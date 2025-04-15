Пенсии в 2026 году: два повышения вместо одного. Что даст двухэтапная индексация?
С 2026 года в России вводится двухэтапная система индексации страховых пенсий, которая предусматривает увеличение выплат дважды в год. Первая индексация будет проводиться 1 февраля с учетом уровня инфляции за предыдущий год, вторая — 1 апреля на основе роста доходов Социального фонда. Как новые правила повлияют на доходы миллионов пенсионеров и какие дополнительные льготы будут предусмотрены — в материале 360.ru.
Преимущества новой системы
Переход на двухэтапную индексацию призван сделать пенсионную систему более гибкой и справедливой. Как пояснила вице-премьер Татьяна Голикова, текущий механизм, предусматривающий лишь однократное годовое повышение по инфляции, не всегда успевает за реальными изменениями в экономике.
Новая модель позволит не только компенсировать рост цен, но и учитывать финансовые возможности Пенсионного фонда, что в итоге должно привести к более существенному увеличению выплат.
Особые условия для работающих пенсионеров
Важным нововведением станет ежегодный перерасчет пенсий для граждан, продолжающих трудовую деятельность. Начиная с 1 августа 2026 года, их выплаты будут корректироваться с учетом уплаченных страховых взносов за предыдущий период.
Это особенно значимое изменение, поскольку в последние годы данная категория пенсионеров не получала индексации из-за бюджетных ограничений. Как отметил президент Владимир Путин, такое решение давно назрело, и теперь государство готово его реализовать.
Реальные перспективы и ожидаемые результаты
По оценкам экспертов, даже скромная ежегодная прибавка в 1,5 — 2 тысячи рублей (при средней пенсии) в сочетании с другими мерами поддержки способна заметно улучшить материальное положение пенсионеров.
Реализация реформы будет проводиться поэтапно: в 2025 году запланирована подготовительная работа, а с 2026 по 2030 год — непосредственное внедрение всех предусмотренных изменений.
Экономист Светлана Петрова в разговоре с 360.ru высказала мнение, что основная цель новой системы — выполнить поручение президента о снижении уровня бедности в два раза к 2030 году и попутно поддержать имидж социального государства.
Если вспомнить поручение президента к 2030 году снизить количество людей, живущих ниже уровня бедности в два раза, плюс вспомнить о том, что наше государство всегда называет себя социальным, то ровно в том, чтобы выполнить эти задачи и поддержать имидж социального государства в глазах населения и состоит главная задача этой системы двухэтапного индексирования.
Светлана Петрова
экономист
По ее мнению, система не является принципиально новой — в 2025 году уже проводилась двухэтапная индексация. Петрова сомневается, что эти меры смогут существенно улучшить материальное положение пенсионеров, хотя и позволят подтянуть выплаты к уровню инфляции.
«Улучшить материальное положение пенсионеров вряд ли эта система сможет. Хотя бы подтянет уровень доходов. Уровень получаемой пенсии будет каждый год индексироваться на уровень инфляции. В 2025 году Центробанк ожидает инфляцию до 10%, поэтому хотя бы на этот уровень будет проиндексирована пенсия, но она опять же будет проиндексирована в 2026 году», — отметила экономист.
При этом она обратила внимание на расхождение между официальной и реальной инфляцией для российских семей.
Реальная инфляция у нас не совпадает с официальной — то есть инфляция каждой конкретной семьи может сильно отличаться от инфляции, которая заявляется государством. Поэтому, как минимум, на уровень официальной инфляции проиндексируют.
Светлана Петрова
экономист
Также она указала на неопределенность с апрельской индексацией, поскольку доходы Социального фонда зависят от многих факторов, включая отчисления работодателей и инвестиционную доходность, при этом бюджет фонда остается дотационным.
«Вторая индексация, с 1 апреля, с учетом доходов социального фонда, — это такая процедура индексации, которая может быть, а может и не быть. Потому что доходы социального фонда зависят от отчислений работодателей, от доходности инвестиций. Но как правило бюджет социального фонда дотационный и пополняется за счет средств бюджета. Поэтому о каких доходах социального фонда идет речь, тяжело себе представить», — отметила Петрова.
Финансовый консультант и инвестиционный советник Юлия Хайдер в беседе с 360.ru добавила, что переход на двухэтапную индексацию связан с несоответствием между прогнозируемой и фактической инфляцией.
«Действовавшая до 2025 года система предусматривала, что индексация пенсий производится на основании прогнозируемой инфляции, которая, как правило, была меньше, чем фактическая по итогам года. Поэтому с 2025 года вводится система двухэтапной индексации пенсии. В 2025 году пенсия индексировалась два раза. С 1 января на 7,3%, но после того, как Минэкономразвития России отчиталось об инфляции 9,5%, с 1 февраля была дополнительная индексация пенсии 2,2%», — объяснила эксперт.
По ее данным, на 2026–2027 годы запланированы индексации в размере 4,5% и 5,5%, затем 4% и 4,1% соответственно. Однако эксперт обратила внимание, что реальная инфляция может превысить прогнозируемые 4%, учитывая высокую ключевую ставку ЦБ.
Но особую озабоченность, по мнению Хайдер, вызывает опережающий рост тарифов ЖКХ.
Статистика, представленная ФАС, говорит о том, что если индексация пенсии была 9%, то с 1 июля 2025 года индексация тарифов ЖКХ составит 11,9%, что больше, чем индексация пенсии. С 1 июля 2026 года — 5,4%, чуть меньше, чем планируемая индексация пенсии. И с июля 2027 года — 4,8%, при запланированной индексации пенсии только 4%. Таким образом, несмотря на усилия, которые прикладываются для индексации пенсии, можно сказать, что благосостояние пенсионеров не увеличится.
Юлия Хайдер
финансовый консультант и инвестиционный советник
Комплексная программа поддержки пожилых
Реформа пенсионного обеспечения является частью масштабной стратегии улучшения жизни старшего поколения. В числе ключевых направлений:
- организация бесплатного профессионального обучения и переподготовки для граждан старше 50 лет;
- создание специальных условий для занятости, включая надомный и дистанционный труд;
- существенное расширение медицинской помощи — увеличение охвата диспансеризацией, развитие системы выездных врачебных бригад, особенно для жителей отдаленных регионов.
Формирование комфортной среды для пожилых
Особое внимание уделяется адаптации городской инфраструктуры к потребностям старшего поколения. В планах — модернизация общественного транспорта (введение низкопольных автобусов), обустройство безопасных пешеходных зон, установка светофоров со звуковым сопровождением.
Параллельно разрабатываются специальные банковские программы, учитывающие возрастные особенности клиентов, что должно сделать финансовые услуги более доступными для пенсионеров.
Долгосрочные цели пенсионной реформы
Новая политика представляет собой комплексный подход к решению проблем старшего поколения. Она сочетает меры прямой финансовой поддержки с созданием условий для активного долголетия и социальной вовлеченности пожилых людей.
Успех преобразований будет зависеть от согласованной работы федеральных и региональных властей, а также от достаточного объема финансирования всех запланированных мероприятий. По расчетам правительства, реализация этой стратегии должна привести к существенному повышению качества жизни миллионов российских пенсионеров.