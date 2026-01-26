Переплата пенсии: как избежать иска от Соцфонда и когда можно оставить деньги себе

Переплата пенсии не приговор для кошелька. Прежде чем соглашаться на возврат или паниковать из-за письма Соцфонда, следует проверить, нет ли законных оснований для оспаривания. Когда можно смело отказаться от возмещения, а когда фонд имеет право взыскать долг в одностороннем порядке и к чему приведет бездействие — выяснил 360.ru.

неработающий пенсионер со стажем работы в сельском хозяйстве не менее 30 лет, получающий 25% к фиксированной выплате страховой пенсии, переехал в город или устроился на работу — выплата в этом случае также теряется.

если пенсионер получал фиксированную выплату к страховой пенсии за ребенка до 23 лет, который учится на очной форме и находится на иждивении, при отчислении последнего выплата теряется;

получатель пенсии по потере кормильца старше 18 лет завершил обучение в вузе на очной форме или ушел в армию;

гражданин, который осуществлял уход за ребенком-инвалидом или престарелым человеком, устроился на работу или ему назначили пособие по безработице или пенсию;

неработающий пенсионер, который получал пенсию ниже прожиточного минимума и социальную доплату в связи с этим, устроился на работу, тем самым потеряв право на доплату;

Если переплата образовалась по вине получателя, когда он не сообщил обстоятельства, при которых право на выплату утрачивается, ему следует самостоятельно заявить об изменениях. Для этого написать обращение в свободной форме в отделении СФР. Нотариально заверять документ не нужно.

Когда можно не возмещать переплату

Также бывают случаи, когда получатель имеет право не возвращать переплату, рассказала 360.ru юрист и преподаватель Финансового университета при Правительстве России Наталья Кубасова.

«Согласно пенсионному и социальному законодательству, переплата пенсии по вине Социального фонда (например, если произошла счетная ошибка или переплата образовалась вследствие неправильных действий/бездействия сотрудников ведомства) не всегда подлежит возврату», — объяснила эксперт.

Судебная практика и действующие акты предусматривают, что:

если получатель своевременно уведомил СФР о смене обстоятельств (например, переехал, устроился на работу, изменился состав семьи), а фонд не произвел перерасчет вовремя, переплата тоже не должна взыскиваться;

в ряде случаев, если получатель не успел заявить о смене обстоятельств по уважительным причинам (болезнь, пребывание в медучреждении и другое), суд может признать, что возврат не должен производиться.

Однако при установлении, что переплата возникла вследствие заведомо ложных сведений, которые подал получатель, или сокрытия им информации, обязанность вернуть ее сохраняется.