вызванное снижением охвата иммунизацией. Корь поразила более 22 тысяч человек, почти удвоив показатели прошлого года. Среди заболевших — почти 70% дети до года, 90% из которых не были привиты. Четверо непривитых малышей скончались от осложнений.

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Профессор кафедры «Вирусология», доктор биологических наук МГУ Алексей Аграновский в беседе с 360.ru объяснил, что вероятность распространения кори зависит от иммунной прослойки населения, количества вакцинированных людей. «От кори надо прививаться, вакцина старая, испытанная, хорошая имеется, и не одна. А само заболевание весьма неприятное, даже опасное», — подчеркнул эксперт.

Аграновский обратил внимание, что корь в Россию могут завозить из соседних государств, где вакцинацию в таком объеме, как в РФ, не проводили.

Фото: Aleksander Polyakov/Global Look Press / www.globallookpress.com

«У нас не было вспышек кори, потому что вакцинировались соседние государства, когда была единая страна. Потом каждый стал жить по своим правилам. У каких-то стран, может быть, сейчас нет на это средств», — пояснил собеседник 360.ru. Профессор еще раз подчеркнул, что единственный вариантом борьбы с корью была и остается вакцинация.