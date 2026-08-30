Правила отзыва сотрудников из отпуска изменятся 1 сентября

Работников, занятых на работах с вредными и опасными условиями труда, с 1 сентября 2026 года смогут отзывать из отпуска в исключительных случаях. Соответствующие изменения в Трудовой кодекс опубликовали на официальном портале правовой информации.

Закон предусматривает отзыв такого сотрудника только для предотвращения катастрофы или производственной аварии, а также устранения последствий катастрофы, аварии или стихийного бедствия.

При этом работодатель сможет привлечь сотрудника лишь в случае, если его непосредственное участие необходимо с учетом выполняемой им трудовой функции.

Время работы сотрудника, которого отозвали из отпуска для выполнения обязанностей в связи с чрезвычайной ситуацией, должны оплатить минимум в двойном размере.

Порядок отзыва работника необходимо закрепить в коллективном договоре, соглашении, локальном нормативном акте или трудовом договоре.

Неиспользованную часть отпуска сотрудник сможет взять в удобное для него время либо присоединить к отпуску за следующий рабочий год.

До вступления новых норм в силу отзыв работников, занятых на вредных и опасных производствах, из ежегодного оплачиваемого отпуска не допускается.

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