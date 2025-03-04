Сегодня 09:38 Переиграли и уничтожили. Три истории о том, как россияне обвели мошенников вокруг пальца 0 0 0 Фото: Karl-Josef Hildenbrand/dpa / www.globallookpress.com Общество

Мессенджеры

Мошенничество

Полиция

Бдительность пожилой петербурженки помогла полицейским задержать с поличным курьера мошенников. Бабушка нагрела его, вручив купюры «банка приколов». Это не единственный случай, когда россиянам удавалось переиграть аферистов.

Пожилая петербурженка отдала посыльному фальшивые деньги В конце февраля в полицию Калининского района Петербурга обратилась 84-летняя местная жительница. Она сообщила, что днем ей позвонили неизвестные. Они попросили ее передать деньги курьеру под предлогом «обеспечения сохранности» средств. Оперативники проинструктировали пенсионерку и подготовили для нее муляж с банкнотами «банка приколов». Когда курьер пришел к женщине за деньгами, правоохранители задержали его с поличным. Злоумышленником оказался 31-летний житель Сестрорецка, его доставили в отдел полиции. «Ранее фигурант отбывал срок за сбыт наркотиков», — сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

Фото: Медиасток.рф

На Камчатке мужчина дважды развел аферистов и пропил их деньги Житель Камчатки переиграл телефонных мошенников и заставил их дважды перевести ему деньги, сообщил Telegram-канал DPS VL. Все произошло в декабре прошлого года. С безработным мужчиной связались неизвестные, которые предложили ему поджечь полицейский автомобиль. За это злоумышленники пообещали 200 тысяч рублей. «Он согласился, сославшись на неприязнь к силовикам, и запросил предоплату 50 тысяч рублей. Деньги потратил на алкоголь, а затем, напившись, потребовал еще 20 тысяч», — рассказали авторы поста. Поучив доплату, мужчина снова закупился спиртным и перестал выходить на связь, а мошенники остались ни с чем.

Фото: Медиасток.рф

Сибирячка обдурила мошенников на шесть тысяч рублей Не менее интересный случай произошел в Иркутске в ноябре 2023 года. Аферисты через мессенджер предложили женщине зарабатывать простым способом: ставить лайки товарам на маркетплейсах. Сначала деньги действительно поступали на счет. «После этого мне пришло сообщение от работодателя со следующим заданием. Но оказалось, что уже нужно не просто поставить „лайки“, а выкупить товар», — рассказала сибирячка «КП-Иркутск». Она приобрела продукцию за шесть тысяч рублей, но оплату не получила. Тогда женщина поняла, что стала жертвой мошенников. Через некоторое время ей пришло такое же предложение в мессенджере с другого номера. Женщина решила обмануть аферистов — после первой оплаты она прекращала общаться с мошенниками. В итоге жертве удалось вернуть свои деньги.