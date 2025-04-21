Отдать жизнь ради Победы. Как пионеры Подмосковья сражались с гитлеровцами

Партизаны Подмосковья во время Великой Отечественной войны помогали Красной армии остановить оккупантов. Наравне со взрослыми против гитлеровцев сражались обычные дети. О подвигах юных героев — в материале 360.ru

Пионеры — герои Подмосковья Героями Великой Отечественной были не только взрослые, но и дети. Многих из них всегда будут звать неполными именами: Лида, Валя, Володя, Толя. Все потому, что им так и не довелось вырасти. Даже фотоснимки этих ребят редкость. Зато их короткая жизнь стала примером для многих поколений. У каждого был свой подвиг. Кто-то бросался под вражеский танк со связкой гранат, кого-то схватили во время диверсии или выдали предатели. А кто-то бил фашистов вовсе без оружия, как 11-летний скрипач Муся Пинкензон — он, обреченный на расстрел лишь потому, что был евреем, глядя в лицо своим палачам, заиграл «Интернационал». В Московской области школьники боролись с врагом, многим это стоило жизни. Но они были готовы на все, лишь бы приблизить Победу. Самое главное, что мы можем сделать в благодарность за их подвиг, — помнить о них и никому не позволять вымарывать имя героев из истории.

Фото: Салют в память героев Подмосковья, деревня Нелидово. Anna Sergeeva / www.globallookpress.com

Леня Засыпкин После начала немецкой оккупации семеро пионеров из деревни Межутино (ныне — Можайского городского округа) организовали отряд сопротивления. Под руководством 14-летнего Лени Засыпкина они, как могли, портили жизнь гитлеровцам: крали инструменты, прокалывали у автомобилей шины. Однажды школьникам даже удалось стащить у немецкого офицера и передать партизанам карту местности с отметками расположения и численности вражеских гарнизонов. Позже мальчики насыпали песок в бочки с горючим. На этом удача кончилась: немцы нашли и казнили двоих участников пионерского сопротивления.

Интересно Прорываясь к Москве, гитлеровцы не щадили никого: убивали людей, жгли дома, села и деревни, уничтожали поля, школы, больницы, взрывали памятники архитектуры. Но жестокость врага не сломила сопротивление. Всего в рядах партизанских отрядов Подмосковья сражались примерно 15 тысяч человек. Прорываясь к Москве, гитлеровцы не щадили никого: убивали людей, жгли дома, села и деревни, уничтожали поля, школы, больницы, взрывали памятники архитектуры. Но жестокость врага не сломила сопротивление. Всего в рядах партизанских отрядов Подмосковья сражались примерно 15 тысяч человек.

Оставшиеся на свободе ребята украли у фашистов несколько винтовок, автомат и ящик с гранатами. В ответ оккупанты дали два часа, чтобы диверсант сдался, иначе они обещали убить всех жителей Межутина. Засыпкин пришел в немецкий штаб. На следующий день, 2 ноября 1941 года, его расстреляли.

Фото: Леонид Засыпкин, погиб в 14 лет / Википедия

Толя Шумов и Володя Колядов Четверо подростков из волоколамской деревни Осташево — Толя Шумов, Володя Колядов, Юрий Сухнев и Саша Воронова — в 1941 году окончили школу. Все они ушли в леса с партизанским отрядом. Молодежь ходила по окрестным деревням, собирала данные о численности и передвижении немецких колонн, распространяла листовки. Когда гитлеровцы их останавливали, вчерашние школьники убедительно прикидывались безобидными просточками, и ребят отпускали. Как-то Шумов даже смог умыкнуть из-под носа немецкого офицера его оружие и полевую сумку. Но однажды, когда парень пришел в родную деревню на встречу с Вороновой, его схватили.

Фото: Партизан Анатолий Шумов, погиб в 17 лет / Википедия

Допрос и пытки длились несколько часов, однако партизан никого не выдал. Немцы отвели его в лес и расстреляли. Точного места гибели Анатолия Шумова найти не удалось. Посмертно его наградили орденом Ленина. Через несколько дней погиб Володя Колядов. Наступающим советским войскам нужно было выявить огневые точки противника. Парень вызвал огонь на себя: пустил красную ракету, закричал «Ура!», а испуганные немцы начали палить и раскрыли свое расположение. Во время обстрела юного партизана смертельно ранила разрывная пуля.

Фото: Партизан Владимир Колядов, погиб в 15 лет / Википедия

Лида Матвеева Начало войны 16-летняя Лида Матвеева встретила в деревне Иваново Рузского района. Девушка, как обычно, приехала на лето к бабушке. Однако после 22 июня возвращаться домой в родной Ленинград было слишком рискованно. А осенью 1941-го пришли оккупанты. Когда в конце ноября к деревне подошли два советских танка, Матвеева бросилась им навстречу и предупредила, что немцы рядом. Бойцы благополучно избежали засады, но поступок девушки пришелся не всем по душе: кто-то из местных жителей сообщил о нем гитлеровцам, либо они сами это увидели.

Фото: Лидия Матвеева, погибла в 16 лет / Википедия

Матвееву арестовали, жестоко избили и в тот же день повесили на липе у здания сельсовета. Фашисты не давали снимать тело три дня, а потом, отступая, бросили его в горящий дом Останки девушки ивановцы похоронили в больничном саду. После войны перенесли захоронение в сквер около клуба и установили белый мраморный обелиск.

Миша Балакирев После прихода фашистов в Клин 13-летний Миша Балакирев вместе с товарищами начал бороться с врагом. Оккупанты не особо обращали внимание на детей, так что пионерам-подпольщикам удалось выкрасть у немцев патроны, гранаты и два ручных пулемета MG-13.

Фото: Михаил Балакирев, погиб в 13 лет / Википедия

В ночь на 14 декабря Балакирева все-таки схватили: в тот момент он подсовывал в пулеметную ленту на мотоцикле тротиловые патроны. Мальчика зверски избили, но он не выдал друзей. Немцы расстреляли пионера разрывными пулями. На следующий день Красная армия освободила город.

За мужество, стойкость и массовый героизм четыре города Московской области удостоены звания «Город воинской славы»: Дмитров, Волоколамск, Можайск и Наро-Фоминск. Более 20 тысяч пионеров наградили медалями «За оборону Москвы».