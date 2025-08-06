Первый невольничий. Рынок рабов Стерлигова — «призыв к труду» или просто пиар?
Юрист Семеновский назвал рекламой анонс Стерлигова об открытии рынка рабов
Заявление скандального миллиардера-предпринимателя Германа Стерлигова об открытии «1-го невольничьего рынка» в России — это пиар-ход. Зачем ему это нужно и что может грозить бизнесмену — в материале 360.ru.
Радикальное решение дефицита кадров
Предприниматель сообщил о намерении открыть «невольничий рынок» в Telegram-канале. Базар будет работать 29-30 августа на Большой ремесленной выставке в Слободе братьев Стерлиговых.
«Радикальное решение кадровой проблемы. Русские невольники и русские невольницы для русских землевладельцев!» — написал бизнесмен.
Рынок рабов как пиар-акция
Стерлигов — известный пиарщик, который эпатирует публику такими громкими заявлениями. На самом деле он не будет заниматься работорговлей, считает лидер православного движения «Сорок сороков» Андрей Кормухин.
«Он не будет заниматься работорговлей, за которую грозит уголовное наказание. Конечно, он объяснит, что имел в виду под невольницами. Так что его не привлекут к уголовному наказанию. Я считаю, что это просто лишний повод Германа Стерлигова привлечь к себе внимание, чтобы о нем как можно больше писала пресса», — объяснил эксперт.
Слова «работа» и «раб» являются однокоренными, а невольник — это человек, который себе не принадлежит, напомнил Кормухин.
«Герман Стерлигов умный человек. Вы считаете, что он сам себя в тюрьму посадит, что ли? Я говорю: он талантливый пиарщик. Одно дело написать в Telegram-канале эти слова, а потом этому соответствовать в реале. <…> В XXI веке совсем по-другому используется труд, и люди, работая, превращаются в рабов. Каждый работающий человек — раб», — сказал он.
Какое наказание может грозить Стерлигову
Юрист, доцент Финансового университета при правительстве Игорь Семеновский также напомнил 360.ru, что Стерлигов неоднократно делал скандальные заявления. Например, предлагал заранее покупать себе гробы.
Его публикация о рынке рабов — это рекламная кампания.
«Речь идет о рекламной кампании, о проведении его мероприятия, связанного с традиционными ремеслами, которое будет проходить в конце августа. Таким эпатажным, эксцентричным образом, через СМИ в том числе, идет привлечение внимания к его большой ремесленной выставке», — считает юрист.
Уголовный кодекс содержит целый ряд статей, связанных с преступлениями против свободы, чести и достоинства личности. Есть статьи о похищении человека, торговле людьми, незаконном лишении свободы и использовании рабского труда. За это грозят сроки до шести лет.
Наверное, сложно здесь даже увидеть покушение на совершение данных преступлений, то есть на торговлю людьми или на использование рабского труда.
Игорь Семеновский
юрист
В данном случае чисто гипотетически можно говорить о мелком хулиганстве или нарушении общественного порядка. Однако Стерлигову, скорее всего, грозит максимум проверка, заключил Семеновский.