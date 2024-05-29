Петербургский омбудсмен Митянина заявила, что нормальная жизнь без ребенка невозможна

Человек не сможет построить нормальную жизнь, если у него нет ребенка. Таким мнением поделилась с «Петербургским дневником» уполномоченный по правам ребенка в Санкт-Петербурге Анна Митянина.

По ее словам, одна из причин, по которой процветает мода на отказ на рождение детей, — это то, что ребенка воспринимают как преграду для достижения успеха.

«Мода на чайлдфри, карьера и саморазвитие — вот, что сегодня цепляет молодежь. Семья и дети воспринимаются как преграда к росту и развитию», — отметила омбудсмен.

При этом сама она состоялась и в жизни, и в карьере. Но главной своей ролью считает именно роль мамы. Митянина подчеркнула, что не может представить себе полноценную и нормальную жизнь без детей.

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