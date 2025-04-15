Сегодня 05:20 Пенсии в 2026 году: два повышения вместо одного. Что даст двухэтапная индексация? 0 0 0 Фото: Alexander Legky/Global Look Press / www.globallookpress.com Общество

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С 2026 года в России вводится двухэтапная система индексации страховых пенсий, которая предусматривает увеличение выплат дважды в год. Первая индексация будет проводиться 1 февраля с учетом уровня инфляции за предыдущий год, вторая — 1 апреля на основе роста доходов Социального фонда. Как новые правила повлияют на доходы миллионов пенсионеров и какие дополнительные льготы будут предусмотрены — в материале 360.ru.

Преимущества новой системы Переход на двухэтапную индексацию призван сделать пенсионную систему более гибкой и справедливой. Как пояснила вице-премьер Татьяна Голикова, текущий механизм, предусматривающий лишь однократное годовое повышение по инфляции, не всегда успевает за реальными изменениями в экономике. Новая модель позволит не только компенсировать рост цен, но и учитывать финансовые возможности Пенсионного фонда, что в итоге должно привести к более существенному увеличению выплат. Особые условия для работающих пенсионеров Важным нововведением станет ежегодный перерасчет пенсий для граждан, продолжающих трудовую деятельность. Начиная с 1 августа 2026 года, их выплаты будут корректироваться с учетом уплаченных страховых взносов за предыдущий период.

Фото: РИА «Новости»

Это особенно значимое изменение, поскольку в последние годы данная категория пенсионеров не получала индексации из-за бюджетных ограничений. Как отметил президент Владимир Путин, такое решение давно назрело, и теперь государство готово его реализовать. Реальные перспективы и ожидаемые результаты По оценкам экспертов, даже скромная ежегодная прибавка в 1,5 — 2 тысячи рублей (при средней пенсии) в сочетании с другими мерами поддержки способна заметно улучшить материальное положение пенсионеров. Реализация реформы будет проводиться поэтапно: в 2025 году запланирована подготовительная работа, а с 2026 по 2030 год — непосредственное внедрение всех предусмотренных изменений. Экономист Светлана Петрова в разговоре с 360.ru высказала мнение, что основная цель новой системы — выполнить поручение президента о снижении уровня бедности в два раза к 2030 году и попутно поддержать имидж социального государства.

Если вспомнить поручение президента к 2030 году снизить количество людей, живущих ниже уровня бедности в два раза, плюс вспомнить о том, что наше государство всегда называет себя социальным, то ровно в том, чтобы выполнить эти задачи и поддержать имидж социального государства в глазах населения и состоит главная задача этой системы двухэтапного индексирования. Светлана Петрова экономист

По ее мнению, система не является принципиально новой — в 2025 году уже проводилась двухэтапная индексация. Петрова сомневается, что эти меры смогут существенно улучшить материальное положение пенсионеров, хотя и позволят подтянуть выплаты к уровню инфляции. «Улучшить материальное положение пенсионеров вряд ли эта система сможет. Хотя бы подтянет уровень доходов. Уровень получаемой пенсии будет каждый год индексироваться на уровень инфляции. В 2025 году Центробанк ожидает инфляцию до 10%, поэтому хотя бы на этот уровень будет проиндексирована пенсия, но она опять же будет проиндексирована в 2026 году», — отметила экономист. При этом она обратила внимание на расхождение между официальной и реальной инфляцией для российских семей.

Реальная инфляция у нас не совпадает с официальной — то есть инфляция каждой конкретной семьи может сильно отличаться от инфляции, которая заявляется государством. Поэтому, как минимум, на уровень официальной инфляции проиндексируют. Светлана Петрова экономист

Также она указала на неопределенность с апрельской индексацией, поскольку доходы Социального фонда зависят от многих факторов, включая отчисления работодателей и инвестиционную доходность, при этом бюджет фонда остается дотационным. «Вторая индексация, с 1 апреля, с учетом доходов социального фонда, — это такая процедура индексации, которая может быть, а может и не быть. Потому что доходы социального фонда зависят от отчислений работодателей, от доходности инвестиций. Но как правило бюджет социального фонда дотационный и пополняется за счет средств бюджета. Поэтому о каких доходах социального фонда идет речь, тяжело себе представить», — отметила Петрова.

Фото: Elena Mayorova/Global Look Press / www.globallookpress.com

Финансовый консультант и инвестиционный советник Юлия Хайдер в беседе с 360.ru добавила, что переход на двухэтапную индексацию связан с несоответствием между прогнозируемой и фактической инфляцией. «Действовавшая до 2025 года система предусматривала, что индексация пенсий производится на основании прогнозируемой инфляции, которая, как правило, была меньше, чем фактическая по итогам года. Поэтому с 2025 года вводится система двухэтапной индексации пенсии. В 2025 году пенсия индексировалась два раза. С 1 января на 7,3%, но после того, как Минэкономразвития России отчиталось об инфляции 9,5%, с 1 февраля была дополнительная индексация пенсии 2,2%», — объяснила эксперт. По ее данным, на 2026–2027 годы запланированы индексации в размере 4,5% и 5,5%, затем 4% и 4,1% соответственно. Однако эксперт обратила внимание, что реальная инфляция может превысить прогнозируемые 4%, учитывая высокую ключевую ставку ЦБ. Но особую озабоченность, по мнению Хайдер, вызывает опережающий рост тарифов ЖКХ.

Статистика, представленная ФАС, говорит о том, что если индексация пенсии была 9%, то с 1 июля 2025 года индексация тарифов ЖКХ составит 11,9%, что больше, чем индексация пенсии. С 1 июля 2026 года — 5,4%, чуть меньше, чем планируемая индексация пенсии. И с июля 2027 года — 4,8%, при запланированной индексации пенсии только 4%. Таким образом, несмотря на усилия, которые прикладываются для индексации пенсии, можно сказать, что благосостояние пенсионеров не увеличится. Юлия Хайдер финансовый консультант и инвестиционный советник

Комплексная программа поддержки пожилых Реформа пенсионного обеспечения является частью масштабной стратегии улучшения жизни старшего поколения. В числе ключевых направлений: организация бесплатного профессионального обучения и переподготовки для граждан старше 50 лет;

создание специальных условий для занятости, включая надомный и дистанционный труд;

существенное расширение медицинской помощи — увеличение охвата диспансеризацией, развитие системы выездных врачебных бригад, особенно для жителей отдаленных регионов. Формирование комфортной среды для пожилых Особое внимание уделяется адаптации городской инфраструктуры к потребностям старшего поколения. В планах — модернизация общественного транспорта (введение низкопольных автобусов), обустройство безопасных пешеходных зон, установка светофоров со звуковым сопровождением.

Фото: РИА «Новости»

Параллельно разрабатываются специальные банковские программы, учитывающие возрастные особенности клиентов, что должно сделать финансовые услуги более доступными для пенсионеров. Долгосрочные цели пенсионной реформы Новая политика представляет собой комплексный подход к решению проблем старшего поколения. Она сочетает меры прямой финансовой поддержки с созданием условий для активного долголетия и социальной вовлеченности пожилых людей. Успех преобразований будет зависеть от согласованной работы федеральных и региональных властей, а также от достаточного объема финансирования всех запланированных мероприятий. По расчетам правительства, реализация этой стратегии должна привести к существенному повышению качества жизни миллионов российских пенсионеров.