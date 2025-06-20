«Оземпик» vs российский аналог: отличия и принципы работы семаглутида

Фармацевтическая компания «ПСК Фарма» разработала собственный препарат для лечения сахарного диабета. Чем отечественный дженерик принципиально отличается от «Оземпика» — в формуле, эффективности и побочных эффектах, в интервью 360.ru рассказал президент группы компаний «Рус Биофарм» Сатия Карм Пуния.

Аналог ушедшего из России «Оземпика» получил название «Инсудайв». Разрешение правительства на выпуск препарата «ПСК Фарма» получила в ноябре 2024 года.

«Новое лекарственное средство поможет удовлетворить потребность отечественной системы здравоохранения в инъекционном семаглутиде», — подчеркнули тогда представители компании.

Там же обратили внимание, что «Оземпик», получивший высокую востребованность в терапии сахарного диабета 2 типа по всему миру, уже долгое время находится в дефектурном перечне на территории России. О прекращении его поставок в нашу страну Novo Nordisk объявила в начале 2023 года.

В июле того же года «ПСК Фарма» зарегистрировала аналог препарата.

«Получение принудительного лицензирования от правительства России дает возможность выпускать собственный препарат до 31 декабря 2025 года без согласия владельца патентов. Данное решение обусловлено крайней необходимостью, связанной с охраной жизни и здоровья жителей страны», — добавили в пресс-службе.

По словам президента «Рус Биофарм», «Инсудайв» ничем не отличается от популярного «Оземпика». Это дженерик и он должен быть таким эффективным и безопасным, подчеркнул специалист.

«Основное отличие — это стоимость, она ниже в несколько раз. Плюс сам инноватор ушел из страны. И слава богу, что у нас есть технологии и возможности, чтобы такой препарат был доступен населению», — указал Сатия Карм Пуния.

Говоря об увлечении подобными препаратами в целях похудения, эксперт напомнил об опасности бесконтрольного приема лекарств без назначения врача. Казалось бы, это известное всем правило, но кто-то все равно решается рискнуть.

Кроме того, необходимые концентрации семаглутида (действующее вещество «Оземпика» и «Инсудайва») для лечения диабета и для решения проблемы с лишним весом — отличаются.