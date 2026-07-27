27 июля 2026 22:48 Когда убирать озимый чеснок: главные признаки созревания и сроки Агроном Тихонова: чеснок нужно хранить хорошо очищенным и с доступом воздуха Фото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press / www.globallookpress.com Эксклюзив

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В конце июля настает пора выкапывать озимый чеснок. Как не прогадать со сроками, собрать урожай вовремя и сделать так, чтобы он долго хранился, выяснил 360.ru.

Как понять, что чеснок пора выкапывать Агроном Елизавета Тихонова посоветовала обращать внимание на состояние чесночных стеблей: если хотя бы два-три почернели, то грядку пора выкапывать, причем всю. «Иначе осыплются головки, останутся в земле, и вы потом будете его еще несколько лет оттуда удалять. Потому что остаются зубчики, он отрастает», — предупредила она. Считается, что урожай чеснока собирают с 12 августа. Однако в этом году, пояснила собеседница 360.ru, лето довольно дождливое, и растение болеет.

Я смотрю по листьям. Он буквально неделю еще стоял назад в прекрасном состоянии. <…> Сейчас уже вытаскивать надо. Не просто можно, а нужно. Срочно.

Конкретной даты начала работ, по мнению агронома, придерживаться не стоит: как только погибли надземные листья, сменили зеленый цвет на желтый или серый, пора браться за дело, чтобы застраховать себя от проблем в ближайшие лет пять.

Фото: Oksana Korol/Business Online / www.globallookpress.com

Как правильно чистить и хранить чеснок Тихонова добавила, что при чистке чеснока самое главное — сразу обрезать побеги, оставив не более 20 сантиметров, и корни. Далее следует снять с него «рубашки», чтобы осталось примерно две, а последнюю надрезать — это даст головкам возможность дышать. «Вверху, возле стебля, [сделать] два сантиметровых надреза с одной стороны и на противоположной. Вот в этот надрез будет поступать воздух», — пояснила агроном. В противном случае урожай погибнет уже в октябре.

Чтобы чеснок не заболел, сохранился, связывать его надо в пучки примерно по 12 штук в зависимости от размера головки, пока стебли у них еще мягкие.