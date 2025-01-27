27 января 2025 23:26 Павлов день. Как православный праздник связан с колдунами Эзотерик Шмелев: в Павлов день нельзя обращаться к тарологам и астрологам 0 0 0 Фото: Shatokhina Natalia / news.ru / Global Look Press Общество

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Православная церковь 28 января отметит Павлов день, в который почтит память первого христианского монаха и отшельника Павла Фивейского. На Руси связывали праздник с колдовством и полагали, что именно в этот период людям приходится сталкиваться с испытаниями на прочность от различной нечисти. Как история и традиции Павлова дня переплелись с мистикой — в материале 360.ru.

Кто такой Павел Фивейский Преподобный Павел Фивейский, которого также называют Павлом Египетским или Павлом Отшельником, родился в Фивах и жил на рубеже III–IV веков нашей эры. В житии монаха говорится, что он осиротел и многое вытерпел из-за наследства родителей от корыстного родственника. Последний задумал передать его в руки гонителей на христиан, действовавших по указу императора Деция Траяна. Когда Павел узнал об этом, он покинул город и удалился в пустыню, где 91 год жил и молился в пещере у подножия горы. Пищей отшельнику служили финики и хлеб, а одеждой — пальмовые листья. Незадолго до смерти Павла Бог послал знак о нем преподобному Антонию Великому, тоже обитавшему в Фиваидской пустыне. Они встретились у пещеры, Павел рассказал о своей скорой кончине и попросил похоронить его, что Антоний и сделал. Одежду, которая принадлежала Павлу, он забрал с собой и хранил как величайшую святыню, надевая лишь дважды в год — на Пасху и на Пятидесятницу. Павел Фивейский умер в 341 году в возрасте 113 лет во время молитвы. Его называют отцом православного монашества.

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Когда отмечают Павлов день День памяти Павла Фивейского отмечают 28 января, или 15 января по старому стилю. В народе полагали, что в этот день зима либо удивит резкой оттепелью, либо обрушится сильным морозом. На Руси праздник получил еще одно название — День колдунов. К ним относили гадателей, знахарей и предсказателей, которые ведали прошлым, будущим и настоящим. Считалось, что в этот день колдун способен передать свое искусство ученикам. А поскольку им нужно опробовать полученные знания, людей предостерегали от порчи и сглаза.

Интересно Чтобы уберечь себя и близких от колдовства, прибегали как к одобренной церковью защите, так и близким к язычеству обрядам. Кроме молитв, человек чаще стучал по дереву или плевал через плечо. Чтобы уберечь себя и близких от колдовства, прибегали как к одобренной церковью защите, так и близким к язычеству обрядам. Кроме молитв, человек чаще стучал по дереву или плевал через плечо.

Святого Павла называли покровителем тех, кому не чуждо саморазвитие и есть тяга к образованию. В деревнях в этот день собирались на дружеские беседы у печи, чтобы послушать старших, проверяли сельскохозяйственный инвентарь и строили планы на первое весеннее тепло. Излишеств в праздник пытались избегать, а особое значение придавали здоровью близких, что в итоге нашло отражение в пословицах и поговорках.

Фото: Shatokhina Natalia / news.ru / Global Look Press

Почему 28 января — День колдунов Эзотерик Сергей Шмелев в беседе с 360.ru отметил, что любой православный праздник или событие запускает механизм противодействия сторон — сил света и тьмы. «За каждую душу всегда веками идет борьба. Каждый человек волен сам выбирать свой путь и дорогу, по которой идти и к какой цели», — сказал он. К исключениям из правил Шмелев отнес кармические отработки прошлых воплощений, принятие или передачу родовых программ — дара.

При передаче знаний колдуна или ведьмы ученику нельзя просто воспользоваться этим за пять минут. У кого-то действительно есть магические способности, дар. Сначала [человек] будет это принимать, от него могут отворачиваться люди, даже близкие. Силы могут лишить чего угодно — отношений, денег, друзей. Оставят минимум. <…> И начинающий практик, колдун или ведьма должны будут следовать этому пути. Сергей Шмелев эзотерик

Путь человеку, по словам эзотерика, укажут как окружающие люди, так и яркие и вещие сны. Собеседник 360.ru подчеркнул, что нечисть всегда любит испытывать людей на прочность и пытается переманить на свою сторону. «Если вы православный человек, то идите своим путем и выбором своей веры», — добавил Шмелев.

Фото: kati / imageBROKER.com / Global Look Press

Что можно и нельзя делать в Павлов день Эзотерик предупредил, что в Павлов день нельзя совершать какие-либо обряды, обращаться к колдунам, тарологам и астрологам. По его словам, слова и мысли человека могут услышать те, кому они не предназначались.

Лучше не обсуждать глобальное, планы и цели. Тем более забудьте в этот день, что такое — обсуждать личное счастье с друзьями. Завистников среди них хватает, и вам это не на руку. Чтобы не привлекать нечисть, будьте чисты во всех смыслах. Сергей Шмелев

Физическую оболочку, тело, он рекомендовал держать в чистоте. А для души обратиться к сильным молитвам на «изгнание всякого супостата». «К примеру, выходя из дома, можно прочесть 90-й псалом, „Да воскреснет Бог“, „Отче наш“ — в идеале по три раза каждую из этих молитв, обратиться к Всевышнему. И вас будут обходить подобные люди, колдуны, которые могут встречаться в этот день абсолютно везде: в транспорте, в поликлиниках, на учебе, на работе», — посоветовал Шмелев. Заниматься уборкой в Павлов день можно и нужно. Его основополагающий момент — гигиена, энергия. «Если вам хочется идти путем вашего выбора, не грешите и будьте верны своей вере. Будьте чисты как физически, так и духовно», — сказал собеседник 360.ru. В Павлов день, добавил он, следует избегать нецензурных выражений, ругани — это только притягивает темные силы. Одеваться нужно в чистое

Фото: Michael Matthey / dpa / Global Look Press

Традиции и приметы Павлова дня На Руси с праздником связывали множество традиций. Люди не только крестились, выходя из дома или плевали через плечо, но и стучали трижды по дереву, брали с собой отрез красной ткани, нитки этого же цвета. Верующим, по словам эзотерика, стоит обезопасить себя молитвами, попросить у Бога не встречать в этот день неугодных людей.

Вполне возможно, что все будет прекрасно и замечательно. Но есть такие нюансы, как испытание и проверка на прочность души каждого человека. <…> Будут попадаться различные темные [личности]. Сергей Шмелев

Добрые поступки, по мнению Шмелева, совершать нужно, разобравшись в человеке, которому хочешь помочь. «В христианские праздники <…> активируются люди, которые приняли темную сторону и пытаются как-то энергетически забрать у человека молодость, здоровье, красоту — все, что нужно», — заключил эзотерик. В Павлов день также обращают внимание на некоторые приметы. Например, сильный ветер 28 января якобы свидетельствует о дождливом лете, снег обещает скорые морозы, а яркие звезды на ночном небе — хороший урожай льна.