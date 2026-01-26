Переплата пенсии: как избежать иска от Соцфонда и когда можно оставить деньги себе
Юрист Кубасова объяснила, когда законно отказаться от возмещения переплат пенсии
Переплата пенсии не приговор для кошелька. Прежде чем соглашаться на возврат или паниковать из-за письма Соцфонда, следует проверить, нет ли законных оснований для оспаривания. Когда можно смело отказаться от возмещения, а когда фонд имеет право взыскать долг в одностороннем порядке и к чему приведет бездействие — выяснил 360.ru.
В каких случаях может возникнуть переплата по пенсии
Причины для этого следующие:
- неработающий пенсионер, который получал пенсию ниже прожиточного минимума и социальную доплату в связи с этим, устроился на работу, тем самым потеряв право на доплату;
- гражданин, который осуществлял уход за ребенком-инвалидом или престарелым человеком, устроился на работу или ему назначили пособие по безработице или пенсию;
- получатель пенсии по потере кормильца старше 18 лет завершил обучение в вузе на очной форме или ушел в армию;
- если пенсионер получал фиксированную выплату к страховой пенсии за ребенка до 23 лет, который учится на очной форме и находится на иждивении, при отчислении последнего выплата теряется;
- неработающий пенсионер со стажем работы в сельском хозяйстве не менее 30 лет, получающий 25% к фиксированной выплате страховой пенсии, переехал в город или устроился на работу — выплата в этом случае также теряется.
Если переплата образовалась по вине получателя, когда он не сообщил обстоятельства, при которых право на выплату утрачивается, ему следует самостоятельно заявить об изменениях. Для этого написать обращение в свободной форме в отделении СФР. Нотариально заверять документ не нужно.
Когда можно не возмещать переплату
Также бывают случаи, когда получатель имеет право не возвращать переплату, рассказала 360.ru юрист и преподаватель Финансового университета при Правительстве России Наталья Кубасова.
«Согласно пенсионному и социальному законодательству, переплата пенсии по вине Социального фонда (например, если произошла счетная ошибка или переплата образовалась вследствие неправильных действий/бездействия сотрудников ведомства) не всегда подлежит возврату», — объяснила эксперт.
Судебная практика и действующие акты предусматривают, что:
- если получатель своевременно уведомил СФР о смене обстоятельств (например, переехал, устроился на работу, изменился состав семьи), а фонд не произвел перерасчет вовремя, переплата тоже не должна взыскиваться;
- в ряде случаев, если получатель не успел заявить о смене обстоятельств по уважительным причинам (болезнь, пребывание в медучреждении и другое), суд может признать, что возврат не должен производиться.
Однако при установлении, что переплата возникла вследствие заведомо ложных сведений, которые подал получатель, или сокрытия им информации, обязанность вернуть ее сохраняется.
Может ли СФР удержать переплату из будущих выплат?
Если Соцфонд обнаружил переплату со своей стороны, он направит гражданину уведомление с предложением вернуть переплаченные суммы добровольно.
«Сотрудники СФР идут навстречу и предлагают комфортные варианты погашения. Например, списывать с пенсии определенную сумму или 20% ежемесячного дохода», — написали на сайте ведомства.
Юрист Кубасова уточнила, что такое возможно только после следующих шагов:
- уведомления о наличии переплаты;
- получения согласия пенсионера на удержания.
«Без этого удержания могут производить только по решению суда, если гражданин отказался добровольно возместить переплату», — пояснила юрист.
Об удержаниях пенсионер может узнать из уведомлений Соцфонда или из расчетных листков/выписок к пенсии. Размер ежемесячной пенсии оказывается меньше, чем обычно, а в сопроводительных документах отражается статья удержания.
Что грозит гражданину, который не вернул переплату
Если в установленные сроки, указанные в письме Соцфонда, гражданин не вносит незаконно полученные суммы, ведомство имеет право подать на него в суд. В этом случае судья может:
- обязать вернуть неправомерно полученную сумму переплаты;
- добавить к ней неустойку;
- помимо перечисленного, взыскать с должника судебные расходы.
«Штрафы как таковые прямо не предусмотрены, но возможно назначение административной ответственности, если выяснится, что пенсионер сознательно скрыл важные сведения, или уголовной, если подал ложную информацию (статья 159 Уголовного кодекса России — „Мошенничество“)», — рассказала Кубасова.
Вероятны арест банковских счетов и удержание денежных средств судебными приставами по исполнительному листу.