Сегодня 19:44 Памятник мигранту хотят поставить на месте «Большой глины»: вот как ответили автору идеи Поплавская разнесла идею поставить статую мигранта на месте «Большой глины № 4» 0 0 0 Фото: РИА «Новости» Общество

Мигранты

Москва

На месте демонтированной на Болотной набережной «Большой глины № 4» предложили установить памятник трудящемуся мигранту. Такая идея вызвала острую критику. Быстро последовала и встречная инициатива: поставить в Москве памятник жертвам мигрантов.

Идея о памятнике работающему в России иностранцу принадлежит главе Профсоюза трудящихся мигрантов Ренату Каримову.

«Если установить памятник, чтобы показать, что в каждой стране есть разные люди, возможно, и правильно. Это надо продвигать. Большинство, наверное, с этой идеей не согласится. Но я за», — сказал он в беседе с «Абзацем».

Если бы такой памятник, символизирующий многонациональность и дружбу народов, появился, было бы замечательно. Как истинный марксист-ленинец, я понимаю, что люди рождаются равными. В разных условиях, конечно. Но на самом деле все люди похожи и равны.

По словам Каримова, появление такого памятника в Москве помогло бы укрепить связи России с дружественными государствами и доказывало бы многонациональность страны.

Интересно Статуя могла бы изобразить образы мигрантов различных культур и исторических периодов. Это, как полагает Каримов, дополнительно олицетворяло бы, что все люди равны, хоть и могут быть рождены в разных условиях. Статуя могла бы изобразить образы мигрантов различных культур и исторических периодов. Это, как полагает Каримов, дополнительно олицетворяло бы, что все люди равны, хоть и могут быть рождены в разных условиях.

Резкий ответ автору инициативы о памятнике трудящемуся мигранту опубликовала в своем Telegram актриса Яна Поплавская. «А может, лучше установить памятник жертвам мигрантов? Погибшим при теракте в „Крокусе“, изнасилованным детям и женщинам, жертвам ДТП по вине мигрантов-водителей, убитым русским парням — Егору Щербакову, Кириллу Ковалеву, — погибшим от мигрантского ножа», — возмущенно написала она.

Начальнику войск РХБЗ Игорю Кириллову, которого по заданию СБУ взорвал мигрант из Узбекистана… Можно перечислять и перечислять имена жертв и преступления, совершенные мигрантами и их детьми.

По ее мнению, нужно обладать запредельным цинизмом, чтобы установить памятник мигранту. «Про таких, как Каримов, и говорят: хоть… в глаза, все — божья роса!» — заключила Поплавская.

«Большая глина № 4» покинула московскую набережную накануне. Об истории неоднозначной скульптуры и ее авторе мы писали здесь.