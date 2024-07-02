Электросамокатчик спровоцировал ДТП с автобусом на северо-востоке Москвы

Источник 360.ru: автобус попал в ДТП из-за электросамокатчика в Бибиреве

Фото: РИА «Новости»

Автобус с пассажирами попал в аварию на улице Корнейчука в московском районе Бибирево из-за вылетевшего на проезжую часть водителя электросамоката. Об этом 360.ru сообщил источник в экстренных службах столицы.

В результате происшествия сильные травмы получили две пассажирки. Прибывшие на место врачи диагностировали у одной женщины переломы трех ребер, вторая получила многочисленные ушибы. Медики забрали пострадавших в больницу.

Еще один человек после оказания помощи на месте от госпитализации отказались. Водитель электросамоката с места происшествия скрылся.

На минувшей неделе вставшие вдвоем на электросамокат подростки попали в аварию в Советском районе Нижнего Новгорода. По данным городского управления ГИБДД, управлявший самокатом молодой человек врезался в автомобиль Hundai во время проезда через дорогу. В результате пострадавших молодых людей доставили в больницу с травмами.

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