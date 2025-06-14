14 июня 2025 10:00 Петрова твердость и Павлов разум. Какой пост соблюдают православные в июне 2025 года Религиовед Фоминых объяснила, от каких блюд лучше воздержаться в Петров пост 0 0 0 Фото: hermitage_museum/Instagram.com* / www.globallookpress.com Общество

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В июне православные верующие начнут соблюдать Петров пост. Период ограничений посвятили апостолам Петру и Павлу. Кто эти святые, когда вступать, сколько длится и другие важные аспекты — в материале 360.ru.

Когда начинается Петров пост в 2025 году Период очищения начинается через неделю после Святой Троицы. В этом году ее отметили в воскресенье, 8 июня.

Интересно В 2025 году первый день поста 16 июня. В 2025 году первый день поста 16 июня.

«Петров пост наступает спустя девять воскресений после Пасхи. Конец периода всегда фиксированный: пост заканчивается 11 июля по новому стилю, накануне Дня Петра и Павла», — рассказала 360.ru религиовед, профессор РЭУ имени Плеханова Наталия Фоминых. Он может продолжаться очень долго. Все зависит от дня Пасхи. «Самый короткий Петров пост шел восемь дней, самый длинный — 42. Поэтому утверждение, что этот период воздержания от благ однозначно короткий, не совсем правильное», — объяснила эксперт. В 2025 году он продлится 26 дней.

Фото: Artur Widak/ZUMAPRESS.com / www.globallookpress.com

История Петрова поста Его первое упоминание пришлось на апостольское предание святого Ипполита Римского в III веке. Тогда его не связывали с апостолами Петром и Павлом, а называли компенсационным. «Суть заключалась в компенсации. Через ограничение должны были пройти те, кто по здоровью или другим причинам не смогли воздерживаться в Великий пост перед Пасхой», — рассказала Фоминых. Однажды пост закончился, а на следующий день, 29 июня по старому стилю, в Константинополе освятили храм во имя первоверховных апостолов Петра и Павла. С тех пор период воздержания начали посвящать им.

Фото: РИА «Новости»

Житие первоверховных апостолов Петра и Павла Фоминых рассказала, что святые были разными по характеру. Их пути к вере тоже отличались. Павел пришел к ней через разум, поняв учение Христа. В душе Петра никогда не было сомнений. Он оставил все, что связывало его с прежней жизнью, и последовал за учителем. Другое важное отличие: Апостол Петр был одним из любимых и ближайших учеников Христа. Всего их было 12. Он присутствовал при всех событиях земной жизни Спасителя. Павел же никогда его не видел. Начал свою проповедь намного позже, из-за чего его даже не считают одним из апостолов. «Несмотря на это, церковь их соединяет. По силе и глубине веры они равны, поэтому их одинаково почитают», — отметила религиовед. История Петра Изначально Петра звали Симоном. Как и его брат, Симон был простым рыбаком в Галилее — дальней провинции Иерусалима. В то время в городе жило много язычников, и столичные жители относились к галилейцам с презрением: их считали глупыми, необразованными людьми с акцентом.

Интересно Имя Петр переводится как «камень». Иисус Христос сказал, что на этом камне он построит Церковь, которая будет неприступна для ада. Имя Петр переводится как «камень». Иисус Христос сказал, что на этом камне он построит Церковь, которая будет неприступна для ада.

Доход рыбаков зависел от удачи: ловля либо шла, либо денег не было. Поэтому когда Симон и Андрей услышали приглашение странствующего проповедника, то сразу отправились за ним.

Фото: Репродукция картины художника Эль Греко "Апостолы Петр и Павел" / РИА «Новости»

Однажды Иисус пошел по воде. Его ученики отступили в удивлении, а воодушевленный Петр решил приблизиться ко Христу, попросил его помочь совершить чудо. «Тогда Петр тоже пошел по воде, но внезапно почувствовал качание, ветер, испугался и начал тонуть. Он призвал Господа спасти его. Иисус сделал это, но обвинил в маловерии, ведь тот засомневался», — объяснила эксперт. Также после своего воскресения Иисус явился первым именно к апостолу Петру. Через 50 дней Святой Дух, который посетил всех учеников, наделил того небывалой духовной силой и дал возможность проповедовать Слово Божие. Тогда же апостол собрал три тысячи человек и обратил их в христианство, а через несколько дней избавил хромого от его недуга. Когда иудеи узнали про это, в веру обратились еще пять тысяч человек, среди них были две жены римского императора Нерона. Правитель разозлился. Петру посоветовали покинуть Рим, чтобы избежать смерти. Выходя из городских ворот, он встретил Христа. Ученик спросил учителя, куда он направляется.

Христос шел в Рим для того, чтобы вновь быть распятым. В этот момент Петр понял, что настала его очередь пострадать за веру. Он вернулся в город. Наталия Фоминых

Петра распяли на кресте. Перед смертью он попросил палачей расположить его вниз головой, так как считал себя недостойным умереть гибелью Спасителя. С тех пор перевернутое распятие считается символом Петра.

Фото: Zamir Usmanov/Russian Look / www.globallookpress.com

История Павла Павел до встречи с учением Христа тоже носил другое имя — Савл. Его судьба складывалась иначе: он был римским гражданином, то есть из привилегированного сословия, к тому же с богатой родословной. Например, мог похвастаться общими корнями с царем Саулом, в честь которого его нарекли Савлом.

Интересно По другой версии, Савлу при рождении дали второе имя — Паулюс. Но он не использовал его в обычной жизни. По другой версии, Савлу при рождении дали второе имя — Паулюс. Но он не использовал его в обычной жизни.

Он жил в городе Тарси, получил престижное образование в Иерусалиме и стал фарисеем, одним из тех, кто защищал иудаизм и был гонителем христиан. Однако Павел всегда отличался умом и любознательностью, поэтому досконально изучил верование и те идеи, которые проповедовал Христос. «И Господу было угодно просветить его разум светом истинной веры. Таким образом, он исполнился Духа Святого и начал проповедовать в синагогах учение, которое до недавнего времени обличал как ложное», — рассказала Фоминых. Образованность Павла подкупала людей, и они ему верили. Так как он был римлянином, по закону его не могли распять, ведь такую смерть считали позорной. Поэтому узнавший о проповедях Павла император приказал вывезти апостола за черту города и обезглавить. «Предание гласит, что на том месте, где голова Павла упала с плеч, из земли начал бить чудодейственный источник», — рассказала Фоминых.

Фото: Bildverlag Bahnmüller/imageBROKER.com / www.globallookpress.com

Почему Петра и Павла называют первоверховными Название «первоверховные» вводит в заблуждение. Многие думают, что они выше других по значению, но это не так. «В книге „Деяния апостолов о подвиге и проповедях Петра и Павла“ их называли главными. Но не в том смысле, что они могли диктовать свои решения другим, а в том, что именно они заложили основы догматическо-нравственного учения православной Церкви», — объяснила религиовед. Суть Петрова поста Православные придерживаются Петрова поста, чтобы вспомнить святых и попытаться встать на путь, который они прошли, когда решили проповедовать Евангелие. Перед этим они соблюдали воздержание от благ, чтобы очиститься. Пост — добровольное самоограничение в пище, развлечениях, общении с людьми.

В списке почему-то на первое место ставят ограничение в пище. Но это отказ не только от вкусной еды, но и религиозный аскетизм, который считается упражнением духа, а дух закаляется в воздержании, в отказе от приятных и привычных вещей. Так происходит духовный рост, соединение с Богом. Наталия Фоминых

Таким образом человек, который во время поста отказывается только от пищи, но продолжает развлекаться, тратит время. В ограничении просто нет смысла.

Фото: Artur Widak/ZUMAPRESS.com / www.globallookpress.com

Что можно и нельзя есть Петров пост не такой строгий, как Великий. В этот период следует отказаться только от мясных продуктов. «В среду и пятницу нужно воздерживаться также от рыбы. В субботу, воскресенье и некоторые храмовые праздники разрешается употребление вина», — пояснила религиовед. Кому нельзя поститься Душевный и духовный пост будет полезен всем. Телесный, то есть ограничение в еде, противопоказан: беременным;

детям;

кормящим;

больным людям. Традиции на Петров пост Традиции летнего поста в основном связаны с кулинарией. По средам и пятницам принято готовить окрошки, щи, грибную икру и другие постные блюда. В праздники хозяйки пекут рыбники — пироги с рыбой. Кроме того, принято причащаться. «Во время соблюдения ограничений человек обращает мысли внутрь, анализирует поведение, пытается освободиться от злобы и гнева. Как известно, к причастию нельзя подходить с этими эмоциями», — объяснила Фоминых. По этой причине это таинство именно в пост — самое правильное для верующих.

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