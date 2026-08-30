Отпуск придется прервать? Кого могут экстренно вызвать на работу с 1 сентября

С 1 сентября в России изменятся правила отзыва из отпуска сотрудников, работающих во вредных или опасных условиях. В исключительных ситуациях их разрешат привлекать к работе, однако работодателю придется соблюсти целый ряд условий, а вышедшему из отпуска специалисту положены дополнительные гарантии. Кого смогут вызвать на работу, сколько заплатят и что произойдет с оставшимися днями отдыха — разбирался 360.ru.

Соответствующие изменения в Трудовой кодекс вступят в силу 1 сентября 2026 года. Федеральный закон президент Владимир Путин подписал 25 мая. До сих пор работников, занятых на работах с вредными или опасными условиями труда, отзывать из отпуска было нельзя.

Теперь абсолютный запрет заменят возможностью привлечь таких специалистов в строго определенных чрезвычайных обстоятельствах. Речь идет о необходимости предотвратить катастрофу или производственную аварию либо устранить последствия катастрофы, аварии или стихийного бедствия.

Одной чрезвычайной ситуации недостаточно

Однако само по себе возникновение ЧС еще не дает работодателю возможности вызвать любого специалиста из отпуска. Как объяснила ТАСС эксперт Президентской академии РАНХиГС Татьяна Подольская, должно быть доказано, что для предотвращения или ликвидации последствий чрезвычайной ситуации необходимо непосредственное участие именно этого сотрудника с учетом его трудовых обязанностей.

По словам эксперта, письменное согласие работника на досрочное возвращение из отпуска остается обязательным. Таким образом, новые нормы не дают работодателям права произвольно прерывать отдых сотрудников.