Роскачество: большинство уловок мошенников направлены на пожилых

Руководитель Центра цифровой экспертизы Роскачества Сергей Кузьменко в беседе с Lenta.ru обратил внимание на особую уязвимость пожилых людей перед мошенниками.

Он рассказал о различных мошеннических схемах, направленных конкретно на пенсионеров, включая обещания увеличить пенсию или угрозы безопасности близких, требующие срочного перевода денег.

Кузьменко призвал информировать пожилых родственников о потенциальных рисках и объяснять им, что звонки с просьбами предоставить коды из SMS, пароли или другую личную информацию, скорее всего, связаны с действиями мошенников.