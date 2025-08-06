Заявление скандального миллиардера-предпринимателя Германа Стерлигова об открытии «1-го невольничьего рынка» в России — это пиар-ход. Зачем ему это нужно и что может грозить бизнесмену — в материале 360.ru.

Предприниматель сообщил о намерении открыть «невольничий рынок» в Telegram-канале. Базар будет работать 29-30 августа на Большой ремесленной выставке в Слободе братьев Стерлиговых.

Рынок рабов как пиар-акция

Стерлигов — известный пиарщик, который эпатирует публику такими громкими заявлениями. На самом деле он не будет заниматься работорговлей, считает лидер православного движения «Сорок сороков» Андрей Кормухин.

«Он не будет заниматься работорговлей, за которую грозит уголовное наказание. Конечно, он объяснит, что имел в виду под невольницами. Так что его не привлекут к уголовному наказанию. Я считаю, что это просто лишний повод Германа Стерлигова привлечь к себе внимание, чтобы о нем как можно больше писала пресса», — объяснил эксперт.

Слова «работа» и «раб» являются однокоренными, а невольник — это человек, который себе не принадлежит, напомнил Кормухин.

«Герман Стерлигов умный человек. Вы считаете, что он сам себя в тюрьму посадит, что ли? Я говорю: он талантливый пиарщик. Одно дело написать в Telegram-канале эти слова, а потом этому соответствовать в реале. <…> В XXI веке совсем по-другому используется труд, и люди, работая, превращаются в рабов. Каждый работающий человек — раб», — сказал он.