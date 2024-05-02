Ипотека в России: когда нормализуется рынок недвижимости, когда упадет ключевая ставка | 360°

Эксклюзив 02 мая 2024, 13:11 Период наблюдений. Рынок недвижимости и ипотечный сектор столкнутся с изменениями Брокер Ракута: российский рынок недвижимости ждут значительные изменения Maksim Konstantinov/Global Look Press

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Недвижимость и ипотечный сектор в России ждут значительные изменения в июле ввиду отмены льготных программ. Центробанк будет наблюдать за рынком, рассказал 360.ru ипотечный брокер, эксперт по недвижимости Дмитрий Ракута.

Почему снизилась выдача ипотеки

В марте выдача ипотеки упала почти на 40% по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года. Банки выдали 126 тысяч ипотечных кредитов на 500 миллиардов рублей — эти показатели на 39% и 36% ниже, чем в таком же периоде 2023 года, сообщили «Известия».

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Причина заключается в ужесточении требований банков к заемщикам и политике ЦБ, отметил Ракута. С начала года в России значительно поменялись условия по льготным программам, появились новые ограничения, которых раньше не было.

«Например, человек может взять только одну льготную ипотеку один раз. Раньше таких ограничений не было. Плюс ко всему некоторые программы, а именно госпрограмму, которая заканчивается у нас 1 июля, ее ограничили, то есть сильно уменьшили сумму кредита, и ограничили также возможность получения нескольких ипотек», — объяснил брокер.

По его словам, Центробанк выпустил определенную методичку для банков, по которой они рассчитывают доход и коэффициент для клиентов. Поэтому простым заемщикам в несколько раз сложнее взять ипотеку.

У них должен быть хороший подтвержденный официальный доход и первоначальный взнос от 20% минимум. Банкам невыгодно давать сейчас ипотеку с меньшим первоначальным взносом, потому что у банков тогда повышаются коэффициенты рисков. Дмитрий Ракута ипотечный брокер

Все эти нововведения значительно повлияли на выдачу и объемы ипотеки. Кроме того, высокая ключевая ставка сохраняется достаточно длительный период времени, и многие не готовы приобретать такой продукт, как ипотека. Люди дожидаются лучших времен, когда снизится ставка. Сейчас выгоднее арендовать квартиру, отметил специалист.

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Когда улучшится ситуация с выдачей ипотеки

Согласно прогнозам, ситуация в ипотечном секторе улучшится к концу 2024 года. Темпы инфляции начинают снижаться, что означает возможное сокращение ключевой ставки. В таком случае ипотечные продукты станут более доступными, заявил Ракута.

«Но просто вопрос в том, что маловероятно, что Центробанк возьмет и резко снизит ставку, то есть с 16% до 10% точно не будет. Может быть, на 1-2% максимум будет снижение, но все равно это достаточно высокая ставка. И по итогу рыночная ипотека даже с учетом снижения на 1-2% будет у нас не 18%, а 15-14% — это достаточно высокая ставка», — объяснил брокер.

В связи с этим Центробанк, Минфин и Минстрой будут наблюдать за рынком. Не факт, что появятся новые льготные программы, и даже семейную ипотеку собираются ужесточить.

В июле будут значительные изменения вообще в рынке недвижимости и в ипотечном секторе. <…> Если рынок адаптируется, то, возможно, будут какие-то нововведения, но поэтапные. Если, конечно, рынок совсем просядет, в том числе и первичный рынок, а первичный рынок у нас сильно связан с экономикой страны, то тогда в экстренном порядке надо будет какие-то новые меры предпринимать. Дмитрий Ракута ипотечный брокер

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По его словам, льготные программы не очень положительно влияют на экономику и на инфляцию. С другой стороны, у Минфина есть задачи по объему строительства, застройщики должны завершить свои проекты и запустить их в продажу. Все это связано с ипотекой.

«То есть будет такой период, очень интересный для рынка недвижимости. Даже, наверное, так сказать, исторический период, когда будет отмена льготных программ и период восстановления рынка», — заключил эксперт.

Ранее сообщалось, что интерес россиян к покупке загородного жилья вырос на треть. Причины ажиотажа заключатся в льготных ипотечных программах и росте цен на квартиры, сообщал RT.