Скандально известный бизнесмен Герман Стерлигов собрался открыть «1-й невольничий рынок» в России. Подробности появились в его Telegram-канале.

Работать этот рынок будет 29–30 августа на Большой ремесленной выставке в Слободе братьев Стерлиговых.

«Радикальное решение кадровой проблемы. Русские невольники и русские невольницы для русских землевладельцев!» — подчеркнул он.

Там же в эти дни будет работать и некая Биржа труда.

Планируется, что участники будут носить с собой таблички «ищу работника», или «ищу работу». И, по замыслу организаторов, у них будет возможность находить друг друга и договариваться о взаимовыгодном сотрудничестве.

На планы открыть «1-й невольничий рынок с русскими рабами» сегодня отреагировал военкор Дмитрий Стешин.

«Девяносто девять процентов, это какая-то обычная изощренная ложь Германа Львовича, но стоит ему хотя бы объяснить, где находятся рамки. Хотя, это бесполезно, его жгли два раза, а он так ничего и не понял», — подчеркнул журналист.