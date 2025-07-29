Сегодня 15:08 Прощай, «Большая глина». Как одиозная скульптура прописалась в Москве на четыре года 0 0 0 Фото: «Большая глина № 4». Roman Denisov, Роман Денисов / www.globallookpress.com Культура

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Невероятно, но факт: «Большая глина № 4» наконец-то покинула московскую набережную. Она прописалась там с августа 2021-го и успела получить от горожан немало нелестных прозвищ. История неоднозначной скульптуры и ее автора, куда перенесут монумент и что будет на его месте — в материале 360.ru.

История «Большой глины № 4» Скульптура «Большая глина № 4» появилась в 2013–2014 годах. Считается, что изваяние представляет собой копию положенных друг на друга размятых кусков глины, увеличенных примерно в 50 раз. Автор — швейцарский художник Урс Фишер. Материалы: литой алюминий, нержавеющая сталь плюс медные молниеотводы. Этот 13-метровый «акт творения, созидания, преображения» (по версии некоторых искусствоведов) уже гастролировал по миру. В 2015 году полгода стоял в Манхэттене. В 2017-м «Глина» четыре месяца выставлялась на площади Синьории — той самой, где находятся работы античных скульпторов и титанов Возрождения вроде Донателло, Микеланджело, Бенвенуто Челлини.

Фото: Площадь Синьории, Флоренция, 7 мая 2024 года. Claudio Giovannini / www.globallookpress.com

Фишера неоднократно катали в Россию всевозможные продавцы современного искусства (назовем это так). В 2016 году швейцарец демонстрировал столичной публике наполненный фруктами унитаз. Спустя два года публично сжег восковую копию Дарьи Жуковой — основательницы музея «Гараж» и по совместительству экс-супруги Романа Абрамовича. Кстати, «временные восковые скульптуры» с фитилями, как у свечей, Фишер наловчился делать еще в самом начале XXI века. Поначалу это были грубо вырезанные женские фигуры, но потом стало ясно, что куда больше хайпа соберут знаменитости, особенно когда их подожгут и они станут плавиться перед публикой.

Фото: Директор Национальной галереи Австралии Ник Митцевич поджигает восковую скульптуру Урса Фишера, Канберра, 15 марта 2019 года. via www.imago-images.de / www.globallookpress.com

Автор уже давно показал себя не столько художником, сколько ловким продавцом-демагогом. Под каждое свое творение он подводил многословную базу, пространно рассуждая о том, что хотел сказать в своих работах. Торговля идет бойко, тем более что швейцарец очень плодовит.

Интересно Больше века назад русский поэт, переводчик и литературный критик Петр Потемкин (это он придумал девиз Международной шахматной федерации FIDE: Gens una sumus — «Мы — одно племя») так отозвался на современное ему «новое искусство» в 1910 году: «Колено, изрытое оспой, будет весь век колено. Это нередко. А полено, изрытое оспой, будет уже не полено, а статуэтка». Больше века назад русский поэт, переводчик и литературный критик Петр Потемкин (это он придумал девиз Международной шахматной федерации FIDE: Gens una sumus — «Мы — одно племя») так отозвался на современное ему «новое искусство» в 1910 году: «Колено, изрытое оспой, будет весь век колено. Это нередко. А полено, изрытое оспой, будет уже не полено, а статуэтка».

Но вернемся к «Большой глине № 4». В середине августа 2021 года в Москве напротив здания бывшей электростанции, а ныне Дома культуры «ГЭС-2» на Болотной набережной с помощью двух десятков рабочих и строительного крана запчасти скульптуры смонтировали в единую композицию. На этом фоне памятник Петру Первому авторства Зураба Церетели сильно выиграл.

Фото: «Большая глина № 4» на фоне памятника Петру Первому. Dmitry Maltera / www.globallookpress.com

Продвинул украшение столицы Фонд V-A-C при согласии с мэром Москвы, главным архитектором города и министром культуры России Ольгой Любимовой. Последняя, как она сама признавалась, в числе прочего не переносит Джоконду, классическую музыку, оперу, балет, музеи, выставки, а также не разбирается в жанре артхаус и плохо знает мировой кинематограф. Москвичей, как обычно, не спросили, перед тем как причинить им добро и новую эстетику. Новинка предсказуемо вызвала у большинства зрителей стойкую ассоциацию с огромной кучей фекалий. Это особенно забавно, если вспомнить заявление финансиста и хозяина галереи OVCHARENKO Владимира Овчаренко, что «Глина» будет олицетворять проходящее в стенах «ГЭС-2».

Фото: Большая глина № 4». Dmitry Maltera / www.globallookpress.com

Народ пытались успокоить тем, что скульптура швейцарца простоит по соседству с Кремлем и храмом Христа Спасителя около полугода, а потом отправится гастролировать дальше. Потом пошли более жесткие методы: тех, кто продолжал возмущаться, ехидно сравнивали со свиньей в апельсинах — ничего, дескать, не смыслят в настоящем искусстве, невежи. По истечении заявленного времени вернуть скульптуру автору не вышло — помешали антироссийские санкции. Так что 15-метровая «Глина» засиделась на Болотной набережной четыре года. Почти все уже смирились с новым арт-объектом столицы, как 28 июля 2025 года пришло нечаянное известие: монумент наконец-то демонтируют!

Куда денут «Большую глину № 4», пока неизвестно. Некоторые СМИ поторопились заявить, что скандальную скульптуру отправят украшать Подмосковье, а точнее Чехов. Однако глава муниципального округа Михаил Собакин категорично это предположение опроверг.

Со своей стороны хочу обозначить, что на улицах Чехова этот «шедевр» точно не появится. Возможно, ценители современного искусства смогут полюбоваться им в частных коллекциях, а возможно, он временно разместится на складах с последующей перевозкой новому хозяину. Михаил Собакин

Ясно одно: свято место на столичной набережной пустовать не будет. Российские деятели культуры уже обещают поставить на место одиозного изваяния другое произведение. Какое — пока загадка, ясно только, что горожан снова не спросят.

Фото: «Большая глина № 4». Petrov Sergey / www.globallookpress.com

Кто такой Урс Фишер Швейцарский художник Урс Фишер уже не мальчик — в мае отметил 52 года. Родители его трудились врачами в Цюрихе и откровенно переживали, что их сын, в отличие от старшей сестры Андреа, откровенно не любил школу и был на редкость ленивым. Однако «ленивый» не значит «глупый». Кое-как доучившись, Фишер отправился познавать дизайн. После базового курса остановился на искусстве фотографии. На жизнь зарабатывал вышибалой в ночных клубах и на частных вечеринках. Скоро мировой центр финансов и банковского дела надоел парню, и в 1993 году он переехал в Амстердам. Новоявленный творец быстро сообразил, что английский язык открывает куда больше дорог, чем немецкий или его швейцарский диалект, и Фишеру все-таки пришлось учиться. Это помогло получить грант от профессиональной арт-школы, и уже в 1996-м молодой человек вернулся на родину со своей первой персональной выставкой.

Фото: Урс Фишер (в клетчатой рубашке слева) в Музее современного искусства «Гараж» возле того самого унитаза с фруктами, Москва, 2016 год. Кирилл Каллиников / РИА «Новости»

Едва ли она стала большим событием в Цюрихе, и Фишер отправился путешествовать: жил в Лондоне, Лос-Анджелесе, Берлине, а затем переехал в Нью-Йорк, где и осел окончательно. Завел большую студию в портовом районе Бруклина, активно гастролировал по миру со своими работами и щедро делился мыслями об искусстве. Своем, разумеется. Фишер успел стать отцом двоих детей. Первая дочь родилась от союза с художницей Кассандрой МакЛеод. Вторая появилась в законном, но недолгом браке с Тарой Субкофф. Кстати, эта дама, хоть и училась актерскому мастерству вместе с Анджелиной Джоли и Киану Ривзом, дотянулась только до эпизодических ролей в «Американском пироге» и «Клетке». Зато Субкофф в 2017 году вспомнила о приставаниях Харви Вайнштейна: дескать, отказала ему, а подлец внес ее в черный список и приглашать актрису никто не рисковал. Так что пришлось заниматься концептуальными арт-проектами и создавать предметы «носибельного искусства», что бы этот кошмар ни значил.