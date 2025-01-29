Сегодня 00:02 Петр-полукорм. Как правильно провести 29 января, чтобы не остаться без денег Отец Николай: на Петр-полукорм 29 января следует молиться о заключенных 0 0 0 Фото: Philippe Lissac/Godong/Global Look Press Общество

Праздники

Православие

Религия

В церковном календаре 29 января посвящено чествованию вериг апостола Петра. Почему в этот день верующие вспоминают цепи, сковавшие одного из 12 ближайших учеников Иисуса Христа, и о чем обязательно следует помолиться — в материале 360.ru.

Чем знаменит апостол Петр? Он является одним из самых известных и важных персонажей в истории христианства. Будущий святой родился в семье рыбака, носил имя Симон и был братом апостола Андрея Первозванного. Христос застал его за рыбной ловлей на Геннисаретском озере, призвал к служению и удостоил имени Петр за особую преданность и решительность.

Фото: Cindy Miller Hopkins/Danita Delimont/Global Look Press

После сошествия Святого Духа апостол Петр произнес речь перед народом в день Пятидесятницы и обратил в веру тысячи человек. В последующем он исцелил хромого, проповедовал по берегам Средиземного моря, в Антиохии, Египте, Греции, Малой Азии, Испании, Карфагене и Британии, написал два Соборных послания и умер в Риме в 67 году мученической смертью через распятие вниз головой. Чествование вериг апостола Петра Праздник 29 января посвящен чудесному освобождению святого из темницы, куда царь Ирод заточил его и приказал заковать в две железные цепи, или вериги. Священник в храме Петра Митрополита Московского в Санкт-Петербурге отец Николай (Савченко) рассказал 360.ru, что в тот период апостол Петр подвергался гонениям за проповедь сначала в Иерусалиме, затем в Риме.

В Деяниях апостолов описан эпизод, как ангел предстал апостолу в темнице и чудесно освободил его, когда цепи его упали с рук, а двери темницы сами собой открылись. Отец Николай Священник в храме Петра Митрополита Московского

Верующие хранили эти вериги и считали их целебными. Впоследствии патриарх Ювеналий передал их царице Евдокии. Она оставила одну цепь в Константинополе в церкви Святых Апостолов, а вторую отправила в Рим для храма Сан-Пьетро-ин-Винколи. По словам отца Николая, чудесное избавление апостола из темницы стало для верующих знаком и напоминанием о тех, кто претерпевал заключение, справедливо или несправедливо, испытав на себе гнев власти.

Фото: Unsplash

«И мы видим здесь при упоминании о тюрьме и заключении именно славное и чудесное освобождение апостола, что должно напоминать всем служителям закона и правосудия о том, что верующие во Христа освобождены от заключения греха в Его светлом воскресении», — сказал он. Почему Петр-полукорм? Этот день носит еще одно название — Петр-полукорм. Собеседник 360.ru объяснил это народной присказкой. Дело в том, что конец января — это как раз ровно полгода с начала уборки урожая озимых зерновых, ржи и в более поздние годы картофеля.

Фото: Michael Zegers/http://imagebroker.com/#/search/Global Look Press

«То есть с конца июля начинали есть новый урожай, и его должно было хватить на целый год, а 29 января — это был день ровно половины пути. Поэтому в такой день обычно смотрели на запасы урожая и проверяли, насколько его будет хватать до лета», — объяснил он. Что можно и нельзя делать 29 января? Если раньше в Петр-полукорм люди проверяли припасы, то теперь священнослужитель посоветовал просить у Господа сил и разума на реализацию в профессии. В этот день нужно искать возможности трудиться вместо ненужного безделья и расслабленности. «В этот день надо думать, молиться и заботиться о тех, кто оказался в заключении, плену, заложниках», — сказал отец Николай.

Фото: Unsplash

Существуют и народные традиции празднования. В Петр-полукорм нельзя шить, прясть, вязать и вышивать. Считалось, что семья человека, который откажется от хлеба или выбросит его остатки, обречена лишиться достатка, а использование любых предметов, напоминающих волчьи зубы, например топора, ножа или ножниц, навлечет нападение диких животных. Зато этот день отлично подходит для принятия важных решений. Народные приметы помогали людям спрогнозировать погоду. Если в Петр-полукорм сильно подморозило, то лето будет жарким. Красное солнце на закате сулило заморозки. Если курица вставала на одну ногу, ожидался мороз, загудел самовар — похолодание.