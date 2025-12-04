Пенсионные баллы вырастут в 2026 году. Как узнать, на какую пенсию можно претендовать

Belkin Alexey/news.ru
Фото: Belkin Alexey/news.ru/www.globallookpress.com

С 1 января 2026 года стоимость одного пенсионного коэффициента достигнет 157 рублей. Показатель влияет на размер будущей пенсии россиян. Что это такое, как его рассчитать и как узнать, сколько пенсионных баллов уже накоплено, а какая сумма положена — в материале 360.ru.

Что такое пенсионный коэффициент и за что его начисляют

Индивидуальный пенсионный коэффициент (ИПК), или пенсионные баллы, — это параметр, который влияет на начисление и размер пенсии по старости.

Его используют для расчета будущих выплат. Полученную сумму впоследствии прибавят к фиксированной части пенсии, на которую пенсионер никак не может повлиять.

Интересно

Чем выше зарплата, тем больше баллов начислят гражданину. За один рабочий год можно получить не более 10 пенсионных коэффициентов.

Баллы начисляют не только за работу, но и за срочную службу, пребывание в добровольческом формировании и уход за инвалидом I группы, ребенком-инвалидом, гражданами старше 80 лет.

Кроме того, ИПК положены за каждый год декретного отпуска:

ИПК могут начислить максимум за шесть лет ухода за детьми в сумме.

Копилка с деньгами
Фото: Копилка с деньгами/Медиасток.рф

Сколько баллов нужно для выхода на пенсию

При расчете пенсии все баллы складывают. Их сумма повлияет на страховую часть выплат, если гражданин набрал необходимое количество.

Чтобы вовремя выйти на пенсию по старости, нужно иметь не менее 30 баллов. Еще несколько условий:

Если человек не выполнил эти условия, то он сможет претендовать на социальную пенсию.

Как рассчитать пенсионный коэффициент

Для расчета количества пенсионных баллов используют формулу:

ИПК = (сумма страховых взносов за год / нормативный размер страховых взносов) × 10.

Сумма взносов зависит от зарплаты, а нормативный размер ежегодно устанавливает правительство.

Деньги
Фото: Деньги/Медиасток.рф

Пример расчета:

Рассчитать количество ранее учтенных баллов самостоятельно сложно, для этого лучше обратиться в Социальный фонд России.

Кошелек с деньгами
Фото: Кошелек с деньгами/Медиасток.рф

Стоимость пенсионного балла

В разные годы пенсионные коэффициенты стоили по-разному:

Ежегодно значение одного пенсионного балла пересматривают. В 2026-м он составит 156,76 рубля.

Где посмотреть количество пенсионных баллов

Это можно сделать на портале госуслуг в личном кабинете — зайти в раздел «Работа и пенсия» и нажать кнопку «Получить выписку». Она придет мгновенно или в течение дня.

Также получить сведения о баллах можно, обратившись лично и с паспортом в Соцфонд или отделение МФЦ.

Деньги
Фото: Деньги/Медиасток.рф

Как посчитать будущую пенсию

Рассчитать размер пенсии можно по формуле: СП = количество пенсионных баллов × стоимость одного пенсионного балла + фиксированная часть страховой пенсии.

Если гражданин планирует уйти на заслуженный отдых в 2026 году и у его накопилось 50 баллов, то расчеты будут выглядеть следующим образом: 50 × 156,76 + 9584,69 = 17 422,69 рубля, где 9584,69 рубля — это фиксированная часть страховой пенсии с января.

