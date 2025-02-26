Роскачество: большинство уловок мошенников направлены на пожилых

Руководитель Центра цифровой экспертизы Роскачества Сергей Кузьменко в беседе с Lenta.ru обратил внимание на особую уязвимость пожилых людей перед мошенниками.
Он рассказал о различных мошеннических схемах, направленных конкретно на пенсионеров, включая обещания увеличить пенсию или угрозы безопасности близких, требующие срочного перевода денег.
Кузьменко призвал информировать пожилых родственников о потенциальных рисках и объяснять им, что звонки с просьбами предоставить коды из SMS, пароли или другую личную информацию, скорее всего, связаны с действиями мошенников.
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