28 июня 2024 00:13 «Плодитесь и размножайтесь». Кто такие чайлдфри и нужно ли запретить их идеологию Депутат Госдумы Хамзаев выступил за запрет движения чайлдфри в России 0 0 0 Фото: Pxhere Общество

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Многим из нас знакомо выражение «Дети — это цветы жизни». А если не рожать, кто подаст в старости стакан воды? Для кого-то общественное давление становится невыносимым, и они рожают, чтобы их оставили в покое. Другие уверены, что родительство — это выбор, и отказываются от продолжения рода. Кто такие чайлдфри и нужно ли их запретить — в материале 360.ru.

Что такое чайлдфри Чайлдфри — это не организация, а движение, рассказал 360.ru ведущий эксперт Центра политических технологий, социолог, социальный психолог, блогер, входящий в топ-100 «Живого журнала» Алексей Рощин. «Чайлдфри — это не просто мужчина или женщина, у кого нет детей. Это может быть с каждым, и может быть по разным причинам: нет денег, какие-то проблемы со здоровьем, нет жилья и так далее. Или ребенок умер», — отметил эксперт. Речь идет об осознанной позиции. То есть у человека нет детей не потому, что он не успел или не нашел подходящего партнера.

Имеется ввиду, что он в принципе не хочет детей, вообще никогда. То есть он избрал жизнь, в которой он не будет, условно говоря, размножаться. Алексей Рощин социолог

Фото: Pxhere

Движение чайлдфри в мире: история Термин чайлдфри зародился и идеологически оформился примерно в начале XXI века, он звучал во множестве разных стран. Понятие распространилось настолько, что стали появляться футболки и значки с соответствующими надписями. Эта позиция была крайне популярна, причем в большей степени среди женщин, рассказал Рощин. «Мы знаем, многие по собственному опыту: детей все-таки требуют в основном именно у женщин. И в нашей стране, например, в одно время было, что если женщина в 25 лет еще никого не родила, то это сигнал тревоги. К ней начинают приставать все ее родственники, знакомые, друзья с навязчивым „почему, а как, а когда“, и так далее», — отметил специалист.

Фото: Pxhere

Почему люди становятся чайлдфри Во второй половине XX века в России и других странах все стало меняться, рассказал Рощин. Теперь, наоборот, рождение детей в 20 лет кажется странным и воспринимается с удивлением: «Ты себе испортила молодость». «Сейчас уже возраст такого канонического деторождения смещается на старшие институты. До этого считается, что женщине нужно отучиться, заработать, получить первый опыт, карьерные позиции. Естественно, выйти замуж. И вот только после этого можно уже начать думать и о детях», — объяснил Рощин. На это влияет множество процессов, в том числе окончательное отделение секса от деторождения. Теперь это совершенно разные практики, считает эксперт. В ранние времена рождение детей было делом случая. Идеология чайлдфри становится все более распространенной в мире, и главная причина — материальные факторы.

Иметь детей становится слишком дорого. Вот главная причина. Алексей Рощин социолог

Фото: Pxhere

Семья верхнего среднего класса после рождения ребенка сразу проваливается вниз, причем не на одну, а на две ступени. Об этом свидетельствуют многочисленные исследования, добавил Рощин. Кроме того, многих пугает отказ от ряда вещей, например, путешествий. С ребенком это практически невозможно, приходится резко менять привычный образ жизни и подстраивать его под новорожденного. Известный факт, что при появлении ребенка в наиболее уязвимом положении часто оказываются женщины. «Уязвимые сторонницы этой идеологии — это именно женский пол, поскольку они понимают, что в основном все упадет на них. Женщина этого не хочет, а вдохновить ее на то, чтобы она это делала, до сих пор не только в России, в куче других государств, и даже более богатых, не удалось», — подчеркнул эксперт. Еще несколько факторов 360.ru озвучил директор Центра прикладной социологии и политологии, кандидат политических наук Геннадий Подлесный. Первый фактор — экономический, второй — это нравственные устои и традиции в той семье, в которой планируется или не планируется ребенок. «Ну и, конечно же, это пропаганда. <…> Заводить ребенка не модно с точки зрения определенной группы людей. Какая-то определенная группа людей, „тусовка“, к примеру, считает, что это не модно», — отметил Подлесный.

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Почему и когда субкультуру чайлдфри хотят запретить в России В России разрабатывают законопроект, запрещающий идеологию чайлдфри, сообщил замглавы Минюста Всеволод Вуколов на сессии «Семья: сохранить, нельзя потерять» в рамках Петербургского международного юридического форума (ПМЮФ). «Таких идеологий много, экстремистской направленности», — подчеркнул он. По его словам, проект закона проработают с экспертным сообществом. В России необходимо выстроить такую законодательную систему, которая бы противостояла всем подобным течениям, отметил Вуколов. Наряду с этой инициативой депутат Госдумы Евгений Федоров призвал ввести в стране налог на бездетность. Он назвал это формой общественных алиментов. Подобный механизм выработали еще в СССР и ввели его в 1941 году.

Фото: Pxhere

С чем связана популярность идеологии чайлдфри в России Существует теория «золотого миллиарда», согласно которой система мирового устройства обеспечит высокий уровень жизни, но не для всех, рассказал Подлесный. «Отсюда вытекало, что необходимо пропагандировать отказ от деторождения. Необходимо уничтожать человечество. Каким способом? Существует два основных способа уничтожения человечества. Первый способ — это война. Войны, войны, войны… Истребляется прежде всего мужское население. И вообще все население, которое попадает в зону боевых действий. И второй способ — это различные эпидемии, начиная от чумы, заканчивая СПИДом и ковидом», — объяснил он. Эту теорию с успехом продвинули на Западе. То же самое решили сделать с Россией — территория страны стала зоной приложения идеологических и психологических операций. «Возникла ситуация, когда немодно размножаться, когда Россию [захотели] поставить в такие условия, чтобы она самоуничтожилась, поскольку Россию очень трудно уничтожить внешними попытками», — подчеркнул Подлесный.

Фото: Pxhere

Правильно ли запретить чайлдфри и ввести налог на бездетность По словам Подлесного, существуют предписанные процедуры, необходимые человечеству для выживания. «Одно из самых главных прописанных человечеству правил — это „плодитесь и размножайтесь. <…> Если люди отказываются от этого главнейшего принципа, то вырождение человечества с неизбежностью произойдет в течение, допустим, 100-120 лет, и на Земле не останется вообще людей“, — добавил эксперт. Можно запретить чайлдфри, если их идеология открыто пропагандируется, если идут призывы к тому, чтобы не рожать, не заводить семьи и не делать ничего, чтобы государство им помогало.

Конечно, это экстремизм, потому что это влечет за собой попытку уничтожить Россию изнутри. Геннадий Подлесный политолог

Фото: Pxhere

Чтобы повысить деторождаемость, необходимо помогать семьям не только пособиями, но и создавать новые высокооплачиваемые рабочие места. Также важно пропагандировать, что дети — это будущее, без которого вымрет не только конкретный род, но и вся Россия, считает Подлесный. По его словам, решить проблему введением налога на бедность также вряд ли удастся. Это нарушит права тех людей, которые хотели бы родить ребенка, но не могут по тем или иным причинам. «Если семья не имеет душевого дохода, достаточного для того, чтобы заводить детей, а у них будут забирать часть денег в налог на бездетность, я думаю, от этого не улучшится имидж государства», — добавил специалист. Чайлдфри — экстремистское течение в целом, заявил в беседе с 360.ru депутат Госдумы Султан Хамзаев.

Если у кого-то есть такая правильная задача по запрету такого рода движений, организаций, я только двумя руками за. Султан Хамзаев депутат ГД

Фото: Pxhere

При этом он добавил, что рожать или не рожать детей — это личное дело каждого. Другой вопрос, если против деторождения высказываются НКО. Здесь уже должны быть юридические последствия, а следить за этим обязан Роскомнадзор. «Чайлдфри — это мировое движение, которое, пропагандирует в женской среде в целом отказ от того, чтобы женщина исполняла свое прямое предназначение, природное предназначение», — отметил парламентарий. Это противоречит правильным канонам семьи, человеческих взаимоотношений и духовности. «Если человек сам для себя эти выводы делает, это его личное право. А если это делает общественное объединение по принципу вот такого рода, то это уже, я считаю, в раздел экстремизма», — заключил Хамзаев. Депутат Госдумы Яна Лантратова назвала идеологию чайлдфри «эгоистической и разрушительной». Крепкая семья должна быть основой крепкой страны, подчеркнула она.