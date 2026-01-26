Переплата пенсии: как избежать иска от Соцфонда и когда можно оставить деньги себе

Юрист Кубасова объяснила, когда законно отказаться от возмещения переплат пенсии

Деньги в кошельке
Фото: Деньги в кошельке/Медиасток.рф

Переплата пенсии не приговор для кошелька. Прежде чем соглашаться на возврат или паниковать из-за письма Соцфонда, следует проверить, нет ли законных оснований для оспаривания. Когда можно смело отказаться от возмещения, а когда фонд имеет право взыскать долг в одностороннем порядке и к чему приведет бездействие — выяснил 360.ru.

В каких случаях может возникнуть переплата по пенсии

Причины для этого следующие:

Razmik Zackaryan/URA.RU
Фото: Razmik Zackaryan/URA.RU/www.globallookpress.com

Если переплата образовалась по вине получателя, когда он не сообщил обстоятельства, при которых право на выплату утрачивается, ему следует самостоятельно заявить об изменениях. Для этого написать обращение в свободной форме в отделении СФР. Нотариально заверять документ не нужно.

Когда можно не возмещать переплату

Также бывают случаи, когда получатель имеет право не возвращать переплату, рассказала 360.ru юрист и преподаватель Финансового университета при Правительстве России Наталья Кубасова.

«Согласно пенсионному и социальному законодательству, переплата пенсии по вине Социального фонда (например, если произошла счетная ошибка или переплата образовалась вследствие неправильных действий/бездействия сотрудников ведомства) не всегда подлежит возврату», — объяснила эксперт.

Судебная практика и действующие акты предусматривают, что:

Однако при установлении, что переплата возникла вследствие заведомо ложных сведений, которые подал получатель, или сокрытия им информации, обязанность вернуть ее сохраняется.

Belkin Alexey/news.ru
Фото: Belkin Alexey/news.ru/www.globallookpress.com

Может ли СФР удержать переплату из будущих выплат?

Если Соцфонд обнаружил переплату со своей стороны, он направит гражданину уведомление с предложением вернуть переплаченные суммы добровольно.

«Сотрудники СФР идут навстречу и предлагают комфортные варианты погашения. Например, списывать с пенсии определенную сумму или 20% ежемесячного дохода», — написали на сайте ведомства.

Юрист Кубасова уточнила, что такое возможно только после следующих шагов:

«Без этого удержания могут производить только по решению суда, если гражданин отказался добровольно возместить переплату», — пояснила юрист.

Об удержаниях пенсионер может узнать из уведомлений Соцфонда или из расчетных листков/выписок к пенсии. Размер ежемесячной пенсии оказывается меньше, чем обычно, а в сопроводительных документах отражается статья удержания.

Деньги и счет на оплату коммунальных услуг
Фото: Деньги и счет на оплату коммунальных услуг/Медиасток.рф

Что грозит гражданину, который не вернул переплату

Если в установленные сроки, указанные в письме Соцфонда, гражданин не вносит незаконно полученные суммы, ведомство имеет право подать на него в суд. В этом случае судья может:

«Штрафы как таковые прямо не предусмотрены, но возможно назначение административной ответственности, если выяснится, что пенсионер сознательно скрыл важные сведения, или уголовной, если подал ложную информацию (статья 159 Уголовного кодекса России — „Мошенничество“)», — рассказала Кубасова.

Вероятны арест банковских счетов и удержание денежных средств судебными приставами по исполнительному листу.

    Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте