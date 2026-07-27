Когда убирать озимый чеснок: главные признаки созревания и сроки
Агроном Тихонова: чеснок нужно хранить хорошо очищенным и с доступом воздуха
В конце июля настает пора выкапывать озимый чеснок. Как не прогадать со сроками, собрать урожай вовремя и сделать так, чтобы он долго хранился, выяснил 360.ru.
Как понять, что чеснок пора выкапывать
Агроном Елизавета Тихонова посоветовала обращать внимание на состояние чесночных стеблей: если хотя бы два-три почернели, то грядку пора выкапывать, причем всю.
«Иначе осыплются головки, останутся в земле, и вы потом будете его еще несколько лет оттуда удалять. Потому что остаются зубчики, он отрастает», — предупредила она.
Считается, что урожай чеснока собирают с 12 августа. Однако в этом году, пояснила собеседница 360.ru, лето довольно дождливое, и растение болеет.
Я смотрю по листьям. Он буквально неделю еще стоял назад в прекрасном состоянии. <…> Сейчас уже вытаскивать надо. Не просто можно, а нужно. Срочно.
Конкретной даты начала работ, по мнению агронома, придерживаться не стоит: как только погибли надземные листья, сменили зеленый цвет на желтый или серый, пора браться за дело, чтобы застраховать себя от проблем в ближайшие лет пять.
Как правильно чистить и хранить чеснок
Тихонова добавила, что при чистке чеснока самое главное — сразу обрезать побеги, оставив не более 20 сантиметров, и корни. Далее следует снять с него «рубашки», чтобы осталось примерно две, а последнюю надрезать — это даст головкам возможность дышать.
«Вверху, возле стебля, [сделать] два сантиметровых надреза с одной стороны и на противоположной. Вот в этот надрез будет поступать воздух», — пояснила агроном.
В противном случае урожай погибнет уже в октябре.
Чтобы чеснок не заболел, сохранился, связывать его надо в пучки примерно по 12 штук в зависимости от размера головки, пока стебли у них еще мягкие.
Через некоторое время стебли высохнут, начнут осыпаться, и примерно спустя месяц чеснок стоит подвязать еще раз. Хранят его обычно на балконе, связанным пучками и подвешенным: он прекрасно переносит даже минусовые температуры, до -5…-6 градусов.
Частой ошибкой, которую допускают при обработке собранного урожая, Тихонова назвала как раз не слишком тщательную очистку.
«Обязательно либо отстригать полностью все стебельки до зубков, либо держать в проветриваемом ящике. Мне кажется, проще подвесить его гирляндой по 10-12 штук в несколько связок», — заключила собеседница 360.ru.